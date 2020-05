Rynek pracownika przetrwa kryzys, ale nie w każdej branży

Kryzys, jaki spowodowała pandemia COVID-19, jest przyczyną wielu trudnych decyzji w firmach - także decyzji kadrowych. Obcięte etaty, zamrożone premie i podwyżki czy w końcu zwolnienia - te wszystkie zjawiska stały się teraz częstsze w firmowej rzeczywistości. Niełatwych działań nieraz nie da się uniknąć, ale na pewno powinny one w jak najmniejszym stopniu wpływać negatywnie na morale w firmie i deprymowanie zespołu.

Obecny kryzys jest o tyle trudny, bo właściwie nie ma dla niego dobrego materiału porównawczego z przeszłości.

- Czasy są trudne dla wszystkich, szczególnie dla młodych ludzi, którzy nigdy przed taką sytuacją kryzysu nie stanęli. Są trudne z tego względu, że to jest kryzys inny niż te dotychczasowe. Poprzedni taki to w zasadzie hiszpanka. Nie mamy do czego sięgać, nie mamy danych. Dla wszystkich jest to ciężka sytuacja, doradcy też nie mają gotowych wzorców, którymi mogliby się podzielić - stwierdziła Iwona Suchomska, prezes firmy Keystone Consulting, która od 20 lat związana jest z branżą HR.

Zastrzegła jednak, że na pewno cięcia na pracownikach powinny stanowić ostatni etap ograniczania kosztów.

- Jeżeli przychodzi ten trudny moment, że trzeba ciąć koszty, to pamiętajmy o tym, że spróbujmy zająć się wszystkimi kosztami, ale nie ludzkimi. Ludzie to jest kapitał firmy, to nie jest koszt - podkreśliła.

Maciej Noga, dyrektor zarządzający Pracuj Ventures, współzałożyciel oraz przewodniczący rady nadzorczej grupy Pracuj, powiedział z kolei, że trzeba bardzo dokładnie ocenić sytuację firmy i zastanowić się, gdzie można poszukać kosztów innych niż osobowe.

- Można tego szukać wszędzie, począwszy od tego, że nie musimy mieć biura, bo praca zdalna stała się już nie benefitem, tylko zwykłą normalnością - stwierdził.

Jak dodał, zna start-up, który w ostatnim czasie zupełnie zrezygnował z biura, co przełożyło się wprost na uratowanie jednego etatu.

Podzielić się decyzjami

Przestrzegł też przed zbyt pochopnym podejmowaniem decyzji, które zaszkodziło wielu firmom choćby przy poprzednim kryzysie.

- Doświadczenie z 2008 roku jest takie, że firmy za wcześnie i za mocno zredukowały zatrudnienie, co się odbiło na morale - przypomniał.

By morale podtrzymać na możliwie wysokim poziomie, należy działać transparentnie. Pracownicy muszą dowiedzieć się od kierownictwa firmy, jaka jest sytuacja firmy i perspektywy jej utrzymania. Powinni mieć przy tym świadomość, jakie są źródła przychodów firmy. To ułatwi im skupienie się na działaniach, które w danej sytuacji będą najbardziej efektywne.

- Ta transparentność nie może pojawić się jednak dopiero w momencie zwalniania pracowników - przestrzega Iwona Suchomska.

Chodzi o to, by poprzez otwarty dialog z pracownikami nie tylko zadbać o poczucie ich bezpieczeństwa, ale również wspólnie próbować znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Pracownik powinien w pełni czuć się częścią statku płynącego pod szyldem firmy. Im bardziej czuje, że jej los od niego zależy, tym zwykle większym zaangażowaniem jest się w stanie wykazać.

- Należy wciągać zespoły ludzi w decyzje - powiedział Maciej Noga.

- Pojawia się prawdziwa zespołowość. Nie ma wtedy zarządu, kierowników i pracowników, jest zespół. Jeżeli faktycznie jesteśmy w firmie, bo zależy nam na tym, żeby tu być, to wszystkim nam jednakowo zależy, żeby ta firma przetrwała - oceniła z kolei Iwona Suchomska. - Jesteśmy gotowi do nieprawdopodobnych poświęceń po to, żeby przetrwać.

- Proces restrukturyzacji, poukładania firmy na nowo jest o tyle prostszy, o ile dużo uwagi poświęciliśmy na dobór i budowanie zespołu. Jeżeli mamy ludzi sprawdzonych, to będzie nam łatwiej. Przede wszystkim to, co jest nam teraz potrzebne, to zaufanie - podkreśliła.

Zaufania nie zbuduje się jednak w jednym momencie. Toteż w kryzysie mocno ujawnia się to, na ile dobrze zarządzaliśmy kadrami w normalnych czasach.

- To jest bardzo duży test dla naszych zespołów, tego, jak ci ludzie również nam pomogą, jako pracodawcy - stwierdził Maciej Noga.

Nowe czasy, nowe zarządzanie

Jak jednak zachować się w momencie, kiedy zwolnień nie da się uniknąć?

- Redukcję wynagrodzeń i etatów musimy zrobić raz, bo ludzie czują się dziś niepewnie - zaznaczył Maciej Noga.

Chodzi o to, by przeprowadzić redukcję i oznajmić pracownikom, że na tym koniec i teraz mogą spokojnie skupić się na pracy. Nie należy trzymać zespołu w niepewności, bo to negatywnie przełoży się na nastroje i efektywność.

Powinniśmy więc możliwie szybko ocenić, kto w zespole jest niezbędny, by biznes przetrwał i kto będzie potrzebny także w przyszłości. Firma musi być bowiem gotowa na szybki restart, jeśli tylko pojawi się lepsza koniunktura. Tymczasem skutki redukcji etatu są już często nieodwracalne.

- Jeśli zwalniamy człowieka, to on przypuszczalnie już do nas nie wróci - ocenił Maciej Noga.

Nie należy przy tym pozostawiać zwalnianego pracownika samemu sobie. Warto postarać się mu pomóc w znalezieniu nowej pracy. To przełoży się na lepszą opinię o firmie, a co za tym idzie - łatwiejsze odbudowywanie zatrudnienia w przyszłości.

- Rolą pracodawcy jest nie tylko pożegnać się po transparentnej komunikacji, ale zrobić wszystko, żeby pomóc temu pracownikowi - podkreśliła Iwona Suchomska.

Zespół, który zostaje w firmie, często działa w zupełnie innych warunkach niż przed epidemią. Modyfikacji wymaga więc również zarządzanie. Kadra zarządzająca musi dziś przede wszystkim nauczyć się kierować ludźmi zdalnie. W coraz większym stopniu choćby pracę na czas zastępuje praca na efekty. Pracownicy muszą bowiem nieraz płynnie przechodzić między obowiązkami zawodowymi a domowymi.

Przy tym wszystkim trzeba nadal prowadzić transparentną komunikację. Pracownicy powinni wiedzieć, czy sytuacja firmy się pogarsza, czy wręcz może widać już światełko w tunelu.

- To jest czas niepewności, ale nie może być to czas nieufności - podkreśliła Iwona Suchomska.

Otwarcie w komunikacji z pracownikami powinno być daleko posunięte.

- Nie obawiaj się powiedzieć tego, że nie wiesz. Są momenty, kiedy możesz nie wiedzieć, ale nie możesz nie pytać - stwierdziła Iwona Suchomska.

Skoro wiele firm redukuje zatrudnienie, to czy można powiedzieć, że rynek pracownika jest właśnie zastępowany rynkiem pracodawcy? Odpowiedź nie jest wcale jednoznaczna.

- Mówiło się, że do tej pory był rynek pracownika - zależy, kogo o to zapytaliśmy - powiedziała Iwona Suchomska, zastrzegając, że inna była sytuacja tzw. niebieskich kołnierzyków czy pracowników linii produkcyjnych, a inna osób w wieku 50+. - W przypadku tych ostatnich niewielu z nich powiedziałoby, że to jest rynek pracownika, bo bardzo ciężko było im znaleźć następne miejsce zatrudnienia - dodała.

Bo też wiele zależy od zawodu, wieku i konkretnej branży.

- Rynek pracy pracodawcy będzie w kilku branżach, a w pozostałych będzie nadal rynek pracy pracownika - podsumował Maciej Noga.

