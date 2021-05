Ruszają zapisy na szczepienia w firmach. Wiadomo, co z obcokrajowcami

4 maja rozpoczęły się zgłoszenia na szczepienia w zakładach pracy. Szczepienie jest możliwe tylko w tych miejscach, gdzie uda się zebrać minimum 300 chętnych. Pracodawcy mogą zgłaszać pracowników, współpracowników i członków ich rodzin. Co ważne, zasady nie wykluczają obcokrajowców.

km

km • 4 maj 2021 16:18





4 maja rozpoczęły się zgłoszenia na szczepienia w zakładach pracy (fot. Shutterstock)

REKLAMA

4 maja rozpoczęły się zgłoszenia na szczepienia w zakładach pracy.

Jarosław Gowin, podczas konferencji pod koniec kwietnia podkreślał, że program szczepień w firmach to element wspierający odbudowę gospodarki po pandemii.

Firmy mogą zgłaszać także zatrudnionych obcokrajowcow.

Program szczepień w zakładach pracy jest dostępny dla pojedynczych pracodawców, grup pracodawców (w ramach grupy można zgłosić np. podwykonawców lub firmy z jednej strefy przemysłowej), samorządów zawodowych lub stowarzyszeń branżowych i szkół wyższych (pracownicy i studenci powyżej 18. roku życia). Chęć udziału w programie zakład pracy zgłasza przez formularz dostępny od 4 maja na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Jarosław Gowin podczas konferencji pod koniec kwietnia podkreślał, że program szczepień w firmach to element wspierający odbudowę gospodarki po pandemii.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Weszliśmy w kluczową fazę walki z pandemią. Polska zaczyna dysponować taką liczbą szczepionek, by szczepić mógł się każdy, kto wyraża taką wolę. To wielkie wyzwanie logistyczne. Dlatego rząd zaprosił do współpracy najpierw samorządy, teraz zwracamy się z apelem o współpracę do środowiska przedsiębiorców - powiedział wicepremier.

Zobacz: Firmowe szczepienia na COVID-19 dla wszystkich bez względu na branżę i narodowość

Są jednak dwa warunki, które zainteresowane programem firmy muszą spełnić. Pierwszy to zebranie minimum 300 chętnych do zaszczepienia (nie ma górnego limitu osób). Drugi warunek to nawiązanie współpracy z istniejącym punktem szczepień, który zgodzi się zorganizować proces szczepień pracowników.

Szczepienia dla wszystkich

Pracodawca może zgłosić do szczepienia nie tylko pracowników. Zgodnie z założeniami programu szczepień w zakładach pracy, zgłoszeni mogą zostać także członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych, osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), studenci (w przypadku uczelni) oraz członkowie rodzin wymienionych osób. Zgłaszać można także cudzoziemców zatrudnianych w firmie.

- Nie są oni wymienieni jednoznacznie, ale skoro zakład pracy może zgłaszać wszystkich pracowników, a także członków ich rodzin, to zakładamy, że mogą być to także pracownicy z zagranicy. Z kolei na podstawie włączenia do programu podwykonawców wnioskuję, że w programie mogą uczestniczyć również cudzoziemcy zatrudnieni w firmach zewnętrznych – wyjaśnia Małgorzata Orłowska, menedżer ds. legalizacji w spółce Sanpro Synergy. To, kiedy rozpoczną się szczepienia w zakładach pracy, uzależnione jest od dostępności szczepionek. Same szczepienia będą realizowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. fot. Pixabay E-skierowania dla cudzoziemców Szczepienia w zakładach pracy są częścią Narodowego Programu Szczepień. Szczepienia wykonywane są na podstawie elektronicznego skierowania, które otrzymują automatycznie wszystkie osoby posiadające numer PESEL, w tym obcokrajowcy. Sprawa jest prostsza jeśli pracujący w Polsce obcokrajowcy numer PESEL posiadają. – Idąc na szczepienie, obcokrajowcy powinni wziąć nie tylko paszport, ale także powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, chyba że ktoś posiada kartę pobytu, w której PESEL jest zapisany – informuje Małgorzata Orłowska. Więcej pytań rodzi sytuacja, w której obcokrajowcy, posiadają prawo pobytu w Polsce, ale nie mają numeru PESEL. Jak wyjaśnia Małgorzata Orłowska, oni także mają dostęp do szczepień. Skierowanie na szczepienie powinien wówczas wystawić lekarz pierwszego kontaktu, który zamiast numeru PESEL, wpisze numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniony obcokrajowiec. Najlepiej, jak jest to paszport lub zagraniczny dowód osobisty. Na szczepienie należy zabrać ten sam dokument, którego dane lekarz wpisał do systemu. - Wcześniej zasady były niejasne wobec cudzoziemców. Dobrze, że niedawno zostały sprecyzowane. Osobiście dzwoniłam na infolinię, żeby je potwierdzić. Przypuszczamy, że na tych samych zasadach będą przebiegały szczepienia w zakładach pracy – dodaje.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.