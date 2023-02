Ruszają rozliczenia PIT-ów za 2022 rok

Szczególnie w pierwszych dniach rozliczeń może to jak co roku przynieść utrudnienia w działaniu usług, z uwagi na większe niż zazwyczaj obciążenia systemu. W przypadku PIT-ów czas ma jednak ogromne znaczenie, gdyż od dnia złożenia rozliczenia zaczyna się liczyć terminu na zwrot podatku.

2023 to już piąty rok, kiedy można rozliczyć się za pośrednictwem systemu e-PIT. Platforma to jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. Z roku na rok bije ona rekordy popularności. Podatnicy złożyli w niej:

System e-PIT obejmuje przede wszystkim podstawowe zeznania PIT-37, które stosuje większość podatników. W PIT-37 rozliczymy swoje przychody m.in. z tytułu umowy o pracę czy umowy zlecenia. W tym roku w systemie e-PIT będą również dostępne formularze PIT-38 (dla osób prywatnych uzyskujących dochody kapitałowe), PIT-28 (dla osób i spółek uzyskujących przychody ewidencjonowane opodatkowane w formie ryczałtu) i PIT-36 (dla podatników uzyskujących przychody opodatkowane na skali podatkowej) – wyjaśnia Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Na platformie czekają na podatników głównie przygotowane do wysłania deklaracje PIT-37. Są one przeliczane na podstawie dokumentów PIT-11 przesłanych do systemu do końca stycznia m.in. przez zakłady pracy. - Jednak trzeba pamiętać, że jeśli podatnik chce rozliczyć się ze współmałżonkiem, musi podać tę informację w zeznaniu, czyli edytować przygotowany przez system PIT-37. Uzupełnienia wymagają także indywidualne ulgi i odliczenia, np. ulga rehabilitacyjna czy termomodernizacyjna – dodaje Juszczyk.

