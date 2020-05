Rusza trzeci dzień EEC Online. Zarządzanie i rynek pracy w centrum uwagi

Trzeci dzień EEC Online zaczniemy od sesji dotyczącej branży budowlanej, która jako jedna z niewielu praktycznie nie odczuła większych perturbacji, gdyż nie została objęta – poza podwyższonymi wymogami sanitarnymi – żadnymi ograniczeniami w działalności. Ważna będzie ocena sytuacji z punktu widzenia inwestora i wykonawcy – w tym wzajemnej współpracy. Istotną kwestią będzie też rynek pracy w budownictwie. Czy z powodu rosnącego bezrobocia niedobór pracowników w branży może przestać być problemem? Między innymi na to pytanie postarają się odpowiedzieć eksperci.

Udział w debacie "Inwestycje – budownictwo" potwierdzili: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, Dariusz Blocher, prezes i dyrektor generalny Budimeksu, Mateusz Grabiec, partner w Baker McKenzie, Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskie Linie Kolejowe, Krzysztof Niemiec, wiceprezes Track Tec, Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego w Spectis, Wojciech Trojanowski, członek zarządu spółki Strabag w Polsce oraz Tomasz Żuchowski, p.o. generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Koronawirus niewątpliwie zmieni biznes i przedsiębiorców. O tym, jakie będą firmy przyszłości, a także czy praca zdalna usadowi się w firmach na trwałe będą rozmawiać uczestnicy kolejnej dyskusji „Zarządzanie – biznes po wirusie”. Eksperci odpowiedzą m.in. na pytania: Czego nauczył nas wirus, jeśli chodzi o stosowanie nowych technologii? Jak organizować telepracę z wykorzystaniem dostępnych technologii? Jakie błędy popełniają firmy szybko przechodzące w tryb zdalny? Ponadto zastanowimy się, jaka będzie rola korporacji i start-upów w „nowej gospodarce”.

W cyklu rozmów 1x1 wezmą udział: Jacek Santorski, psycholog biznesu, twórca Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Marek Staszek, prezes DB Cargo Polska, Krzysztof Trojanowski, członek zarządu, dyrektor zarządzający formatu Supermarket, Stokrotka oraz Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

Kolejny blok tematyczny „Rynek pracy. Sztuka adaptacji” poświęcony będzie rynkowi pracy. Eksperci poszukają odpowiedzi na pytania: czy to koniec rynku pracownika, jak praca zdalna oraz nowe standardy życia codziennego przekształcają rynek pracy i relacje pracodawca-pracownik, a także jak komunikować zmiany, zwalniać czy rekrutować. Nie zabraknie także zagadnień związanych z cudzoziemcami i ich rolą na rynku pracy oraz regulacjami dotyczącymi ochrony pracowników.

Blok tematyczny będzie się składał z kilku elementów. Pierwszym z nich będzie rozmowa (w formule 2x1) o tym, co koronawirus zmieni w obszarze popytu na pracę. Co czeka polski rynek pracy? - na to pytanie odpowiedzą Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora ds. badań i analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Anna Wicha, prezes zarządu Polskiego Forum HR, public affairs director Poland, Eastern Europe, Middle East & North Africa w grupie Adecco. Odbędą się także rozmowy w formule 1x1 z Robertem Tomankiem, rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Arkadiuszem Mężykiem, rektor Politechniki Śląskiej.

Kolejny element to debata, podczas której prelegenci postarają się odpowiedzieć na pytanie: czy to koniec rynku pracownika. Porozmawiamy także o pracy zdalnej, nowych standardach życia codziennego przekształcającego rynek pracy oraz relacji pracodawców z pracownikami. Udział w debacie potwierdzili: Agnieszka Kolenda, dyrektor wykonawczy Hays Poland, Michał Lisawa, counsel Baker McKenzie, Cezary Mączka, członek zarządu, dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi Budimeksu, Marcin Nowak, prezes ABSL, Barbara Piontek, zastępca prezesa, członek zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

„Eksport, handel zagraniczny, współpraca gospodarcza” - to temat kolejnej debaty. W trakcie dyskusji zastanowimy się, jak odtwarzać zerwane łańcuchy handlowe w realiach wciąż trwającego kryzysu i jak być teraz atrakcyjnym partnerem w ramach międzynarodowej współpracy gospodarczej. Będziemy mówić o koniecznych korektach w strategiach przedsiębiorstw i programach wsparcia inwestycji polskich firm za granicą. Omówimy rolę agencji promocji, izb handlowych, ambasad i konsulatów. Poruszymy też sprawę przetasowań na rynku w związku z pandemią i doświadczeń polskich firm na tym tle.

Bieżącą sytuację w handlu zagranicznym zarysuje Janusz Chojna z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Z kolei o wsparciu państwa dla polskich firm działających na światowych rynkach powie Grażyna Ciurzyńska, p.o. prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

W debacie wezmą udział praktycy biznesu: Weronika Achramowicz, partner w Baker McKenzie, Tony Housh, przewodniczący rady dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham), Mirosław Klepacki, prezes, dyrektor generalny spółki Apator, Adam Krzanowski, współzałożyciel, prezes Grupy Nowy Styl, Krzysztof Niemiec, wiceprezes Track Tec oraz Bartłomiej Rodawski, dyrektor operacyjny, członek zarządu Adamed Pharma.

Zachowanie przez firmy płynności jest w obecnej chwili, gdy wyschły źródła przychodów, priorytetem. O tym, jak to zrobić, będziemy rozmawiali podczas kolejnej debaty „Utrzymać płynność. Finanse w czasie burzy”. W pierwszej części debaty na EEC Online zapytamy bankowców, w jakim stopniu ten sektor jest przygotowany w obecnych warunkach do udzielenia przedsiębiorstwom zastrzyku gotówki. Czy to w ogóle możliwe? Czy też może nad sektorem gromadzą się na tyle ciężkie chmury, że sam będzie musiał stawić czoła kłopotom? Zapytamy, jak banki widzą swoje perspektywy w obecnej sytuacji.

W drugiej części wysłuchamy oczekiwań przedsiębiorców – jakiej pomocy i w postaci jakich instrumentów finansowych oczekują. Z drugiej strony przedstawiciele branży finansowej przedstawią swoją ofertę. To nie będzie jednak konfrontacja. To dwie strony tego samego medalu – bez sektora finansowego przedsiębiorstwa nie mogą działać, bez przedsiębiorców sektor finansowy nie ma klientów. Może dyskusja zbliży nas do „złotego środka”.

W dyskusjach wezmą udział: Andrzej Białowąs, prezes Banku Ochrony Środowiska, Michał Bolesławski, wiceprezes ING Banku Śląskiego, Andrzej Krzemiński, przewodniczący Związku Polskiego Leasingu, Andrzej Pers, wiceprezes mBanku i Jerzy Śledziewski, wiceprezes BNP Paribas Polska. Nie zabraknie również przedstawicieli biznesu, wśród których będzie Henryk Orfinger, wiceprezes Dr Irena Eris oraz Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

Trzeci dzień EEC Online zakończy Okrągły Stół Gospodarczy – to debata przedstawicieli rządu, samorządu i przedsiębiorców. Wspólne działania i konieczne warunki, by płynnie wyjść z kryzysu, minimalizując jego skutki dla gospodarki. Jak budować jej trwałą odporność na ewentualne kolejne zawirowania.

EEC Online to internetowa odpowiedź organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największego wydarzenia gospodarczego Europy Centralnej na sytuację, w jakiej cała gospodarka o przemysł spotkań wraz z nim, znalazła się wskutek epidemii koronawirusa. Dwunasta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) odbędzie się 2-4 września. Do tego czasu będziemy się spotykać w internecie.

Obecna, trzydniowa edycja EEC Online to blisko 20 sesji tematycznych obejmujących swym zakresem obszary o kluczowym obecnie znaczeniu dla perspektyw rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, rynku, wymiany handlowej, relacji państwo-biznes. Mowa będzie o europejskiej i krajowej polityce gospodarczej na czas trwającego kryzysu i spodziewanej recesji, a także o m.in.: o rosnącej roli technologii cyfrowych, przyszłości sektora energii i rynku pracy, znaczeniu inwestycji, o problemach branży budowlanej i spożywczej, samorządów, eksporterów i walczących o płynność firm. Nie zabraknie także debat wspólnych z European Tech and Start-up Days poświęconych rynkowi start-upów, cyfryzacji oraz e-commerce.

Wśród ponad 120 panelistów znalazły się znane postacie gospodarki i polityki – m.‌in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, mocna reprezentacja polskiego rządu, ekonomiści i eksperci, a przede wszystkim przedsiębiorcy.

