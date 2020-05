Rusza #MiesiącRóżnorodności

Hasłem tegorocznego Miesiąca Różnorodności jest pytanie: Jaka praca przyszłości?

Miesiąc Różnorodności jest cyfrowym wcieleniem organizowanego co roku Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności.

W ramach Miesiąca Różnorodności Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentuje pełną wersję raportu z badania „Praca zawodowa a pełnienie ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w Polsce”.

Hasłem tegorocznego Miesiąca Różnorodności jest pytanie: Jaka praca przyszłości? Spotkania będą próbą znalezienia odpowiedzi o przyszłość zarządzania różnorodnością i miejscem pracy.

Przez cały maj na stronie KartaRoznorodnosci.pl oraz facebooku Karty Różnorodności udostępniane będą eksperckie materiały - podcasty, wystąpienia i artykuły. Miesiąc Różnorodności to inicjatywa adresowana do przedstawicieli biznesu, administracji, organizacji pozarządowych i nauki, którzy chcą wymienić się doświadczeniami, dobrymi praktykami i inspiracjami do dalszego działania.

- Obecna sytuacja i związane z nią wyzwania unaoczniły, jak ważne jest zadbanie o to, abyśmy rynek pracy budowali w oparciu o takie wartości jak empatia, solidarność oraz otwarcie na potrzeby różnorodnych pracownic i pracowników. W ramach Miesiąca Różnorodności wraz z ekspertami i ekspertkami ze świata nauki, mediów oraz biznesu przyjrzymy się wyzwaniom, które stoją przed firmami oraz całym społeczeństwem, zwłaszcza w kontekście pracy przyszłości i łączenia obowiązków zawodowych z prywatnymi, związanymi np. z rolami opiekuńczymi, porozmawiamy także o tym, jaką rolę spełniają i mogą spełniać w przyszłości nowe technologie, wreszcie chcemy dotknąć szerszego kontekstu zmian społecznych i tego, co dziś znaczy etyczna firma - zapowiada Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Podczas #MiesiącRóżnorodności swoimi analizami oraz przewidywaniami na temat m.in. kompetencji przyszłości, pracy zdalnej, wyzwań i dobrych praktyk związanych z budowaniem otwartego na różnorodność rynku pracy podzielą się m.in.: Dorota Strosznajder, Kamil Fejfer, Marcel Andino Velez, Natalia de Barbaro, dr hab. Katarzyna Śledziewska, dr hab. Janina Filek, prof. dr hab. Tomasz Szlendak oraz Marzena Strzelczak. W ramach Miesiąca Różnorodności Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentuje pełną wersję raportu z badania „Praca zawodowa a pełnienie ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w Polsce”, zorganizowanego we współpracy z partnerami: Santander Bank Polska i Henkel Polska. Premiera publikacji odbędzie się 26 maja w mediach Karty Różnorodności. Jednym z punktów Miesiąca Różnorodności będzie również ogłoszenie składu II edycji Diversity & Inclusion Rating - narzędzia stworzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte Polska. Listę firm, które znalazły się w zestawieniu, poznamy 29 maja. Miesiąc Różnorodności jest cyfrowym wcieleniem organizowanego co roku Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności. Inicjatywa jest organizowana z okazji 10. urodzin Europejskiej Platformy Kart Różnorodności - międzynarodowej sieci, której celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie równych szans w miejscu pracy.