Rusza drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego w internecie

Drugi dzień EEC Online zaczniemy od wspólnej sesji dla Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech & Start-up Days pod nazwą „Start-upy, inwestorzy, rynek”. W pierwszej części debaty paneliści będą się zastanawiać nad kondycją polskich start-upów, wpływem ograniczeń i reguł czasu pandemii na szanse rozwojowe młodych firm, czy też zmianach się w finansowaniu start-upów. Wśród naszych panelistów znajdą Rafał Grudzień, dyrektor zarządzający ProperGate, Adam Hańderek, założyciel Handerek Technologies oraz Bartłomiej Majchrzak, członek zarządu LawBiz Technology



W ramach tej samej sesji wątek poświęcony inwestowaniu na rynku start-upów i zmianom, jakie mogą w tej dziedzinie zostać spowodowane przez epidemię i wywołany przez nią kryzys poruszą m.in. Tomasz Misiak, przedsiębiorca i inwestor, prezes Mizyak Investment Fund Ltd oraz Łukasz Otta, Digital Transformation Director w Siemens Polska.



Kolejna debaty będzie poświęcona cyfrowej rewolucji, która dokonała się w ciągu miesiąca na skutek zamknięcia sklepów i galerii handlowych. Jaki wpływ na rynek, ale także na handel tradycyjny czy łańcuchy dostaw będzie miał handel w Internecie? Na te tematy podczas sesji „E-commerce” będą rozmawiać m.in. Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu ds. finansowych i rozwoju Żabka Polska, Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP, Grzegorz Wachowicz, dyrektor ds. handlu i marketingu RTV EURO AGD oraz Damian Zapłata, członek zarządu Allegro.



Uczestnicybędą się zastanawiać nad wpływem epidemii na działalność i zadania samorządów oraz na ich dochody budżetowe. Przez pryzmat finansowania spojrzą na inwestycje samorządów, politykę społeczną i podział zadań między państwo a samorządy.W dyskusji wezmą udział m.in.wiceprezes Budimeksu,członek zarządu Strabagu, a takżemarszałek województwa śląskiego,przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii orazprezydent Katowic.W kolejnej sesji przyjrzymy się branżom odpornym na kryzys, które w czasie kryzysu odniosły sukces, np. dzięki wykorzystaniu internetu lub takim, które po kryzysie szybko się odbudują. Jakie znaczenie dla gospodarki i rynku pracy mają branże odporne na kryzys? Na te tematy będą rozmawiać m.in.współzałożyciel Software Development Association Poland,dyrektor zarządzający ESL Gaming Polska orazp.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.Skoro opowiemy o branżach odpornych to warto również sprawdzić kondycję branż wrażliwych, takich jak turystyka, lotnictwo i przemysł spotkań. Podczas poświęconej im sesji pokażemy nie tylko skala załamania tych branż, ich potrzeby i szanse na przetrwanie. Porozmawiamy także o nowych alternatywnych formach aktywności. W sesjiwezmą udział m.in.prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego,dyrektor handlowy Enter Air,prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego,prezes zarządu Areny Gliwice iprezes zarządu, PTWP Event Center.Drugi dzień EEC Online zakończy debataPorozmawiamy na temat bezpieczeństwa żywności, co w dobie epidemii ma szczególne znaczenie. Zajmiemy się także eksportem żywności w warunkach obostrzeń i zamkniętych granic. Paneliści rozważą także wpływ epidemii, a także grożącej nam suszy na ceny żywności i kondycję firm. Wśród dyskutantów będą:prezes zarządu Grupy Maspex,prezes zarządu Purella Superfoods,, dyrektor w zespole fuzji i przejęć w grupie Deal Advisory KPMG w Polsce,, szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo ­– Wschodnią i Afrykę oraz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl.EEC Online to internetowa odpowiedź organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największego wydarzenia gospodarczego Europy Centralnej na sytuację, w jakiej cała gospodarka o przemysł spotkań wraz z nim, znalazła się wskutek epidemii koronawirusa. Dwunasta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) odbędzie się 2-4 września. Do tego czasu będziemy się spotykać w internecie.Czytaj także: Powinniśmy odmrażać gospodarkę tak szybko, jak jest to możliwe i tak wolno, jak to konieczne Obecna, trzydniowa edycja EEC Online to blisko 20 sesji tematycznych obejmujących swym zakresem obszary o kluczowym obecnie znaczeniu dla perspektyw rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, rynku, wymiany handlowej, relacji państwo-biznes. Mowa będzie o europejskiej i krajowej polityce gospodarczej na czas trwającego kryzysu i spodziewanej recesji, a także o m.in.: o rosnącej roli technologii cyfrowych, przyszłości sektora energii i rynku pracy, znaczeniu inwestycji, o problemach branży budowlanej i spożywczej, samorządów, eksporterów i walczących o płynność firm. Nie zabraknie także debat wspólnych z European Tech and Start-up Days poświęconych rynkowi start-upów, cyfryzacji oraz e-commerce.Wśród ponad 120 panelistów znalazły się znane postacie gospodarki i polityki – m.‌in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, mocna reprezentacja polskiego rządu, ekonomiści i eksperci, a przede wszystkim przedsiębiorcy.Więcej szczegółów na stronie EEC Online