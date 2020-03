Rusza druga edycja Uniwersytetu Sukcesu

Szanse udziału w drugiej edycji Uniwersytetu Sukcesu otrzyma ponad 120 uczestniczek z całej Polski. Program skierowany jest do młodych kobiet (18-25 lat) opuszczających domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wezmą one udział w wakacyjnych warsztatach, których celem będzie ułatwienie im wejścia na rynek pracy. W ramach projektu będą zdobywać praktyczną wiedzę na temat rekrutacji, prawa pracy, metodyki agile/scrum czy konkretnych ścieżek zawodowych.

Do finału zakwalifikowanych zostanie 20 młodych kobiet. Wezmą one udział w zajęciach i spotkaniach z mentorami, a następnie w kursach online, dzięki którym będą mogły kształcić się w jednej z trzech wybranych ścieżek kariery: Akademia Programistki, Akademia Blogerki oraz Akademia Digital Marketerki.

Czytaj też: Amazon restrukturyzuje logistykę. Podwykonawca zwolni 1600 osób

Dla pozostałych uczestniczek partner projektu - Amazon, przygotował specjalny program zajęć obejmujący m.in. warsztaty z zarządzania czasem, planowania projektów i technik skutecznego uczenia się oraz kompetencji STEM.

- To dla nas bardzo ważne, że partnerzy angażujący się w działania w ramach Uniwersytetu Sukcesu mają realną potrzebę czegoś, co nazywam „dobrosprawczością”. Cieszę się, że Amazon będzie uczestniczył w tym projekcie nie tylko jako sponsor, ale również merytorycznie. To dobrze, że uczestniczki otrzymają szansę poznania firmy i spotkania jej managerów, a niektóre z nich pracy w Amazon - tłumaczy Elżbieta Wojciechowska, dyrektor programowa Fundacji Digital University.