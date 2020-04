Rusza akcja #RatujmyPolskieMiejscaPracy

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzeszający prawie 200 firm to odpowiedź na pogarszającą się sytuację polskiej gospodarki. Przedstawiciele firm wspólnie apelują o pomoc państwa w uratowaniu miejsc pracy w handlu. Najnowszą inicjatywą związku jest film inaugurujący społeczną akcję #RatujmyPolskieMiejscaPracy

- Film to nasz wspólny głos, wyraz troski ludzi na wszystkich szczeblach i o przeróżnych profesjach, których za chwilę dotknie fala zwolnień wynikających z bankructw polskich firm handlowych i usługowych – wyjaśnia zarząd ZPPHiU. - Oprócz naszych związkowych starań na najwyższym szczeblu nadal pracujemy nad rozwiązaniami dotyczącymi naszej wspólnej przyszłości, chcieliśmy wyrazić głośno nasze obawy, ale też nadzieje, że solidarne działanie jeszcze może pomóc. Stąd pomysł na film, który zobaczą wszyscy Polacy, których tak bardzo ten temat dotyczy. – dodaje zarząd.

Film dostępny jest na stronie internetowej związku, w serwisie YouTube pod hasztagiem #RatujmyPolskieMiejscaPracy oraz na kanałach społecznościowych firm zrzeszonych.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług powstał w marcu 2020 roku. Zrzesza właścicieli polskich marek odzieżowych, obuwniczych i akcesoryjnych. Celem związku jest wspólne podejmowanie działania, które przyczynią się do ratowania polskich firm, a co za tym idzie miejsc pracy i kooperantów współpracujących z nimi na co dzień.

Przeczytaj: Koronawirus. Bez pomocy duże marki pociągną w dół mniejsze firmy