Rozprężenie świąteczne w firmach. Nie każda branża może sobie na to pozwolić

47 proc. badanych przez Pracuj.pl, w czasie świątecznym bierze oni wolne na przynajmniej część dni pracujących.

Specyfika pracy w okresie przypadającym od świąt do sylwestra zazwyczaj znacząco różni się w zależności od branży, w jakiej działa firma.

Według 46 proc. badanych ich pracodawca zachęca pracowników do brania wolnego w tym okresie, ale według tylko niewiele mniejszej grupy (43 proc.) – zniechęca do nieobecności w pracy w tym czasie - wynika z badań.



- Reklamy, półki sklepowe, komedie romantyczne, już od połowy listopada wszystko mówi nam, że trzeba się postarać, bo w czasie świąt ma być obowiązkowo pięknie i perfekcyjnie. A my zmęczeni codziennym pędem i pracą chcielibyśmy odpocząć w gronie najbliższych, więc włącza się potrzeba ucieczki od bycia w obowiązku - mówi psycholog Maja Maciaszczyk.

Jak Polacy spędzają końcówkę roku? Oddają się rodzinnej atmosferze, zapominają o pracy, a może jest to jednak czas wzmożonej pracy? Odpowiedź dają wyniki badań przeprowadzonych przez portal Pracuj.pl.

Koniec grudnia: sezon urlopów

Serwis Pracuj.pl przepytał pracujących specjalistów - użytkowników serwisu – o ich plany urlopowe związane ze świętami Bożego Narodzenia i sylwestrem. Jak pokazują wyniki, końcówka grudnia to okres wyjątkowego uspokojenia się sytuacji w większości miejsc pracy. Dla wielu Polaków to także okazja do wykorzystania do końca przysługujących im dni wolnych.

Czytaj też: Zarobki tematem tabu przy wigilijnym stole

Jak deklaruje 47 proc. badanych przez Pracuj.pl, w tym czasie biorą oni wolne na przynajmniej część dni pracujących. Co piąty (22 proc.) przez cały ten okres decyduje się urlopować, a tylko co trzeci decyduje się być w biurze we wszystkie dni oprócz ustawowo wolnych. Ponadto 8 proc. respondentów deklaruje, że ich firmy zamykają się na cały okres od świąt do końca grudnia.

Plany pracowników na okres świąteczny (Źródło: Pracuj.pl)

Świąteczna przerwa? Co pracodawca, to opinia

CZYTAJ DALEJ »

Specyfika pracy w okresie przypadającym od świąt do sylwestra zazwyczaj znacząco różni się w zależności od branży, w jakiej działa firma. Odbicie tej sytuacji widać w postawach przyjmowanych wobec okresu urlopowego pod koniec grudnia przez pracodawców. Są oni pod tym względem wyjątkowo mocno podzieleni. Według 46 proc. badanych, ich pracodawca zachęca pracowników do brania wolnego w tym okresie, ale według tylko niewiele mniejszej grupy (43 proc.) – zniechęca do nieobecności w pracy w tym czasie.



- Grudzień to okres, który w niemal każdej firmie i specjalizacji ma swoją konkretną specyfikę. Na przykład, w branży handlowej, eventowej czy turystycznej to oczywiście czas wzmożonej pracy i zainteresowania klientów niemal przez cały miesiąc, także w okresie tuż po świętach. Z kolei w innych organizacjach najbardziej intensywna praca, związana np. z podsumowaniami roku i dopinaniem formalności, ma miejsce w pierwszej połowie grudnia - mówi Agnieszka Dobosz, ekspert Pracuj.pl. - Natomiast w ostatnich dwóch tygodniach tego miesiąca raczej nie realizuje się kluczowych projektów, a frekwencja w biurach wyraźnie maleje. Te rozbieżności odbijają się także wyraźnie w postaci zróżnicowanych odpowiedzi naszych badanych - jak dodaje.