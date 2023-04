Różnorodność daje korzyści. Liderzy muszą wychodzić ze strefy komfortu

- Tworzenie różnorodnych zespołów i atmosfery sprzyjającej ujawnianiu różnic wśród pracowników to ważne zadanie liderów - mówiła podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Katarzyna Czayka-Chełmińska, wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów.

Jej zdaniem dla przywództwa włączającego podstawową wartością jest różnorodność.

Zadaniem liderów jest dbanie o różnorodność zespołów, zapraszanie do współpracy także osób bardzo odmiennych od nich i wydobywanie z tych różnic potencjału, dodała.

- Przywództwo włączające to takie podejście, które buduje się na różnorodności. Tworzy się przestrzeń do uczestnictwa każdej osobie i daje się jej możliwość pełnego zaangażowania we współpracę, współdziałanie czy podejmowanie decyzji – wylicza Katarzyna Czayka-Chełmińska, wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów.

Jej zdaniem ten typ przywództwa opiera się na dwóch procesach.

- Jeden to proces zapewniania rzeczywistej różnorodności, a drugi to proces włączania, czyli prowadzenia do tego, że ta różnorodność jest rzeczywiście wykorzystywana – mówiła Katarzyna Czayka-Chełmińska.

Warto w firmie robić miejsce dla różnorodności