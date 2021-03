Równe szanse dla wszystkich. Kancelaria prawnicza walczy o różnorodność

Kancelaria DLA Piper ogłosiła swoje cele w zakresie międzynarodowej polityki dotyczącej zróżnicowania i inkluzywności („diversity & inclusion"). Do 2025 r. 30 proc. wszystkich partnerów stanowić będą kobiety, a do 2030 r. - 40 proc.

Autor:jk

• 29 mar 2021 18:07





Kancelaria DLA Piper informuje, że co najmniej połowa wszystkich wewnętrznych awansów partnerskich globalnie będzie pochodzić z grup mniejszościowych (zdj. ilustracyjne, fot. Pixabay)

Połowa wszystkich przyszłych wewnętrznych awansów partnerskich w kancelarii DLA Piper ma pochodzić z grup mniejszościowych.

Firma stworzyła również specjalne procedury dla aplikantów, dzięki którym przyciąga i rekrutuje młodych prawników z różnych środowisk.

Kancelaria prowadzi również program mentoringu odwróconego („reverse mentoring"), który służy przekazywaniu wiedzy i doświadczenia osób wywodzących się z mniejszości etnicznych osobom na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla.

Obecnie 21 proc. osób obejmujących stanowisko partnera w kancelarii DLA Piper to kobiety. W ciągu czterech lat firma chce zwiększyć ten odsetek do 30 proc. oraz do 40 proc. do roku 2030.

Kancelaria informuje również, że co najmniej połowa wszystkich wewnętrznych awansów partnerskich globalnie będzie pochodzić z grup mniejszościowych, np. grup związanych z dziedzictwem kulturowym i pochodzeniem etnicznym, płcią i tożsamością, niepełnosprawnością i neuroróżnorodnością, pochodzeniem i mobilnością społeczną, orientacją seksualną i osobami pracującymi w niepełnym wymiarze godzin.

- Zapewnienie równych szans dla wszystkich w naszej branży i reprezentowanie społeczności, którym służymy jest nie tylko słuszne, ale również kluczowe dla zapewnienia różnorodności myśli, która jest niezbędna, by pomagać naszym klientom w rozwiązywaniu złożonych problemów i wykorzystywaniu szans. Publiczne deklarowanie naszego zaangażowania oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni. Osiągnięcie tych celów będzie tylko częścią naszej podróży i będziemy nadal podążać ścieżką wyznaczania celów dla niedoreprezentowanych grup w całej firmie - komentuje Simon Levine, globalny partner współzarządzający DLA Piper.

To niejedyne działania podjęte przez DLA Piper, które mają pomóc ludziom rozwijać się niezależnie od ich pochodzenia czy tożsamości. Przykładowo firma stworzyła specjalne procedury dla aplikantów, dzięki którym przyciąga i rekrutuje młodych prawników z różnych środowisk. Kancelaria wprowadziła też nowy program wsparcia dla zdolnych prawników i prawniczek - Elevate, którego celem jest pomoc w budowaniu sieci kontaktów i rozwoju biznesu. Czytaj też: Uwaga na różnorodność. Niekiedy krok dzieli ją od dyskryminacji Firma prowadzi również program mentoringu odwróconego („reverse mentoring"), który służy przekazywaniu wiedzy i doświadczenia osób wywodzących się z mniejszości etnicznych osobom na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla. Program ten pozwala menedżerom na rekrutowanie, rozwijanie i promowanie talentów pochodzących ze środowisk niedostatecznie reprezentowanych.

