Rower nowym benefitem? Jest bezpieczny, ekologiczny i poprawia kondycję

Karnet na siłownię, fitness czy basen w ostatnim czasie - z oczywistych powodów - przestał być benefitem. Firmy, które do tej pory wspierały aktywność sportową pracowników, stanęły pod ścianą. Kluby zamknięte na cztery spusty, a ile można zapraszać na wspólne ćwiczenia online? Rozwiązanie ich problemu znalazła firma Arval. Jako pierwsza na rynku przygotowała ofertę umożliwiającą wynajem roweru elektrycznego i klasycznego dla pracowników.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w czasie II kwartału 2020 roku, czyli miesięcy, kiedy pandemia na dobre zaczęła panoszyć się na rynku pracy, wzrosła liczba pracowników, którzy odczuwali różnego typu dolegliwości zdrowotne. W sumie było to 10,5 mln spośród 27,3 mln osób, które kiedykolwiek pracowały. Najczęściej skarżyli się oni na bóle pleców, ramion, karku czy szyi oraz boleści w okolicach bioder lub kolan.

Trzeba też wspomnieć o problemach ze sferą psychiczną, na którą konsekwencje lockdownu mają ogromnie negatywny wpływ. GUS podaje, że wśród 16,3 mln pracujących w II kwartale 2020 r., 7,3 mln osób wskazało na występowanie w miejscu pracy czynników mających niekorzystny wpływ na dobrostan psychiczny. Najwięcej pracujących (24,2 proc.) wskazało na dużą presję czasu lub nadmierne obciążenie pracą.

Eksperci nie mają wątpliwości, że jedną z wielu przyczyn pogorszenia się stanu zdrowia pracowników jest spadek aktywności fizycznej. Przed pandemią dla wielu współpracowników wspólne wyjścia na siłownię czy zumbę po pracy były jednymi z elementów integracji, które miały zbawienny wpływ na zdrowie i kondycję pracowników. Mając w ręce opłaconą kartę na siłownię, również chętniej się na nią człowiek wybierał... Teraz tradycyjna forma benefitu w postaci zapewnienia dostępu do miejsc, w których uprawia się różne aktywności sportowe, jest niemożliwa. W ramach walki z pandemią COVID-19 są one zamknięte. Z raportu „Organizacja pracy w czasie pandemii. Wyzwania dla HR w 2021" opracowanego przez firmę doradczą EY wynika, że aż 20 procent firm zdecydowało się wycofać karty sportowe.

Rower pomoże

Firma Arval wpadła na pomysł, który może rozwiązać problem pracodawców oferujących do tej pory z powodzeniem prosportowe benefity. Kilka miesięcy temu wprowadziła na rynek nowe rozwiązanie - klientom biznesowym zaoferowała możliwość długoterminowego wynajmu rowerów dla pracowników pod nazwą Arval Bike Lease. W ten sposób otworzyła nowy sektor mobilności - bike fleet management.

- Wraz z wybuchem pandemii firmy zaczęły poszukiwać nowych rozwiązań, które nie tylko zapewniają ich pracownikom bezpieczeństwo, ale też zmotywują ich do aktywności sportowej, która ucierpiała w wyniku lockdownu. Rower okazał się doskonałym rozwiązaniem spełniającym te wymogi. Stał się synonimem bezpiecznego miejskiego środka transportu, który jest zdrową alternatywą dla zatłoczonej komunikacji publicznej - przekonuje Rafał Tarnacki, Product & Innovations Manager w Arval Service Lease Polska.

fot. Arval

Jak dodaje, dzięki temu dziś na rower możemy patrzeć jak na nowy benefit, który pracodawcy mogą oferować niemal przez cały rok. Benefit, który - jak pokazują pierwsze statystyki - z pewnością bardzo szybko się przyjmie. Tym bardziej że pracownicy będą mogli z niego korzystać również w czasie prywatnym.

- Dane Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego wskazują, że w czasie pandemii ponad 40 proc. Polaków ograniczyło przejazdy innymi środkami transportu na rzecz rowerów. Co więcej, blisko 25 proc. badanych przyznało, że korzystało z roweru częściej niż rok wcześniej - wylicza Rafał Tarnacki.

Zwrot w kierunku eco

Druga kwestia, którą warto zaznaczyć, to rosnąca świadomość Polaków w kwestiach ekologicznych oraz coraz modniejsza kultura współdzielenia. Potwierdzają to dane z najnowszej edycji „Barometru Flotowego” opublikowanego przez Arval Mobility Observatory. Dowiemy się z niego, że w ubiegłym roku współdzielenie rowerów oferowało 8 proc. polskich firm. Natomiast z szacunków wynika, że w ciągu trzech lat odsetek ten może mocno wzrosnąć i sięgnąć aż 21 proc. Warto tu dodać, że inne rodzaje jednośladów, takie jak hulajnogi elektryczne, zostały wprowadzone lub są rozważane przez 20 proc. firm.

Grafika: Arval Mobility Observatory

Rafał Tarnacki pytany, czy "rowerowy trend" zostanie z nami na dłużej, przyznaje, że od tego kierunku nie ma już odwrotu.

- Polacy przesiedli się na rowery, potwierdzenia nie musimy szukać w badaniach, wystarczy rozejrzeć się wokół na ulicy, gdzie widać coraz więcej cyklistów. Zapewne duża zasługa leży po stronie miast, które postawiły na intensywną rozbudowę ścieżek rowerowych i wprowadzanie technicznych ułatwień dla rowerzystów. Swoje robi również rosnąca świadomość ekologiczna naszych rodaków. Zaczynamy zwracać uwagę na jakość powietrza, którym oddychamy, a przesiadając się na rower, dokładamy własną cegiełkę do walki ze smogiem - podkreśla przedstawiciel Arvala.

Przyznaje też, że kwestie ekologiczne, w połączeniu z dbaniem o wygodę i komfort ich użytkowników, zadecydowały o tym, że firma oferuje wynajem rowerów elektrycznych. Na jednym ładowaniu baterii rowery są w stanie pokonać aż 80-100 kilometrów.

Pełna oferta

Oferta firmy Arval jest pierwszą tego typu dostępną na polskim rynku. Firma proponuje nie tylko możliwość długoterminowego wynajmu rowerów, która polega na zawarciu umowy na 36 miesięcy, ale też dodatkowe elementy. To m.in. ubezpieczenie od kradzieży, OC, NNW oraz serwis i pakiet przeglądów. Co ważne, każdy jednoślad posiada zabezpieczenie antykradzieżowe. Firmy decydujące się na wynajem rowerów dla swoich pracowników mogą również zamówić usługi dodatkowe, takie jak assistance 24/7, door-to-door czy też przechowywanie rowerów w sezonie zimowym. Arval może zapewnić również parkingi rowerowe oraz firmowe ministacje serwisowe, gdzie użytkownicy mogą np. dopompować koła. Rowery są dostępne od ręki. Zależnie od klasy i rodzaju jednośladu cena za wynajem wynosi od 2,4 zł za rower klasyczny i od 6 zł za rower elektryczny za dzień (ceny netto).

- Po zakończeniu umowy sami użytkownicy rowerów mają możliwość odkupienia jednośladów, na których jeździli, na preferencyjnych warunkach. Wtedy rower staje się ich własnością - wyjaśnia Rafał Tarnacki.

fot. Arval

Firma cały czas powiększa flotę rowerów pod wynajem. Do popularnej polskiej marki Cross niedawno dołączył niemiecki producent rowerów z segmentu premium Cube. Co więcej, do wyboru są nie tylko rowery miejskie, ale również profesjonalne rowery MTB, crossowe i trekkingowe. Takie rozwiązanie pozwala użytkownikom na wykorzystanie sprzętu nie tylko do dojazdu do pracy, ale również na rozwój rowerowych pasji po pracy.

Z kolei dla firm, które chcą zaoferować coś więcej niż tylko rower, Arval przygotował ofertę Arval 6 Wheels. W jej ramach rowery dostępne dotychczas w ramach usługi Arval Bike Lease można teraz wynająć w pakiecie z samochodem.