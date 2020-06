Rotacyjne przerwy, mierzenie temperatur, dezynfekcja... Poradnik dla firm w dobie pandemii

Do zasad wyznaczających normy reżimu sanitarnego stosować się musimy nie tylko w sklepach, miejscach publicznych czy kinach lub kościołach.

Także pracodawcy, by zapewnić bezpieczeństwo swoim podwładnym, mają obowiązek wprowadzić wiele wytycznych. Informacje, co dokładnie zrobić, zebrał Główny Inspektor Pracy, który - wraz z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym - przygotowali publikację "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19" (jego pełną treść zamieściliśmy w dziale multimedia).

W poradniku eksperci wskazują, że przysposobienie miejsc pracy do pracy w nowej rzeczywistości należy zacząć od... planu działania, w którym rozpisze się dokładnie kroki w walce z COVID-19. A jakie one powinny być? Odpowiedź również znajduje się w poradniku.

Pamiętajmy o dystansie fizycznym. Eksperci zalecają indywidualne rozkłady czasu pracy, by ograniczyć liczbę osób przebywających jednocześnie w zakładzie pracy. W pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych i szatniach można organizować na przykład rotacyjne przerwy. Zalecane jest też umiejscowienie stanowisk pracy w tak, aby zapewnić między nimi co najmniej 1,5-metrową odległość. Jeśli to niemożliwe, firma musi przekazać pracownikom rękawiczki oraz maseczki czy przyłbice. Przy czym pracodawcy nie powinni kierować do pracy wymagającej wysiłku fizycznego (przy jednoczesnym stosowaniu filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego - np. półmasek filtrujących) osób z chorobami układu krążenia i oddechowego oraz pracowników w wieku powyżej 65 lat.

GIP rekomenduje również określenie zasad korzystania ze schodów, korytarzy czy wind - np. przez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego czy ograniczenie liczby osób w tym samym momencie korzystających z windy.

W przypadku pracy wiążącej się z bezpośrednimi kontaktami z innymi pracownikami czy klientami należy pamiętać o organizacji pracy w zespołach o stałym składzie i ograniczonej liczbie kontaktujących się bezpośrednio z sobą pracowników (2-3 osoby), zastosowaniu przezroczystych ekranów, np. ze szkła lub tworzywa sztucznego, oddzielających zatrudnionych od klientów, ograniczeniu czasu bezpośredniego kontaktu (do max. 15 minut), zapewnieniu m.in. półmasek filtrujących, osłon oczu i twarzy, gogli, stosowaniu środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni roboczych.

GIP zaleca również rezygnację ze szkoleń czy spotkań face to face na rzecz przeprowadzania ich on-line. Do minimum należy ograniczyć podróże służbowe. Firmy powinny udostępnić pracownikom parkingi, by chętniej dojeżdżali do pracy własnymi środkami transportu. Przypomina też, że ograniczenie kontaktu bezpośredniego między pracownikami może wymagać adaptacji pomieszczeń może wiązać się z koniecznością zmiany regulaminu pracy lub wydania stosownego obwieszczenia i poinformowania zatrudnionych w sposób zwyczajowo przyjęty u pracodawcy.

W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz w zakładzie pracy zaleca się: rejestrowanie danych ludzi z zewnątrz (imię i nazwisko, numer telefonu), czasu ich wejścia i wyjścia, informowanie ich o zasadach obowiązujących aktualnie w zakładzie. Zalecany jest, za zgodą osób wizytujących, pomiar temperatury.

Osobne wytyczne dotyczą wykonywania obowiązków zawodowych w trybie home office. GIP zaleca pracodawcom, by określili reguły organizacji pracy zdalnej, w których znajdą się m.in. godziny pracy, w których pracownik powinien pozostawać w gotowości do kontaktu z przełożonym, czy obowiązek raportowania wykonanych zadań.

Jeśli to możliwe, pracodawca winien umożliwić pracę w elastycznych godzinach - ze względu na fakt, że wykonywana jest ona często w miejscu, gdzie przebywa więcej osób (np. dzieci), których obecność może stanowić utrudnienie w realizacji zleconych zadań. Należy też pamiętać o zezwoleniach na czasowe zabranie do domu sprzętu używanego na co dzień w pracy (np. komputera, drukarki, lampy). Pracodawca powinien również pomóc przygotować miejsce pracy w domu zgodnie z zasadami ergonomii.

Po pierwsze czystość

Sporym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym dla firm może być przestrzeganie zasad higieny w miejscu pracy. Wytyczne GIP mówią bowiem m.in. o zapewnieniu codziennej dezynfekcji miejsc przebywania, w tym często dotykanych powierzchni (klamki, blaty robocze, biurka, klawiatury, umywalki, toalety, dozowniki mydła i inne); o zabezpieczeniu dostępu do miejsc, w których pracownicy, klienci i kontrahenci mogą myć ręce mydłem i wodą, a następnie dezynfekować je odpowiednimi środkami; o konieczności zamieszczenie czytelnej informacji o tym, jak skutecznie myć i dezynfekować ręce.

Firmy powinny również zadbać, by każdego dnia podłogi, stoły, krzesła, szafki w pomieszczeniach socjalnych były przecierane "na mokro". Należy też usunąć gazety, czasopisma czy broszury informacyjne z pomieszczeń socjalnych, poczekalni i recepcji. I regularnie czyścić oraz dezynfekować pojazdy firmowe (te dodatkowo powinny być wyposażone w papierowe ręczniki i worki na śmieci).

GIP zaleca również stosowanie przed wejściem do budynku mat dezynfekcyjnych. Kolejna wytycza mówi o tym, żeby ograniczyć liczbę pracowników korzystających wspólnie z tego samego wyposażenia i narzędzi pracy.

Istotne będzie też regularne wietrzenie pomieszczeń. I tak, w budynkach bez mechanicznej instalacji wentylacyjnej należy to robić okresowo w ciągu dnia pracy (10 min co 1 godz.) oraz w sposób możliwie ciągły w godzinach nocnych (minimum 2 godz. przed rozpoczęciem i 2 godz. po zakończeniu użytkowania pomieszczenia). A w budynkach z mechaniczną instalacją wentylacyjną warto wprowadzić dłuższe czasy jej pracy. Najlepszym rozwiązaniem jest utrzymanie działania instalacji w trybie roboczym 24 h/7 dni z - zapewnieniem odpowiedniej konserwacji.

Biznes na COVID

Część firm już przygotowała się na powrót pracowników, jak m.in. warszawskie biuro firmy doradczej Cushman & Wakefield. Wprowadzono tam oznakowanie umożliwiające bezkolizyjne poruszanie się po biurze. Ograniczono również liczbę stanowisk pracy, co umożliwiło bezpieczny dystans między pracownikami. W biurze znalazły się punkty dezynfekujące i zolatka dla osób, które źle się poczują. W porozumieniu z właścicielem budynku ustalono, że wentylacja w obiekcie będzie pracowała trzy godziny przed otwarciem i po zamknięciu biura, nawiewając w 100 proc. świeże powietrze.

- Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasz powrót do biura był bardzo precyzyjnie zaplanowany. Zanim je otworzyliśmy, wszystkie nowe zasady bardzo dokładnie omówliśmy z pracownikami. Upewniliśmy się też, że wszyscy je znają. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych ludzi jest absolutnym priorytetem - mówi Kinga Bloch, head of human resources w Cushman & Wakefield.

Warto zaznaczyć, że nowe wytyczne dla wielu firm stały się impulsem do przygotowania kompleksowych usług w przysposobieniu miejsc pracy zgodnie z zasadami obecnego reżimu sanitarnego.

- Kiedy tylko rządy dadzą zielone światło, rozpocznie się największy powrót do biur we współczesnych czasach. A oznacza to nie tylko nowe plany pięter czy listy kontrolne dotyczące czystości pomieszczeń... Ludzie muszą być bezpieczni i czuć się komfortowo w swoim nowym środowisku pracy. Można to osiągnąć dzięki skutecznym procesom i realistycznym zmianom w sposobie zachowania i układzie miejsc pracy, a także dzięki nowoczesnym rozwiązaniom - mówi Dolph Westerbos, prezes Staples, firmy, która opracowała tzw. "Plan C".

Składa się on pięć obszarów, wokół których obracamy się w codziennym życiu zawodowym. To przestrzeń do pracy, przestrzeń spotkań, przestrzeń higieny, przestrzeń do odpoczynku i przestrzeń prywatna, wykorzystywana w czasie pracy zdalnej.

W każdej z nich firma oferuje takie przygotowanie przestrzeni, by była ona bezpieczna i wygodna dla pracowników. To m.in. wprowadzenie oznaczeń ilościowych, co do liczby osób mogących jednocześnie przebywać w biurze czy kuchni lub innym miejscu spotkań w biurowcu, ograniczenie liczby osób w windzie, częstsze sprzątanie wnętrz, ustawienie w recepcji bezdotykowych dozowników ze środkiem odkażającym do rąk, jednorazowe zestawy higieniczne, przegrody między biurkami czy ochronne przegrody w firmowych sklepikach czy restauracjach.