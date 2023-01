Roszczeniowe pokolenie? To rynek musi do nich przywyknąć, a nie na odwrót

Karolina Markowska

Przez wielu określani jako roszczeniowi i trudni. Pokolenie Z to zdaniem przepytanych przez nas ekspertów nowa jakość na rynku pracy. Firmy chcące ich zatrudniać muszą wejść na ich poziom. - Podstawą jest zapewnienie im dostępu do ich naturalnego środowiska, czyli technologii. Skoro mają aplikację do hulajnogi, czajnika i dokumenty w telefonie, to dlaczego mieliby nosić fizyczną kartę dostępu albo kluczyki do szafki pracowniczej? Skoro rezerwują z komórki wizytę u fryzjera, to dlaczego nie mogą tak zarezerwować przestrzeni do pracy i miejsca parkingowego? - zauważa Jacek Ratajczak z Zonifero. Jak powinna wyglądać pokoleniowa współpraca na rynku pracy?

Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service

Młodzi, w tym głównie pokolenie Z, to nowa jakość na rynku pracy. Urodzeni po 1995 roku mają inne podejście do wykonywanych obowiązków. Z badania Uniwersytetu Warszawskiego „Studiując w świecie niepewnego jutra: perspektywy, sprawczość, wizje przyszłości” wynika, że pieniądze nie są dla nich najważniejsze, a praca musi dawać im możliwość rozwoju. Nie są też zainteresowani pracą po godzinach i poświęcaniem swojego czasu wolnego na obowiązki zawodowe.

Czasem przebija się w mediach łatka roszczeniowości osób z pokolenia Z. Trzeba jednak powiedzieć, że to uproszczenie. Młodzi z pokolenia Z mają inne podejście, do którego rynek będzie musiał przywyknąć. To osoby wychowane w erze pełnego dostępu do nowoczesnych technologii. Dlatego nie boją się m.in. automatyzacji. Widzą w niej raczej szansę na wykonywanie kreatywnych zadań, podczas gdy powtarzalne czynności może spokojnie wykonać robot.

Ta kreatywność jest niezwykle istotna w kontekście aktualnych zmian na rynku pracy. W 2020 roku World Economic Forum wskazało, że automatyzacja zabierze 85 mln miejsc pracy na świecie, a w to miejsce powstanie ok. 100 mln nowych etatów. Należy się spodziewać, że w najbliższej przyszłości pracownicy w zdecydowanej większości branż nie stracą pracy, choć z dużym prawdopodobieństwem ich zawód się zmieni. Potwierdza to analiza Pearson, która mówi o tym, że w przyszłości zniknie 20 proc. zawodów, 10 proc. się nie zmieni, a w przypadku 7 na 10 pracowników będzie wymagane zdobycie nowych umiejętności i kompetencji.

