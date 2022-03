Rosyjscy pracownicy stracą dostęp do Slacka

Slack Technologies LLC poinformował, że ogranicza dostęp do aplikacji na rynku rosyjskim. To kolejna firma, która postanawia ograniczyć swoją działalność w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

km

• 16 mar 2022 17:34





Slack zawiesił działalność w Rosji (fot. Stephen Phillips Hostreviews/Unsplash)

W wydanym oświadczeniu firma stwierdziła, że ​​„należy podjąć działania w celu przestrzegania przepisów dotyczących sankcji w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, w których działamy, w tym w niektórych przypadkach zawiesić konta bez uprzedniego powiadomienia, zgodnie z wymogami prawa”.

Slack jest przede wszystkim formę wewnętrznej komunikacji między pracownikami. Jest także używany do udostępniania plików w organizacjach. Organizacje, które nagle utraciły dostęp do swoich kont, mogły również stracić szansę na pobranie swoich danych.

Jak poinformował amerykański serwis axios, Slack nie usunie danych należących do zawieszonych rosyjskich klientów. Organizacje objęte sankcjami nie będą miały jednak do nich dostępu dopóki obowiązujące ich sankcje nie zostaną zniesione.

Jak poinformowała spółka, liczba klientów w Rosji jest "bardzo mała", a sama firma nie ma na terenie Rosji pracowników.

To kolejna firma technologiczna ograniczająca dostęp do swoich zasobów. W ostatnich dniach zrobiły to m.in. Amazon, Apple czy Microsoft.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.