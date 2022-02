Rośnie znaczenie wellbeingu pracowników. Jak w niego inwestować?

Wellbeing pracowników ma coraz większe znaczenie, a inwestowanie w szeroko pojęty dobrostan przynosi korzyści nie tylko dla załogi, ale również dla pracodawcy. Na wellbeing stawia firma Nagel Polska, która 8 czerwca zorganizowała dla pracowniczek bezpłatne badania mammograficzne. Mammoakcja jest częścią nowego programu firmy, na który składają się trzy obszary: zdrowie, sport i ekologia.

Dbanie o zdrowie i samopoczucie załogi przynosi długoterminowe, pozytywne skutki dla każdej ze stron. Dla pracowników korzyści są oczywiste - podnosi się ich komfort i bezpieczeństwo w miejscu pracy, czują się ważni nie tylko jako wykonawcy powierzonych zadań, ale także jako ludzie i część organizacji. Finansowane lub organizowane przez pracodawcę inicjatywy są dla nich okazją i motywacją do zatroszczenie się o samego siebie.

Z drugiej strony programy skupiające się na dobrostanie pracowników zwiększają ich zaangażowanie i zadowolenie z pracy i są dziś nieodłącznym elementem nowoczesnego środowiska pracy. Ich znaczenie rośnie szczególnie czasie pandemii, gdy zdrowie i bezpieczeństwo są ważniejsze. Pracodawca, inwestując więc w dobrostan pracownika, poprawia jednocześnie relacje z nim. Karta sportowa czy opieka medyczna to już standard - co więc jeszcze przed nami?

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nagel Polska wychodzi z założenia, że do jego obowiązków jako pracodawcy należy dbanie o dobrostan pracowników, a część zysków firmy powinna być przeznaczona na działania, które realnie wpłyną na ich samopoczucie. Stąd zrodził się pomysł programów profilaktycznych.

Działająca w zdominowanej przez mężczyzn branży transportowej firma postanowiła zadbać o kobiety i to do nich właśnie skierować jedną z akcji. Z okazji ich dnia, czyli 8 marca 2021 r., każda pracowniczka, która ukończyła 35. rok życia, otrzymała zaproszenie na badanie mammograficzne finansowane w całości przez pracodawcę.

Czytaj też: Wellbeing manager w firmie. Świadome działanie czy nowy trend?

Nagel Group ma 6 oddziałów w Polsce, a w każdym z nich akcja została zorganizowana w nieco inny sposób. 8 czerwca 2021 r. do siedziby firmy w Komornikach k. Poznania przyjechał mammobus, w pozostałych miejscowościach natomiast firma umówiła dla pracownic indywidualne badania w placówkach medycznych.

W niektórych miejscach, np. Lublinie, udało się nawiązać współpracę, umożliwiającą rozszerzenie pakietu - oprócz mammografii panie poddawane były bezpłatnie np. badaniom cytologicznym i ginekologicznym.

Za udział w badaniu pracownice otrzymują upominek (fot. mat. pras. Nagel)

Po każdym przeprowadzonym badaniu pacjentka otrzymała jego opis wraz z komentarzem lekarza, z którym ma możliwość późniejszej konsultacji. Od pracodawcy pracowniczki otrzymały upominek - różową broszkę z podziękowaniem za udział w badaniu.

- Wszystkie panie, które wiekowo się kwalifikowały do badania, skorzystały z naszego zaproszenia. Myślę, że dużą przeszkodą dla kobiet jest fakt, że zwykle mammografia wymaga skierowania lekarskiego. Z naszej strony zostało to zorganizowane tak, że w pierwszej kolejności panie miały telefoniczną konsultację z lekarzem, który na jej podstawie wystawiał skierowanie, po czym pracowniczki mogły udać się już bezpośrednio na badanie. W przypadku mammobusa wywiad został przeprowadzony na miejscu, a skierowanie i badanie miały miejsce zaraz po nim. Wyniki mammografii wysyłane były do pań pocztą - mówi Agnieszka Misiewicz-Biała, koordynatorka projektu i asystentka zarządu w Nagel Polska.

Oprócz tego, chcąc dotrzeć także do reszty kobiet, które nie ukończyły jeszcze 35 roku życia, przygotowano kampanię informacyjną, dotyczącą regularnego badania piersi. W firmie pojawiły się plakaty na temat tego, w jaki sposób, kiedy i jak często badać się samodzielnie. Indywidualnie, drogą mailową zostały wysłane także infografiki do każdej pracowniczki. Reakcje były bardzo pozytywne - kampania spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, miłym zaskoczeniem i wdzięcznością.

Mammoakcja jako część trójobszarowego programu dla pracowników

Mammoakcja jest częścią programu zapoczątkowanego w Nagel Polska w 2020 roku, który składa się z trzech obszarów: sport, zdrowie i ekologia. W ramach programu w siedzibie w Komornikach uruchomiono projekt „zielone biura”, który na celu miał stworzenie bardziej przyjaznego środowiska pracy oraz oczyszczenia powietrza dzięki roślinom.

Pracownicy przynosili do pracy rośliny doniczkowe, część z nich zakupiona została także przez firmę. W kuchni biurowej znalazły się świeże zioła, które można wykorzystywać do przygotowania posiłków. Zioła zostały opatrzone etykietami, mówiącymi o tym, jakie witaminy i minerały się w nich znajdują i dlaczego warto włączyć je do swojej diety.

W siedzibie w Komornikach ruszył także funkcjonujący od wiosny do jesieni eko-targ, podczas którego pracownicy w każdy poniedziałek na wystawionych przed firmą straganach sprzedają własnoręcznie wytworzone produkty: przetwory, chleby, wyhodowane owoce i warzywa, a nawet samodzielnie wykonane wiklinowe kosze czy biżuteria.

W ramach obszaru ekologia Nagel Polska nawiązuje także współpracę z innymi organizacjami - w nadchodzących miesiącach pracownicy będą mogli wziąć udział w akcji sprzątania Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Plany Nagel Polska w tym zakresie to przede wszystkim dalsza inwestycja w zdrowie pracowników i kontynuacja programów profilaktycznych. Kolejny z nich to program zatytułowany Zdrowy Magazynier, umożliwiający profesjonalne konsultacje z fizjoterapeutą, dietetykiem i trenerem personalnym.

Czytaj też: Problemy pracownika, problemami pracodawcy. Wellbeing i aktywność fizyczna pomogą je rozwiązać

Specjaliści podpowiedzą pracownikom magazynowym, w jaki sposób dbać o siebie, szczególnie w kontekście pracy fizycznej w niestandardowych warunkach: jak się zdrowo odżywiać podczas nocnej zmiany, jakie jest zapotrzebowanie kaloryczne, gdy pracuje się w niskich temperaturach w magazynie, w jaki sposób bezpiecznie podnosić ciężkie palety lub jak łagodzić napięcia mięśniowe powstałe podczas pracy.

Przed realizacją konsultacji specjaliści przez kilka dni obserwowali pracę magazynierów. Na tej podstawie opracowali program profilaktyczny i warsztaty dla pracowników. Podobne akcje zostaną zorganizowane także dla kadry biurowej i kierowców.