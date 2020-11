Rośnie w firmach absencja chorobowa. Jak radzą sobie pracodawcy?

Częsta absencja spowodowana chorobą skutkuje dla pracodawcy nie tylko dodatkowymi kosztami, ale wymusza też stałe zmiany w organizacji pracy. W czasie pandemii przedsiębiorstwom jeszcze bardziej mogą doskwierać nieobecności w pracy. Co robią te firmy, które nie mogą przestawić się na model pracy zdalnej?

Autor:Justyna Koc

• 2 lis 2020 6:00





Z danych ZUS wynika, że od 1 do 20 października 2020 r. wystawiono 1,8 mln zaświadczeń lekarskich. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Firma Budimex to duża organizacja, która potrafi poradzić sobie z częściowym brakiem pracowników. Trzeba jednak pamiętać, że zdalnie niczego nie można wybudować, dlatego wprowadzono wiele rozwiązań, które jeszcze bardziej niż zwykle chronią pracowników.

W Volkswagen Poznań zdecydowano się na dodatkowe środki zabezpieczające produkcję oraz załogę. Pracodawca oferuje dobrowolne i bezpłatne testy dla pracowników, a także zapewnia dostęp do służby zdrowia.

Również Poczta Polska (zatrudnia ok. 80 tys. osób) radzi sobie z absencją. Pomocne były procedury oraz zmiany w organizacji pracy, sprzyjające zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Liczba zachorowań ciągle rośnie. Z danych ZUS wynika, że od 1 do 20 października 2020 r. wystawiono 1,8 mln zaświadczeń lekarskich. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza to wzrost o 23,5 proc.

ZUS podaje, że w przypadku zwolnień z tytułu choroby własnej przyrost w porównaniu z rokiem 2019 wyniósł 28 proc., z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny – 17,3 proc., a w przypadku opieki nad dzieckiem nastąpił spadek liczby zwolnień o 15 proc.

Budowlańcy walczą z koronawirusem

W Budimeksie do 29 października odnotowano 150 przypadków zakażenia, co stanowi to ok. 2 proc. pracowników grupy Budimex.

– Wiemy, że analogiczna wielkość zakażeń w stosunku do ogółu zatrudnionych jest notowana także w innych dużych firmach budowlanych – podkreśla Cezary Mączka, członek zarządu i dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie.

W największym stopniu koronawirus wpłynął na budowy energetyczne. Tam jest najwięcej specjalistów z zagranicy (w tym z Kanady, Hiszpanii, Japonii), którzy nie mogą przyjechać do Polski z powodu zamkniętych częściowo granic. Budimex notuje tam kilkumiesięczne opóźnienia spowodowane epidemią.

– Na budowach kolejowych czy energetycznych specjalizacje są bardzo wąskie i jest niewielu inżynierów z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami, więc kontrakty pod tym względem są szczególnie trudne – komentuje Cezary Mączka.

Jak podkreśla Cezary Mączka, na budowach każda osoba jest równie ważna i potrzebna do zachowania ciągłości prac. Firma Budimex to jednak duża organizacja, która potrafi poradzić sobie z częściowym brakiem pracowników.

Trzeba jednak pamiętać, że zdalnie niczego nie można wybudować. Właśnie dlatego spółka nie czeka na rozwój wydarzeń, ale już teraz wdraża dodatkowe zabezpieczenia. Oprócz rozwiązań ochronnych, które wprowadzono podczas pierwszej fali pandemii na wiosnę tego roku, pracodawca dodatkowo zabezpiecza miejsca pracy. – Wdrożyliśmy już zdalną pracę zmianową, dezynfekujemy regularnie powierzchnie biurowe, kierujemy pracowników będących w grupie ryzyka zakażenia na testy i pracę zdalną – mówi Cezary Mączka. – Zarówno na budowach, jak i w centrali firmy zmniejszyliśmy liczbę spotkań i dostęp osób z zewnątrz do minimum. Wiele działań prowadzimy online. Spółka powiększa także powierzchnie w biurach budów. Dzięki tym działaniom firma z jednej strony zapewni ludziom bezpieczeństwo w miejscu pracy, z drugiej strony zachowa ciągłość pracy i realizowanych przez nią budów. Warto również przypomnieć, że Budimex umożliwił pracownikom (raz na kwartał) wykonanie testu na obecność przeciwciał IGG i IGM za połowę ceny – połowę kosztów pokrywa pracodawca. Jeśli ktoś chce częstszych tego typu sprawdzianów, może skorzystać z wynegocjowanej przez spółkę korzystnej oferty cenowej. Z kolei w sytuacji, w której spółka musi potwierdzić, czy nie ma ryzyka zakażenia, wykonywane są testy PCR. W tym przypadku firma pokrywa 100 proc. kosztów. Podobnie jest w przypadku kluczowych dla firmy pracowników. – Do tej pory wykonano około 1,5 tysiąca testów. Ponadto testujemy także osoby bezobjawowe wracające z kwarantanny – zauważa Cezary Mączka. W Budimeksie od początku epidemii - codziennie do godz. 22 oraz w weekendy, w systemie dyżurowym - pracuje zespół, zarządzający przepływem informacji i decyzjami dotyczącymi koronawirusa, kierowania na testy, pracy zdalnej. Należą do niego osoby po odpowiednim przeszkoleniu, także ochotnicy z innych pionów firmy (np. z finansów). Testy są pomocne W spółce Volkswagen Poznań, zatrudniającej ok. 10 tys. pracowników, od początku pandemii zakażenie stwierdzono u 16 osób (stan na 8 października 2020 r.). 10 przypadków udało się wykryć dzięki badaniom przeprowadzonym i sfinansowanym przez pracodawcę. – Przez ostatnie miesiące wprowadziliśmy wiele środków zabezpieczających naszą produkcję oraz załogę. Oferujemy dobrowolne i bezpłatne testy dla naszych pracowników. Zabezpieczamy dostęp do służby zdrowia – mamy wewnętrzne laboratoria w każdym zakładzie pracy – mówi Jolanta Musielak, członek zarządu ds. personalnych i organizacji w Volkswagen Poznań. Organizacja pracy i środki reżimu sanitarnego mają największe znaczenie, jeśli chodzi o przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii. Właśnie dlatego Volkswagen Poznań dostarcza wszelkie środki ochrony zdrowia – zapewnia dostęp do maseczek ochronnych, rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych. I dba, by pracownicy zachowywali dystans społeczny i dbali o swoje zdrowie. – W naszych zakładach działają sztaby kryzysowe – centralne i zakładowe. Na bieżąco monitorujemy sytuację i komunikujemy się z pracownikami. Komunikacja jest bardzo istotna, dlatego też prowadzimy intensywną kampanię: uświadamiamy, jakie są ryzyka i jak należy zachowywać się w miejscu pracy. Nasi pracownicy starają się dopełnić wszystkich reguł reżimu sanitarnego, dzięki czemu dotychczas nie mieliśmy wielu przypadków zachorowań na Covid-19 – wyjaśnia Jolanta Musielak. – Aby jeszcze bardziej wzmocnić poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w miejscu pracy, wdrożyliśmy specjalną aplikację, dzięki której możemy się komunikować z pracownikami – dodaje. Choć na razie sytuacja w polskich zakładach Volkswagena pozostaje pod kontrolą, to jednak spółka jest przygotowana na mniej optymistyczną sytuację. – Naszym planem B jest profilaktyka i zabezpieczenie naszych pracowników. Jeżeli jednak sytuacja ulegnie zmianie, to będziemy reagować na bieżąco, wprowadzając plany rotacyjne wśród pracowników oraz zabezpieczając miejsca pracy – podkreśla Jolanta Musielak. Listonosze, kurierzy i pracownicy sortowni Również Poczta Polska, która zatrudnia ok. 80 tys. osób, radzi sobie z absencją. Nie jest ona na raziei tak wysoka, by zakłócić ciągłość biznesową. – Od początku pandemii Poczta wypracowała i wprowadziła wiele procedur oraz zmian w organizacji pracy, które mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Mieliśmy czas, aby zweryfikować ich funkcjonowanie i wprowadzić niezbędne korekty. Z jednej strony opracowaliśmy wytyczne i wdrożyliśmy sporo działań, aby przeciwdziałać rozszerzaniu się zasięgu wirusa, z drugiej - wypracowaliśmy procedury funkcjonowania w sytuacji potwierdzonego zakażenia u pracownika czy wzrostu absencji chorobowej – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej, który nadzoruje prace zespołu ds. monitorowania zagrożenia koronawirusem. Poczta Polska dysponuje 14 regionalnymi sortowniami przesyłek oraz siecią ponad 7,5 tys. placówek pocztowych. Jak podkreśla Andrzej Bodziony, procedury zachowania ciągłości działania, w tym zreorganizowania pracy w sytuacji wyłączenia jednej z placówek, są w poczcie przygotowane od dawna. Dodatkowo z powodu pandemii wprowadzono w sortowniach wiele rozwiązań, których głównym celem było zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, m.in. obowiązek stosowania środków ochrony osobistej, pomiar temperatury, wprowadzenie stałych zmian pracowniczych, profilaktyczne dezynfekcje pomieszczeń, ograniczenie przepływu pracowników pomiędzy strefami pracy. – Nie wahamy się, jeśli trzeba zamknąć placówkę pocztową, aby dokonać dezynfekcjil; bezpieczeństwo klientów i pracowników jest dla nas najważniejsze. Z drugiej strony ważne jest zapewnienie dostępności naszych usług, więc koncentrujemy się na tym, by placówki po dezynfekcji jak najszybciej otwierać dla klientów, a jeśli trzeba – oddelegować pracowników z innych placówek – komentuje Andrzej Bodziony. Dodatkowe środki ochrony są także obecne w placówkach pocztowych, gdzie zamontowano 5,6 tys. przesłon, a zapasy środków ochrony osobistej dla pracowników zapewnią bezpieczeństwo do końca roku. Wprowadzono również odbiór paczek na PIN i inne procedury bezdotykowej obsługi doręczania czy wydawania przesyłek pocztowych. Jak podkreśla Andrzej Bodziony, spółka stara się minimalizować kontakt między pocztowcem a klientem. – Wszelkie działania z pierwszych miesięcy epidemii procentują. Menedżerowie otrzymali wytyczne, jak się zachować w przypadku pozytywnego wyniku testu u pracownika, sprawnie organizowane są dezynfekcje pomieszczeń w takich sytuacjach i dobrze funkcjonuje system oddelegowania pracowników do pracy - w miejsce osób objętych kwarantanną. Oczywiście stale monitorujemy sytuację i jeśli tylko jest taka potrzeba, modyfikujemy procedury, by je usprawnić i ulepszyć – wyjaśnia wiceprezes Poczty Polskiej. W przypadku pracowników administracji wprowadzono wiele rozwiązań umożliwiających pracę zdalną, aby zabezpieczyć ciągłość funkcjonowania spółki, sprawne rozliczenia płatności, wynagrodzeń czy obsługę informatyczną. Jednak w skali poczty – powtórzmy; spółka zatrudnia ok. 80 :ys. osób – możliwość telepracy dotyczy niewielkiego odsetka pracowników. – Zdecydowana większość naszych pracowników codziennie zajmuje się obsługą klientów, sortowaniem i przewozem przesyłek. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie im maksymalnego bezpieczeństwa – dodaje Andrzej Bodziony.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.