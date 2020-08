Rośnie bezrobocie. Średnia płaca również w górę

Dane z czerwca 2020 roku do urzędów pracy zgłoszono 91 tys. wolnych miejsc pracy, czyli o 15,4 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Przeciętne zatrudnienie wzrosło w porównaniu do maja o 0,2 p.p., a przeciętne wynagrodzenie brutto również było wyższe o 3,2 p.p. Dodatkowo, zwiększył się ruch na portalach o pracę, coraz więcej firm wstawia ogłoszenia.





DlaHandlu/RAF

DlaHandlu/RAF • 31 sie 2020 11:27





Największe spadki w liczbie ofert pracy odnotowano wśród pracowników administracji, IT i ochrony. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Według badania Grant Thornton i firmy Element, w czerwcu 2020 roku na 50 największych portalach rekrutacyjnych pojawiło się 246,2 tys. nowych ofert pracy, czyli odnotowano wzrost o 26,1 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Natomiast w porównaniu do ubiegłego roku liczba ofert spadła o 16,3 proc. Optymistyczną wizję psuje jednak wzrost liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy.

Według badania Grant Thornton i Element wśród 10 przeanalizowanych zawodów największe spadki w liczbie ofert pracy odnotowano wśród pracowników administracji, IT i ochrony. Coraz mniej firm szukało również analityków biznesowych czy kierowców. Jednocześnie więcej ogłoszeń kierowano do głównych księgowych. Dodatkowo firmy szukają specjalistów w dziedzinie digital oraz związanych z logistyką. Według raportu agencji zatrudnienia OTTO Work Force wynika, że branżą, która intensywnie rozwija się w czasie epidemii, jest e-commerce, co generuje popyt na pracowników logistyki i usług kurierskich.

Czytaj też: Edukacja, monitoring i wewnętrzne regulaminy. Jak powstrzymać mobbing i dyskryminację w firmie

Cały artykuł czytaj tutaj

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.