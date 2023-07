Rosnące koszty pracownicze to dopiero początek. Na te wyzwania muszą przygotować się firmy

Polski rynek pracy staje przed poważnymi wyzwaniami. Oprócz niekorzystnych zmian demograficznych, ciągle nieuregulowane pozostają kwestie związane z migracją. Istotne jest także dostosowanie prawodawstwa do przepisów unijnych.

Wskaźniki demograficzne w Polsce są coraz gorsze. Podobnie, jak ma to miejsce w wielu państwach Europy, stajemy się starzejącym społeczeństwem seniorów. W związku z tym będziemy potrzebować większej liczby pracowników z zagranicy. Konieczne jest uporządkowanie całego systemu prawnego dotyczącego zatrudnienia pracowników z zagranicy w tym stworzenia prostych, przejrzystych procedur dotyczących pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

Rosną też powiązane z nim świadczenia pracownicze, a także składki na ubezpieczenie społeczne dla nowych przedsiębiorców. Na to nakłada się zapowiadane na rok 2024 kolejne podniesienie płacy minimalnej.

– Już dziś wiele przedsiębiorstw zatrudnia cudzoziemców. Z danych wynika, że obecnie w co trzeciej polskiej firmie pracują Ukraińcy. Obejmują oni stanowiska niższego szczebla, takie jak kasjer, magazynier, sprzedawca, pracownik produkcji czy kierowca. Brak jest jednak spójnych przepisów w kwestii polityki imigracyjnej - mówi Joanna Torbé-Jacko, ekspert Business Centre Club ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

- Potrzebujemy rozwiązań, które będą odpowiedzią na wskaźniki demograficzne – zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz zniwelowanie luki płacowej. Poza tym, konieczne staje się wprowadzenie rozwiązań łagodzących skutki wysokiej inflacji - dodaje.

Bezrobocie i work-life balance na liście wyzwań

Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w marcu 2023 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,4 proc. To spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z lutym i o 0,4 pkt. proc. mniej niż pod koniec marca 2022 r.

Potwierdza to również Eurostat. Według danych Europejskiego Instytutu Statystycznego stopa bezrobocie w Polsce w lutym 2023 roku wyniosła 2,8 proc. w porównaniu do średniej w Unii, która jest na poziomie 6 proc., a w strefie euro wynosi 6,6 proc. Tym samym Polska jest na drugim miejscu w UE pod względem najniższej stopy bezrobocia, co ma związek z niżem demograficznym.

Unia Europejska, a w ślad za nią polski ustawodawca kładą nacisk na work-life balance. Harmonijne połączenie pracy z życiem prywatnym ma być wyznacznikiem standardów pracy w zjednoczonej Europie.

– Powstaje jednak pytanie czy to dobry moment na wprowadzanie tego typu zmian, gdy wielu polskich przedsiębiorców walczy o przetrwanie? – zastanawia się Joanna Torbé-Jacko, współautorka rozdziału o rynku pracy w raporcie „BCC dla polskiej gospodarki: diagnoza i rekomendacje”.

