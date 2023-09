Rosjanie zaatakowali polską fabrykę. Nie ma ofiar wśród pracowników

W wyniku ataku rosyjskiego drona we Lwowie spaliła się hala produkcyjna i magazyny należące do polskiego producenta okien Firmy Fakro (fot. mat. pras.)

W wyniku ataku rosyjskiego drona na dzielnicę przemysłową Lwowa spłonęła hala produkcyjna z gotowymi wyrobami firmy Fakro. - Nie ma ofiar po stronie naszych pracowników - to rzecz bardzo ważna - mówi rzecznik Fakro Jakub Zapała.

- Jest to dla nas bardzo trudna sytuacja, ponieważ zaraz po wybuchu wojny część naszego zakładu przeznaczyliśmy na magazyn dla Caritasu. Tam docierała pomoc humanitarna nie tylko nasza, ale tam była ona wydawana potrzebującym. W tej chwili spaliła się nasza hala, na szczęście nikt nie ucierpiał, to było wczesne godziny, około 5 rano. Nie ma ofiar po stronie naszych pracowników - to rzecz bardzo ważna - podkreślił w rozmowie z WNP.PL rzecznik Fakro Jakub Zapała.

We wtorek 19 września około piątej nad ranem rosyjski dron zaatakował dzielnicę przemysłową na przedmieściach Lwowa i trafił w halę produkcyjną nowosądeckiej firmy Fakro. W wyniku wybuchu doszło do pożaru, który zniszczył cały obiekt wraz z infrastrukturą techniczną oraz gotowymi wyrobami, w tym oknami i drzwiami.

Z informacji przekazanych mediom przez prezesa Fakro Ryszarda Florka wynika, że w magazynie było około 2 tysięcy okien, z których każde kosztuje tysiąc złotych. Straty w samych oknach mogą wynieść około 2 milionów złotych. Doliczając do tego halę produkcyjną wraz z infrastrukturą, łączne straty mogą zamknąć się w kwocie około 10 milionów złotych.