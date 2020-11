Rok temu turystyka i gastronomia z rekordowymi wzrostami zatrudnienia. Teraz czekają na cud

Na koniec 2019 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wynosiła w naszym kraju 16,1 mln osób. W stosunku do ostatniego dnia 2018 r. było to więcej o 1,1 proc. Największe wzrosty odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii. Jak wygląda sytuacja po 8 miesiącach pandemii?

Zakwaterowane i gastronomia to branże, w które koronawirus uderzył z wyjątkową siłą. (Fot. Pixabay)

W końcu 2019 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2018 r. wzrosła w większości sekcji. Największy przyrost liczby pracujących (o 3,9 proc.) odnotowano w skupiającej ponad 300 tys. pracujących sekcji zakwaterowanie i gastronomia.

O ponad 3 proc. wzrosła również liczba pracujących w sekcjach informacja i komunikacja, transport i gospodarka magazynowa oraz budownictwo.

Liczba pracujących zmniejszyła się w trzech sekcjach: obsługa rynku nieruchomości (spadek o 4,2 proc.), w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (minus 0,8 proc.) oraz w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (obniżka o 0,2 proc.).

W ostatnim dniu 2019 r. największą liczbę pracujących skupiało nadal przetwórstwo przemysłowe. Pracujący w tej sekcji stanowili 17,6 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej.

GUS podał również, że w ubiegłym roku o 1,8 proc. - w zestawieniu z 2018 r. - wzrosło przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej. Wynosiło ono 10,8 mln etatów.

Najwyższy przyrost przeciętnego zatrudnienia – o 6,4 proc. - zdarzył się w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. O blisko 6 proc. wzrosło przeciętne zatrudnienie w sekcji informacja i komunikacja.

A spadki? Doszło do nich w pięciu sekcjach, przy czym najwięcej w sekcji obsługa rynku nieruchomości (o 2,6 proc.). Wśród pozostałych sekcji spadek nie był większy niż 2 proc..

Obecnie po tych rekordowych wzrostach nie ma śladu... A zakwaterowane i gastronomia to branże, w które koronawirus uderzył ze zdwojoną siłą. Do 27 grudnia muszą działać na zaciągniętym hamulcu. Pierwsi mogą przyjmować wyłącznie gości w podróżach służbowych, drudzy - sprzedawać posiłki na wynos. Co więcej, rykoszetem dostają także branże z nimi współpracujące jak na przykład zlokalizowane w hotelach salony kosmetyczne czy zakłady fryzjerskie.

- Zgłosiła się do nas firma zajmująca się dzierżawą powierzchni w hotelach pod usługi kosmetyczne. Ich lockdown nie dotyczy, ale kto będzie korzystał z masaży i zabiegów piękności w pustym hotelu? Mamy do czynienia z poważnym kryzysem gospodarczym - i nie należy go ignorować - Katarzyna Michalska, doradca gospodarczy z Centrum Doradztwa Gospodarczego Kiżuk&Michalska.

Iwona Szmitkowska, wiceprezes Work Services przyznaje, że obecnie pracownicy gastronomii często odpowiadają na oferty z innych sektorów gospodarki.

- Branża hotelarska i restauracyjna cały czas w napięciu czeka na rozwój sytuacji i decyzje dotyczące skali zniesienia obostrzeń, możliwości wyjazdów na Święta czy ferie. Jeżeli lokale gastronomiczne, hotele i pensjonaty zostaną otwarte choć w części, zapotrzebowanie na pracowników natychmiast wzrośnie - komentuje Iwona Szmitkowska, Wiceprezes Work Service.

Na razie na pracę w tych sektorach nie mają co liczyć także Ukraińcy, którzy wcześniej w niej dominowali. Tomas Bogdevic, dyrektor generalny agencji zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal, też przyznaje, że obecnie dużo trudniej jest o pracę w gastronomii i hotelarstwie.

Jak podało Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom, według statystyk Rejestru Dłużników BIG Info Monitor zadłużenie gastronomii wynosi 695 mln zł – oznacza to, że między pierwszym a trzecim kwartałem tego roku wzrosło o ponad 48 milionów złotych. Zdaniem organizacji pokazuje to, że w minionych miesiącach gastronomicy „grali na przetrwanie”.

Jak wskazują jej przedstawiciele, mało jest restauracji, które się zainaugurowały działalność, liczba zaś tych zamykanych, szczególnie w dużych miastach, jest ogromna. Na „odbicie się” - szans nie widać. Wręcz przeciwnie: obecnie panujące obostrzenia mogą definitywnie dobić wiele firm gastronomicznych.

- Gastronomia i hotelarstwo znajdują się w dramatycznym momencie swojego istnienia – ocenia Małgorzata Marczulewska, prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Stowarzyszenie podkreśla, że trudna sytuacja pracodawców bezpośrednio przedkłada się na położenie pracowników. Wskazuje, że w sezonie wakacyjnym to właśnie wypłaty w lokalach gastronomicznych i hotelach były najczęściej opóźniane lub niewypłacane.

Jak informuje Stowarzyszenie, od początku października odebrało kilkanaście wiadomości od pracowników, którzy nie dostali wypłat. Znaczną ich część z nich - zeszłym tygodniu: niektóre restauracje podejmowały decyzje o zamknięciu na stałe lub czasowo - niedługo po tym, gdy premier ogłosił, że restauracje mogą obsługiwać klientów tylko na wynos.

Rynek pracy na chwilę przed 2 falą

Jak wygląda ogólna sytuacja na rynku pracy? W październiku stopa bezrobocia rejestrowanego pozostała na tym samym poziomie, tj. 6.1 proc., od czerwca - to piąty miesiąc z rzędu. Co więcej, październik - mimo szybkiego wzrostu zachorowań na COVID-19 - był jeszcze miesiącem, w którym liczba bezrobotnych spadła o 5.3 tys. GUS podał, że na koniec października w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 18,4 tys. bezrobotnych.

- Trzeba jednak podkreślić, że był to jeszcze miesiąc bez obostrzeń i restrykcji w gospodarce. Sytuacja pogorszy się zapewne w listopadzie i ten trend będzie kontynuowany w grudniu. Ze względu na zamknięcie bądź mocne ograniczenie działalności niektórych branż (gastronomia, hotelarstwo, turystyka, siłownie, kluby fitness, galerie handlowe) liczba bezrobotnych do końca br. urośnie. Na koniec roku stopa bezrobocia rejestrowanego znajdzie się w okolicach 6.5 proc. - komentuje najnowsze dane GUS Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego.