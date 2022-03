Robotyzacja to dziś konieczność. Kto prześpi ten moment, będzie miał spory problem

Dynamicznie zmieniające się warunki polityczne, gospodarcze i społeczne powinny być sygnałem dla przedsiębiorców, by rozpocząć działania zmierzające w kierunku robotyzacji zakładów w przemysłowych. To ostatni moment. Z badań przeprowadzonych przez Międzynarodową Federację Robotyki wynika, że polski przemysł korzysta jedynie z 52 robotów na 10 tysięcy pracowników. To mniej niż światowa i europejska średnia wynoszące odpowiednio 126 i 123.

km

• 17 mar 2022 14:35





Polski przemysł korzysta jedynie z 52 robotów na 10 tysięcy pracowników (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Wydarzenia geopolityczne ostatnich tygodni powinny być sygnałem dla polskich firm, że nad robotyzacja i cyfryzacją trzeba zacząć myśleć na poważnie.

Powstał pierwszy kompleksowy raport dotyczący stanu robotyzacji i prognozowanych kierunków rozwoju w zakresie robotyzacji i digitalizacji

Raport zostanie zaprezentowany 24 marca podczas konferencji „(R)ewolucja przemysłowa, czyli praktycznie o procesie robotyzacji w Polsce”.

O robotyzacji będziemy także rozmawiać podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się pod koniec kwietnia w Katowicach. Rejestracja trwa.

Powstał pierwszy kompleksowy raport dotyczący stanu robotyzacji polskiego przemysłu wraz z prognozowaniem kierunków jego rozwoju w zakresie robotyzacji i digitalizacji.

Przygotowany przez Platformę Robotów DBR77 oraz partnerów dokument „Prognoza kierunków rozwoju robotyzacji w Polsce”, przedstawia szerokie spektrum tematów, mających wpływ na decyzje firm produkcyjnych w zakresie robotyzacji zarówno obecnie i w przyszłości. Raport zostanie zaprezentowany 24 marca, podczas konferencji „(R)ewolucja przemysłowa, czyli praktycznie o procesie robotyzacji w Polsce”.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

fot. mat. pras.

- W obszarze robotyzacji procesów produkcyjnych obserwujemy przełomowe zmiany wpływające na procesy produkcyjne powstawanie nowych produktów digitalnych oraz nowych modeli biznesowych. 60 lat od instalacji pierwszego robota przemysłowego branża przechodzi obecnie bezprecedensowe zmiany - wyjaśnia dr Piotr Wiśniewski, CEO Platformy Robotów DBR77.

Jak dodaje, wydarzenia geopolityczne ostatnich tygodni powinny być sygnałem dla polskich firm, że nad robotyzacja i cyfryzacją trzeba zacząć myśleć na poważnie. - Nie można również pominąć faktu, że wydarzenia geopolityczne z ostatnich tygodni zmusiły nas do ponownego pochylenia się nad wnioskami płynącymi z jego treści, ponieważ ta sytuacja na pewno będzie miała wpływ na rynek pracy, pracownika oraz na samą robotyzację zakładów - dodaje Wiśniewski Jak zaznacza CEO Platformy Robotów, powstanie raportu i stworzenie kierunków jest ważne z kilku powodów. Cztery najważniejsze to: - brak wystarczającego doświadczenia kadry zarządzającej firm produkcyjnych, - niski koszt wynagrodzenia pracowników na liniach produkcyjnych, - mała liczba wyspecjalizowanych firm integratorskich, - obawa przed dokonaniem inwestycji w robotyzację, która swoje podłoże ma w braku umiejętności do obliczenia sensu ekonomicznego robotyzacji. - Przez ostatnie lata, wyraźnie dało się zauważyć, z jakimi trudnościami boryka się polska robotyzacja. Brak osób chętnych do pracy i stale rosnące koszty wynagrodzeń, to tylko kropla w morzu problemów – wyjaśnia Wiśniewski. - Nie wspominając już o braku właściwej technologii (rozwiązań rynkowych w obszarze odpowiedniego wyposażenia i konstrukcji stanowisk robotycznych), wykwalifikowanej kadry tj. niewystarczającej ilości specjalistów w dziedzinie robotyzacji oraz strach przed nakładami inwestycyjnymi, czy problemy z analizą opłacalności w procesie inwestowania w roboty, co tym samym skutkuje strachem przed inwestowaniem. To wszystko jednak sprowadza się do podstaw, tj. braku właściwej edukacji w zakresie robotyzacji – dodaje. Jak wynika z obserwacji rynku, polskim MŚP brakuje wiedzy oraz źródeł, z których mogliby korzystać, rozważając bądź podążając drogą Przemysłu 4.0. Błędem jest także próba przeniesienia na polski rynek działań z zachodu. - Od paru lat jesteśmy w trakcie bezprecedensowej zmiany na rynku produkcji światowej, która dzieje się dosłownie na naszych oczach. Globalizacja, która wkroczyła w nasze życie blisko 50 lat temu, nagle zaczęła przybierać zupełnie inny kierunek. Branże, które wyznaczały do tej pory trendy rozwoju całych regionów przechodzą fundamentalne zmiany – zauważają autorzy raportu.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.