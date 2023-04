Roboty zabierają ludziom pracę. W Polsce to już codzienność

Automatyzacja, robotyzacja czy sztuczna inteligencja mocno przyspieszyły, co zauważył prawie co czwarty polski pracownik, o 7 pkt proc. więcej niż rok temu – wynika z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service.

Jak wynika z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service, już 12 proc. pracowników spotkało się z sytuacją, w której robot zabrał komuś pracę. Co więcej, odsetek będzie rósł w kolejnych latach.

Bronią pracowników przeciw postępującej automatyzacji jest zdobywanie nowych umiejętności, co planuje co druga osoba.

Wsparciem dla zatrudnionych będą też pracodawcy. 70 proc. firm zapewni szkolenia z obsługi nowych systemów i maszyn oraz przekwalifikuje osoby, którym robot zabierze pracę.

Automatyzacja ma coraz większy wpływ na rynek pracy, co dostrzegają pracownicy. W „Barometrze Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service niemal co czwarty zatrudniony wskazał, że w ciągu ostatnich dwóch lat przyspieszyła automatyzacja lub robotyzacja w jego firmie – to co prawda o 4 pkt proc. mniej niż w edycji badania z listopada 2022 roku, ale o 7 pkt proc. więcej niż rok wcześniej.

- Przyspieszenie automatyzacji widać nie tylko w naszym badaniu, ale również w ostatnim raporcie IFR „World Robotics 2022”. Wykazał on, że w 2021 roku instalacja nowych robotów przemysłowych wzrosła o 24 proc. w Europie, a w Polsce o aż 56 proc. Mimo iż przedsiębiorcy mierzą się z szalejącą inflacją i są skupieni na rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prowadzeniem działalności, to automatyzacja pozostaje ważna. Wdrożenie jej to proces kosztowny, ale firmom opłaca się podjęcie tego wysiłku w perspektywie długoterminowej. Pracownicy muszą się na tę rewolucję przygotować – mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

Pracownicy nie dadzą się zaskoczyć automatyzacji