Rezygnacja z etatu opłaca się. Robi to coraz więcej Polaków

• 5 paź 2022 13:45





Z roku na rok freelancing cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków. Wolnych strzelców pracuje dziś ponad 300 tys. – to aż o 11 proc. więcej niż przed rokiem. Najwięcej freelancerów zajmuje się copywritingiem i social mediami (Fot. Ave Calvar/Unsplash)

W ciągu ostatniego roku co dziesiąty badany dobrowolnie zrezygnował z pracy na etacie na rzecz freelancingu - wynika z raportu Useme.



Wolni strzelcy w Polsce to głównie millenialsi. Blisko połowa (47,9 proc.) osób wykonujących ten rodzaj pracy jest między 26. a 35. rokiem życia.

Najwięcej freelancerów zajmuje się copywritingiem i social mediami - 26,9 proc. Licznie reprezentowani są również graficy - tą dziedziną zajmuje się 17,6 proc.

Useme jak co roku przygotowało raport „Freelancing w Polsce”, przedstawiający sytuację wolnych strzelców. Badanie przeprowadzono na grupie ponad 1000 specjalistów.

– Upowszechnienie w ciągu ostatnich dwóch lat pracy zdalnej i systemu hybrydowego, a co za tym idzie częstsze wykorzystywanie cyfrowych narzędzi do komunikacji i pracy w zespole, znacząco wpłynęły na rozwój freelancingu. Jest on szczególnie popularny wśród pokolenia Y, czyli millenialsów. W Polsce jest już ponad 303 tys. freelancerów, co oznacza wzrost o 11,4 proc. w stosunku do ubiegłego roku. To więcej niż prognozowaliśmy i w przyszłym roku spodziewamy się co najmniej tak samo wysokiego wzrostu. Freelancing jako sposób zarobku jest coraz częściej wybierany przez osoby chcące zapewnić sobie większą niezależność finansową – komentuje Przemysław Głośny, CEO Useme.

Kim jest polski freelancer?

Niezmiennie od kilku lat cechą charakterystyczną polskiego freelancingu jest równouprawnienie, podczas gdy na świecie na ten rodzaj pracy decydują się głównie mężczyźni.

Wolni strzelcy w Polsce to przede wszystkim millenialsi. Blisko połowa (47,9 proc.) osób wykonujących ten rodzaj pracy jest między 26. a 35. rokiem życia. Grupy starsze (36-45 lat) i młodsze (18-25 lat) to kolejno 22,9 proc. i 18,2 proc. badanych.

Zdecydowana większość polskich freelancerów to mieszkańcy większych miast - 69,8 proc. Kolejną grupą wolnych strzelców są mieszkańcy miejscowości powyżej 500 tysięcy mieszkańców - 37,4 proc. lub do 500 tysięcy - 22,1 proc. Jak się okazuje, praca na zlecenie to atrakcyjna opcja również dla wykonawców żyjących w średnich miejscowościach (do 100 tysięcy osób) i na wsiach. W każdej z tych grup jest odpowiednio 15,9 proc. oraz 14,6 proc. ankietowanych specjalistów. Źródło: Useme Podobne wnioski płyną z raportu EY i Giglike. Statystyczny polski giger ma od 25 do 44 lat, mieszka w dużym mieście (powyżej 100 tys. mieszkańców) i specjalizuje się w zarządzaniu, konsultingu, informatyce lub finansach i rachunkowości. Warto przypomnieć, że giger to pojęcie nieco szersze niż freelancer. - Gigerami są właśnie freelancerzy, osoby pracujące tymczasowo, ale także konsultanci, specjaliści, profesjonaliści, samozatrudnieni i niezależni kontraktorzy. Inną, mniej oczywistą grupą są osoby w wieku 40+, doświadczeni eksperci szukający nowych i bardziej opłacalnych form współpracy - tłumaczy Tomasz Miłosz, founder & CEO Giglike, platformy biznesowej wspierającej firmy we współpracy z gigerami. Najpopularniejsze branże wśród polskich freelancerów Kolejny rok z rzędu badanie Useme wskazało, że najwięcej freelancerów zajmuje się copywritingiem i social mediami - 26,9 proc. Licznie reprezentowani są również graficy - tą dziedziną zajmuje się 17,6 proc., a następnie web developerzy projektujący i wdrażający strony www oraz sklepy online - stanowią oni 10,2 proc. ankietowanych. Z kolei usługi z dziedziny fotografii, wideo i animacji świadczy 9,7 proc. wolnych strzelców. Nieco mniej, bo 8,2 proc. freelancerów, jako główną dziedzinę działalności wskazuje IT i programowanie, wyprzedzając usługi tłumaczeniowe - 6,8 proc., wirtualną asystenturę - 3,5 proc., czy usługi SEO i SEM, które wykonuje 3,3 proc. badanych. Ile i gdzie pracują polscy freelancerzy? Freelancerzy w Polsce najczęściej wybierają pracę z domu - podobnie do poprzednich lat, takie rozwiązanie wskazało aż 91,2 proc. ankietowanych. Znakomita większość wolnych strzelców korzysta ze swobody, którą daje elastyczny grafik i deklaruje zmienne (38,6 proc.) lub raczej zmienne godziny pracy (28,7 proc.), a tylko niewielki odsetek (7,3 proc.) ankietowanych wykonuje pracę w stałych godzinach. Na realizację swoich zadań blisko połowa wolnych strzelców poświęca mniej niż 4 godziny dziennie (45,4 proc.). 25,2 proc. freelancerów praca zajmuje mniej czasu, co osobom zatrudnionym na etacie, a 14,2 proc. tyle samo. Z kolei pracę dłuższą niż osiem godzin dziennie deklaruje 15,2 proc. ankietowanych. Źródło: Useme A co z urlopem? Czy polscy freelancerzy mogą sobie na niego pozwolić? Jak pokazuje badanie, większości ankietowanych udaje się wyjechać na wakacje – 23,9 proc. wolnych strzelców decyduje się na ponad dwutygodniowy urlop, natomiast 26,4 proc. korzysta wyłącznie z weekendowych wypadów. Gdzie szukają zleceń i dla kogo pracują wolni strzelcy? Jednym z największych wyzwań, zwłaszcza dla początkujących freelancerów, jest pozyskanie nowych klientów. 73,6 proc. ankietowanych wskazało stałe współprace i polecenia jako źródło swoich zleceń. W poszukiwaniu pracy wolni strzelcy chętnie korzystają z polskich portali ogłoszeniowych (33,7 proc.) oraz mediów społecznościowych (34,6 proc.). Niewielu z nich decyduje się na płatną reklamę - 6,2 proc. Czytaj też: To już nie chwilowa moda, a stały trend. Nie wszyscy go polubią Co ciekawe, ankietowani wskazują, że klienci często zgłaszają się do nich sami, zachęceni portfolio, stroną internetową lub ogłoszeniami na bezpłatnych portalach usługowych - 39,8 proc. Z usług freelancerów korzystają głównie mikroprzedsiębiorcy, czyli jednoosobowe działalności gospodarcze i firmy zatrudniające do 10 pracowników - 42,6 proc., a także małe i średnie przedsiębiorstwa - 35,8 proc. Znaczącą grupą klientów, która współpracuje z wolnymi strzelcami, są firmy zagraniczne - 39 proc. ankietowanych wskazało, że współpracuje z klientami z zagranicy. Natomiast najtrudniej pozyskać zlecenia od dużych korporacji. Kontrakty z większymi firmami zawiera tylko 8,2 proc. ankietowanych. Polski freelancer na rynku pracy Tegoroczne badanie Useme pokazuje, że polscy specjaliści nie mają problemu z tym, by połączyć karierę wolnego strzelca z planami zawodowymi. Co 4. badany utrzymuje się tylko ze zleceń realizowanych dla indywidualnych klientów, nie łącząc ich z etatem, a dla 18,2 proc. freelancing jest głównym źródłem dochodu, uzupełnianym pracą na etacie. Natomiast dla ponad połowy (56,6 proc.) freelancing jest dodatkowym źródłem dochodu łączonym ze stałym zatrudnieniem. - W tym roku zaobserwowaliśmy jedną istotną zmianę, która bez wątpienia ma związek z obecną sytuacją gospodarczą. W porównaniu do 2021 roku, zwiększyła się liczba specjalistów, którzy mają stałą pracę, ale szukają dodatkowych zleceń, żeby sobie dorobić. Co więcej, jak wskazują nasze najnowsze badania - 28 proc. wolnych strzelców twierdzi, że w związku inflacją freelancing stał się dla nich atrakcyjniejszą formą zatrudnienia, stanowiącą dodatkowe źródło dochodu - informuje Przemysław Głośny. W ciągu ostatniego roku co dziesiąty badany dobrowolnie zrezygnował z pracy na etacie na rzecz freelancingu, a wśród nich najliczniejszą grupę (61 proc.) stanowiły osoby w wieku 26-35 lat. Ile zarabiają freelancerzy w Polsce? Wysokość zarobków wśród wolnych strzelców zależy w dużej mierze od tego, jak traktują oni freelancing. Wśród ankietowanych zarabiających w przedziale między 1000 zł a 2000 zł netto dominują ci, dla których zlecenia to dodatkowe źródło dochodu. Czytaj też: Zgarniają prawie 60 proc. więcej niż rok temu. Stawki poszybowały Natomiast osoby zarabiające pomiędzy 3000 zł a 5000 zł netto oraz powyżej 5000 zł najczęściej traktują freelancing jako główne bądź jedyne źródło zarobkowania. Źródło: Useme Również od tego, jak ankietowani postrzegają freelancing, uzależniona jest liczba zleceń podejmowanych w ciągu miesiąca. Wykonawcy realizujący jedno lub dwa zlecenia w miesiącu (60 proc.) deklarują, że jest to dla nich dodatkowe źródło dochodu. Również dla 84 proc. specjalistów, którzy przyjmują zlecenia nieregularnie, freelancing jest zajęciem dodatkowym. Najwięcej badanych traktujących pracę na zlecenie jako główne lub jedyne źródło dochodów jest wśród tych, którzy wykonują powyżej 10 zleceń miesięcznie lub angażują się w projekty długoterminowe. Będzie ich coraz więcej Z danych EY i Giglike wynika, że w 2025 r. na polskim rynku pracy będzie dwa razy więcej gigerów niż obecnie – szacuje się, że co piąty pracownik będzie należał do tej grupy. Zdaniem Tomasza Miłosza na tę zmianę mają wpływ trzy megatrendy, które transformują rynek pracy - platformizacja, demografia i elastyczność. - Rewolucja technologiczna zmienia dotychczasowe modele biznesowe, ale co ważniejsze kreuje nowe sektory gospodarki. Dlatego obserwujemy niesłabnący trend platformizacji, dzięki któremu z poziomu aplikacji w każdym miejscu i o każdej porze jesteśmy w stanie zaspokoić nasze potrzeby jako konsumenci. Taki sposób działania, który jest naturalny dla konsumenta, przeniesie się do świata biznesu, wprowadzając nowe modele biznesowe oparte na działaniu z poziomu aplikacji oraz zazwyczaj na modelach subskrypcyjnych - komentuje Miłosz. Drugi megatrend to demografia. W 2030 roku, czyli już za 8 lat, 75 proc. światowej siły roboczej będzie opierać się na generacji Y i Z (przedstawiciele roczników 1980‐2000). - Wielu z nich dopiero niedawno weszło na rynek pracy. To osoby, które nie pamiętają czasów bez internetu. Są nastawione na ciągły rozwój i innowacje. Nie boją się zmian, traktują je bardziej jako wyzwanie niż przeszkodę. Podejmują pracę w wielu miejscach, by zdobywać doświadczenie i wykorzystywać je w kolejnej firmie. Bardzo szybko adaptują się do nowych warunków pracy. W komunikacji są bezpośredni, nie są zwolennikami formalizmu. Trudno zainteresować ich czymś dłużej, szczególnie dotyczy to pokolenia Z (osoby urodzone po 1995 roku), które nazywane jest także pokoleniem C (od angielskich słów "connect, communicate, change") - mówi Tomasz Miłosz. W ciągu ostatniego roku co dziesiąty badany dobrowolnie zrezygnował z pracy na etacie na rzecz freelancingu (Fot. Christin Hume/Unsplash) Trzeci megatrend to elastyczność, która opiera się przede wszystkim na ekonomii współdzielenia i rozwiązaniach abonamentowych. - Ekonomia współdzielenia (ang. sharing economy) zmienia nasze modele konsumpcyjne i biznesowe - już nie kupujemy samochodów za gotówkę, tylko korzystamy z najmu długoterminowego albo wręcz rezygnujemy z zakupu auta w ogóle i korzystamy z pojazdów dostarczanych przez inne firmy (np. taxi, Ubera, car sharingu czy wynajmu krótkoterminowego). Jednocześnie jesteśmy świadkami trendu, który forsuje upraszczanie modeli biznesowych. Dlatego też widzimy znaczny wzrost ofert opartych na abonamencie (subskrypcji) i nikogo już nie dziwi, że za jedną opłatą miesięczną bez ograniczeń słuchamy muzyki (Spotify) lub oglądamy filmy (Netflix). Ten model będzie się rozprzestrzeniał, bo rynek abonamentów w e‐commerce wzrastał o 100 proc. rocznie przez ostatnie 5 lat. Co więcej, obejmie on branże oraz usługi i produkty, które do tej pory oparte były na tradycyjnym modelu biznesowym, np. usługi dla firm czy też rozwiązania dla HR - wyjaśnia szef Giglike.

