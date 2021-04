Revolut zatrudnia. Pracownicy będą mogli wybrać miejsce pracy

Firma Revolut (twórca platformy finansowej) stawia na hybrydowy model pracy dopasowany do współczesnego stylu życia. Umożliwi ponad 2 tys. pracownikom swobodne podróżowanie i pracę z zagranicy do 60 dni w roku.

Pracownicy Revoluta, którzy mają ochotę pracować zdalnie z zagranicy, mogą wykorzystać w tym celu do 60 dni w roku (Zdj. ilustracyjne, Fot. Fotolia)

Gdy tylko restrykcje w podróżowaniu zostaną zniesione - zgodnie z wytycznymi narodowych instytucji rządowych - pracownicy Revoluta będą mieli możliwość zmienić miejsce pobytu i pracować zdalnie z innego kraju niż ten, w którym są zatrudnieni. Firma przeanalizowała aspekty podatkowe, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, aby stworzyć politykę zorientowaną na oczekiwania i korzyści dla pracowników.

Nowa polityka czasowej pracy zdalnej z zagranicy ma umożliwić wielonarodowej społeczności pracowników Revoluta częstsze i dłuższe odwiedziny u bliskich za granicą lub zmianę otoczenia po okresie wydłużonego lockdownu. Firma jest dumna z kulturowej różnorodności pracowników i chce wspierać ich w realizacji planów podróżniczych, jak i spędzenia jakościowego czasu w gronie rodzinnym za granicą.

Pracownicy Revoluta, którzy mają ochotę pracować zdalnie z zagranicy, ze względu na osobiste, pozazawodowe względy, mogą wykorzystać w tym celu do 60 dni w roku, który to limit odnawia się po 12 miesiącach.

- Liczymy, że gdy tylko poszczególne kraje zaczną znosić ograniczenia w podróżach, po ponad roku zamknięcia w lockdownie, nowa polityka pracy zdalnej trafi w oczekiwania naszych pracowników. Revolut znosi granice jeśli chodzi o usługi finansowe na świecie - dlaczego nasz model zatrudnienia miałyby odbiegać od filozofii firmy? Pracownicy Revoluta opowiedzieli się za elastycznością i właśnie takie, dostosowane do ich stylu życia warunki pracy chcemy tworzyć - mówi Jim MacDougall, VP of People w Revolut.

W lutym Revolut ogłosił przejście na model hybrydowy i nową strategię lokalową RevLabs, w ramach której przestrzenie biurowe mają służyć przede wszystkim pracy grupowej i wspierać proces kreatywny. W efekcie wyrażonych w ankietach pracowniczych preferencji Revolut umożliwi większości spośród ponad 2 tys. pracowników swobodę decyzji, czy i kiedy chcą pracować z biura a kiedy z domu. Po trwającym obecnie pilotażu, model hybrydowy zostanie wdrożony w pełni do końca roku.

Anonimowe ankiety ujawniły, że pracownicy Revoluta skłaniają się wyraźnie w stronę pracy zdalnej - ponad 56 proc. opowiedziało się za pracą z domu w wymiarze od 4 do 2 dni w tygodniu, a 36 proc. chce pracować w 100 proc. zdalnie. Zaledwie 2 proc. preferuje pracę w biurze na co dzień.

95 proc. pracowników Revoluta uznało w ankietach, że praca zdalna z domu nie wpływa na wydajność ich pracy indywidualnej lub wpływa na nią korzystnie, podobnie jeśli chodzi o wydajność pracy zespołu, 97 proc. wskazała na brak różnicy lub poprawę. Współpraca zespołowa też nie ucierpiała lub poprawiła się zdaniem 89 proc. respondentów.

Rośnie wartość elastyczności

Z badania przeprowadzonego przez ADP Research Institute wynika, że w 2021 roku szeroko rozumiana elastyczność nabierze na znaczeniu. 44 proc. pracodawców stosuje elastyczne zasady pracy. Przed pandemią odsetek ten wynosił 24 proc.

Większość pracowników (65 proc.) jest optymistycznie nastawiona do możliwości elastycznego wyboru trybu pracy. Potrzebę zmian odnotowano również w badaniu „Workforce view 2020”. Aż 62 proc. pracowników zgłasza chęć modyfikacji dotychczasowego trybu pracy, a 23 proc. z nich opowiada się za skróceniem tygodnia pracy, ale z większą liczbą dziennych godzin, przy takim samym wynagrodzeniu. Natomiast 32 proc. ankietowanych, opowiada się za wydłużeniem tygodnia pracy, ale z wyższą pensją. Pracownicy sygnalizują także potrzebę zmian systemu wynagrodzeń. Dotychczas aż 85 proc. z nich otrzymuje wypłatę raz w miesiącu. Nie dla wszystkich pracowników jest to jednak satysfakcjonujące rozwiązanie, ponieważ 21 proc. ankietowanych wolałoby pobierać pensję co dwa tygodnie, a 15 proc. – raz w tygodniu.

- Pandemia bardzo zmieniła rynek pracy, w tym miejsce jej wykonywania. Pracownicy, którzy mieli taką możliwość, przenieśli się do trybu home office. Firmy muszą jednak przyspieszać zmiany, aby dostosować się do nowych realiów, nie tylko pod kątem efektywności pracy, ale także samorozwoju i digitalizacji. Jedno jest pewne, zmiany, które nastąpiły, wywołają trwały skutek, a ich konsekwencje zostaną z nami nawet po pokonaniu pandemii. Gwałtowny krok w kierunku sformalizowania pracy zdalnej sugeruje potencjalną trwałość takiego rozwiązania. Ważne jest jednak zachowanie zdrowego rozsądku i przede wszystkim zwrócenie uwagi na komfort pracowników, również pod kątem zapewnienia narzędzi i przygotowania ich do tego sposobu wykonywania pracy - podsumowuje Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.