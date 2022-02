Relacja w pracy nie tylko zawodowa. Większość z nas tego chce

Zdecydowana większość Polaków dąży do budowania bliskich relacji w pracy. Ich zdaniem dobre relacje przekładają się na wydajność pracy. Jednocześnie 61 proc. polskich pracowników uważa, że pracodawcy nie dbają o odpowiednie zintegrowanie zatrudnionych.

Dobre relacje przekładają się na wydajność pracy (fot. Jason Goodman/Unsplash)

Z badania „Budowanie bliskich relacji w pracy w Polsce” przeprowadzonego przez serwis kariery InterviewMe.pl wynika, że aż 2/3 Polaków dąży do budowania bliskich relacji w pracy, 57 proc. lubi większość swoich współpracowników. 80 proc. uważa, że dzięki znajomościom z kolegami z pracy, czerpią większą przyjemność z wykonywanych obowiązków i pracują wydajniej.

Zdecydowana większość z nas nawiązuje bliskie relacje w czasie wykonywania codziennych obowiązków w biurze oraz przerw w pracy (w sumie 64 proc.). 11 proc. badanych kolegów poznaje podczas imprez integracyjnych.

- Wyraźnie widać, że dla Polaków znajomości, a nawet przyjaźnie nawiązywane w pracy, są niezwykle ważne. Aż 62 proc. badanych przyznało bowiem, że ma bliskiego przyjaciela poznanego właśnie w ten sposób. Jeśli pracodawcy chcą, aby ich podwładni osiągali świetne wyniki, to muszą bardzo skrupulatnie dbać o relacje międzyludzkie – wyjaśnia autor badania Wojciech Martyński, ekspert kariery InterviewMe.pl.

Romans w pracy? Czemu nie

Badania pokazują także, że zdaniem badanych pracowników firmowe biuro jest dobrym miejscem do nawiązywania relacji bliższych niż zwykła znajomość. 1/4 badanych przyznała, że miała romans w pracy, a 21 proc. weszło w związek ze współpracownikiem (u 59 proc. z nich przetrwał on do dzisiaj). 58 proc. ankietowanych zna osobę, która wzięła ślub z partnerem poznanym w pracy.

Jednocześnie 64 proc. badanych uważa, że wchodzenie w związek z osobą z pracy jest ryzykowne (grozi np. zepsuciem atmosfery). Konsekwencji romansów w pracy bardziej obawiają się kobiety – 70 proc. przy 57 proc. mężczyzn.

- Z badania InterviewMe wynika, że Polacy dosyć rzadko spotykają się z poważnymi konsekwencjami wynikającymi z nawiązania romantycznej relacji ze współpracownikiem. Tylko 11 proc. badanych przyznało, że było świadkiem wynikającego z tego zwolnienia. Nieco częściej romanse i związki psują atmosferę w pracy (15 proc. wskazań). Pracodawcy powinni więc podchodzić do tego tematu z dużą empatią i ostrożnością, mając na uwadze to, jak ważne są dobre relacje między pracownikami - komentuje Marta Rojewska, ekspertka kariery InterviewMe.pl.

