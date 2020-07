Rekruterzy mają pełne ręce roboty. Zamiast 5 ogłoszeń, przeglądają 50

Północna Izba Gospodarcza zapytała przedstawicieli największych firm z branży HR z województwa zachodniopomorskiego, jak wygląda obecnie rynek pracy w regionie.

Opinie są niemal zgodne. Negatywne konsekwencje pandemii były większe, niż się spodziewano.

Firmy nadal rekrutują i pilnie poszukiwani są specjaliści np. z branży e-commerce. Brakuje jednak ofert dla pracowników branży kreatywnej.

Wzrost liczby osób bezrobotnych jest zauważalny nie tylko na prezentowanych przez Główny Urząd Staty-styczny i Urząd Pracy wykresach. Stopa bezrobocia wzrosła do 6 proc. z 5,8 proc. miesiąc wcześniej. Zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy znów zaczęliśmy liczyć w tysiącach. W maju liczba ta wyniosła dokładnie 1011,7 tys. wobec 965,8 tys. osób w kwietniu. Większy ruch odnotowują również agencje pośrednictwa pracy, które codziennie są odwiedzane przez poszukujących zatrudnienia.

Według zaprezentowanych w ostatnim czasie danych w województwie zachodniopomorskim w maju było blisko pięćdziesiąt tysięcy osób bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła osiem procent. Jest to wzrost o 0,3 punktu procentowego w stosunku do kwietnia i wzrost o 1,1 proc. w porównaniu do maja 2019.

Kogo potrzeba

Jak wygląda sytuacja w regionie? Jak mówią szczecińscy specjaliści ruch na rynku jest, ale nic nie jest takie samo jak przed koronawirusem.

- Gdy przed ogłoszeniem stanu epidemicznego trafiało do mnie średnio pięć CV tygodniowo, to teraz przybywa ich ponad dziesięć razy więcej. Nowej pracy szukają przede wszystkim ludzie, którzy uprzednio działali w sektorze turystycznym, HR i w szeroko rozumianej branży eventowej. Obecnie rekrutację prowadzona jest w wielu branżach, choć są też takie sektory gospodarki, w których wciąż widoczny jest zastój. Poszukiwani są przede wszystkim specjaliści - mówi Alina Michałek z HR Link.

Pracodawcy, którzy mimo sytuacji zatrudniają pracowników, działają w branży spożywczej, e-commerce, IT, medycznej i farmaceutycznej. Poszukiwani są też pracownicy do sektora centrów dystrybucyjnych z branży FMCG, czy firm kurierskich.

- Porównując aktualną liczbę ofert pracy z liczbą tychże ofert sprzed roku, musimy wprost powiedzieć, że jest ona zdecydowanie niższa. Powołując się na dane Pracuj.pl, różnica ta wynosi 24 procent. Według informacji, którymi dysponujemy, są branże, w których mimo wszystko zapotrzebowanie na pracowników rośnie. To m.in. e-commerce. W LSJ HR Group tylko w najbliższych tygodniach zamierzamy pozyskać około 200 osób do pracy przy produkcji i w centrach dystrybucyjnych - podkreśla Aleksandra Kowalczykowska, PR & marketing manager LSJ HR Group. Jednak mówiąc o ogłoszeniach o pracę, trzeba mieć na uwadze, że nie są to te same ogłoszenia. Wiele firm postanowiło zamrozić wzrost wynagrodzeń, a nawet je obniżyć. Zredukowane zostały także benefity oraz rozmaite pakiety socjalne. - Z moich obserwacji wynika, że wynagrodzenia kształtują się na tym samym poziomie, co przed pandemią lub są niższe od poprzednio proponowanych. Wynika to z tego, że wiele firm skorzystało z tarczy antykryzysowej i obniżyło przez to wynagrodzenia o dwadzieścia procent. Widać również to, że pracodawcy nie inwestują już tak chętnie w pozapłacowe benefity - podkreśla Alina Michałek. W trakcie pandemii dużo firm musiało w szybkim tempie przejść na pracę zdalną oraz przekierować ruch swoich klientów na online. W czasie kryzysów, trudną i niepopularną, ale konieczną decyzją jest baczniejsze przyjrzenie się budżetom stanowiskowym. - W efekcie praca osób zwolnionych została rozłożona na tych którzy zostali – dotyczy to przede wszystkim pracowników biurowych. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pracowników produkcyjnych, specjalistycznych czy sezonowych – w każdym z tych sektorów cały czas jest zapotrzebowanie na osoby zarówno niewykwalifikowanych jak i z doświadczeniem. Obecnie rekrutujemy na pełnych obrotach i taki poziom przewidujemy że pozostanie do końca września - mówi Kamil Zieliński właściciel 7HR Group. Praca sezonowa W sezonie letnim 2020 w Zachodniopomorskiem zdecydowanie wzrosło zainteresowanie pracą tymczasową i sezonową. Młodzi ludzie chętniej podejmują pracę w gastronomii i hotelarstwie, brakuje za to rąk do pracy w budowlance czy rolnictwie. - W naszym województwie jest ponad 1000 ogłoszeń o charakterze sezonowym. Prace można znaleźć zarówno w marketach, magazynach, na plaży czy w agroturystyce. Oferowane wynagrodzenie często przewyższa średnią krajową co jest częstym zjawiskiem w tym okresie i nie zmieniła tego pandemia, choć pamiętajmy, że mówimy o wynagrodzeniu deklarowanym – dodaje Kamil Zieliński z 7HR Group. To, jak wygląda sytuacja pracowników tymczasowy w czasie pandemii prześwietlili eksperci z Otto Work Force. Według ich najnowszego raportu, niemal połowa (45 proc.) nowozatrudnionych pracowników tymczasowych została zwolniona z poprzedniego miejsca pracy. 25 proc. badanych doświadczyło czasowego zamknięcia zakładu pracy, a 20 proc. zamknięcia całej branży. - Nowi pracownicy tymczasowi, którzy zostali zatrudnieni w czasie pandemii koronawirusa, pochodzą głównie z trzech branż, które mocno ucierpiały na kryzysie gospodarczym - gastronomii, produkcji i usług. Spośród badanych aż 30 proc. pracowało wcześniej w gastronomii, 27 proc. w produkcji, a 23 proc. w usługach – wyjaśnia Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force.

