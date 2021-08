Rekrutacja w tej branży to coś specjalnego. "Kandydaci co dzień zaskakują"

Wyser Polska zdecydował się podzielić rekrutację w obszarze IT na dwa działy. Osobno rekrutuje specjalistów z IT, a osobno z digitalu. – To obszary zbliżone, ale też różne, wymagające różnych kompetencji. Rozdzieliśmy więc je, wydzielając projekty dotyczące innowacji, zmiany, transformacji cyfrowej: począwszy od e-commerce, digital marketingu i całego obszaru transformacji w zakresie projektów, procesów i technologii, które – współgrając – napędzają zmianę technologiczną spółki – wyjaśnia Joanna Wyrębowska z Wyser Polska.

Cyfrowe technologie zaczęły modelować rynek pracy na długo przed pojawieniem się koronawirusa i jego gospodarczo-społecznych konsekwencji. Z badania Deloitte („Przemysł 4.0 w Polsce – rewolucja czy ewolucja?”) wynika, że jeszcze przed wybuchem epidemii ponad połowa (58 proc.) polskich menedżerów wyższego szczebla deklarowała, że transformacja cyfrowa jest priorytetem strategicznym ich firmy.

Przykładem przyspieszenia transformacji cyfrowej w czasie pandemii może być firma CCC. Koronawirus spowodował w tej firmie intensywny rozwój modelu sprzedaży wielokanałowej. Spółka stała się jednym z detalistów, których udział sprzedaży w kanale cyfrowym jest jednym z największych na rynku. Firma "przesunęła wajchę" ze sprzedaży offline na online w rekordowym tempie. W drugim i trzecim kwartale 2020 roku stworzono łącznie 12 nowych platform i aplikacji na rynkach zagranicznych.

– Działania te znajdowały się w strategii CCC. Pandemia przyspieszyła jedynie ich realizację.

CCC, postrzegana dotychczas jako firma działająca głównie offline, przeszła niesamowity proces transformacji cyfrowej. Dziś – poprzez spółki eobuwie.pl czy DeeZee, a także kanał ccc.eu – stale umacniamy obecność online. Opieramy się na wielokanałowej sprzedaży, łączącej kanał offline i e-commerce – mówiła w rozmowie z PulsHR.pl Gabriela Kahl, dyrektor HR w CCC.

Jak wskazują eksperci Wyser Polska, firmy zajmującej się rekrutacją na wyższe stanowiska menedżerskie, metody rekrutacji w obszarze digital są zbliżone do innych obszarów. Różnice? W większości standardowych rekrutacji duże znaczenie ma sektor czy branża, z których wywodzi się kandydat. Jak szukamy dyrektora sprzedaży do FMCG, to dobrze, by miał doświadczenie w tej branży lub pokrewnej. Jeśli potrzebny jest dyrektor finansowy w firmie farmaceutycznej, to powinien znać ten sektor. Podobnie w przypadku sektora bankowego czy ubezpieczeniowego.

Natomiast jeśli szukamy szefa obszaru digitalowego, to interesują nas jego dokonania zawodowe, projekty, którymi może się pochwalić i sukcesy, jakie osiągnął w procesie transformacji cyfrowej. Tu branża, w której pracował, nie ma większego znaczenia, choć posiadanie doświadczenia z kilku branż zdecydowanie zwiększa szanse i atrakcyjność profilu kandydata. Digital jest wyjątkowym obszarem – najważniejsze są kompetencje rekrutowanego i narzędzia, którymi potrafi się posługiwać oraz wdrożone procesy, projekty i zmiany organizacyjne, jakie przeprowadził lub których był liderem.

– Duża część rekrutacji na stanowiska digitalowe jest prowadzona przez zespoły, które zajmują się rekrutacją IT. W Wyser Polska postawiliśmy na rozdzielenie rekrutacji stricte IT, od tych na stanowiska digitalowe. Moja rola jest nowa, nie ma jej jeszcze w naszych pozostałych oddziałach Wysera na świecie. Jest rzadko spotykana także w Polsce, więc budzi duże zainteresowanie – opowiada Joanna Wyrębowska z Wyser Polska.

Joanna Wyrębowska, partner w Wyser Digital (fot. Wyser)

Skąd pomysł na stworzenie takiej specjalizacji? Jak tłumaczy Joanna Wyrębowska, ważny był aspekt praktyczny.

– Mamy bardzo dużo projektów rekrutacyjnych w obszarze IT i transformacji cyfrowej. To także nasza odpowiedź na zmiany rynkowe i coraz większą rolę digitalizacji gospodarki. IT i digital to obszary zbliżone, ale też różne, wymagające różnych kompetencji. Rozdzieliśmy więc je, wydzielając projekty dotyczące innowacji, zmiany, transformacji cyfrowej: począwszy od e-commerce, digital marketingu i całego obszaru transformacji w zakresie projektów, procesów i technologii, które – współgrając – napędzają zmianę technologiczną spółki – wyjaśnia.

Jej rola polega na rekrutacji menedżerów, np. chief digital officera, dla których pion IT będzie partnerem przy wdrażaniu technologicznych zmian.

– Cyfryzacja pełni coraz większą rolę w firmach, to sposób myślenia i strategii rozwoju. Musi więc przebiegać z aktywnym udziałem kluczowych osób w firmie: zarządów lokalnych, regionalnych czy globalnych. Także dlatego szefowie digitalu zajmują coraz wyższe stanowiska w strukturze – podkreśla Joanna Wyrębowska.

Z jej obserwacji wynika, że osoby specjalizujące się w digitalu mniej chętnie przekazują CV mailem, rzadziej aplikują na zamieszczone ogłoszenia. Wolą kontaktować się przez LinkedIn bądź dzwonią na WhatsAppie. Rozmowę zaczynają od bezpośredniego „cześć”, wysyłają linki do swoich CV i innych materiałów, które zawiesili w chmurze, przedstawiających ich osiągnięcia zawodowe.

– Kandydaci digitalowi mnie, rekruterkę, zaskakują na co dzień. Sama się od nich wiele uczę, podglądam i zapożyczam rozwiązania digitalowe oraz wprowadzam w mojej codziennej pracy – przyznaje Joanna Wyrębowska.

Pracownik digitalu, czyli kto?

Rekruterka zwraca uwagę, że średnia wieku kadry zarządzającej w Polsce jest coraz niższa – z roku na rok menedżerowie są coraz młodsi.

– Jesteśmy pod tym względem ewenementem w Europie – wiele badań pokazuje, że mamy jednych z najmłodszych menedżerów na Starym Kontynencie. To oznacza, że jeżeli ktoś w Europie chciałby postawić na błyskotliwą ścieżkę dyrektora finansowego czy dyrektora sprzedaży, to w Polsce osiągnie to najszybciej – statystycznie w najkrótszym czasie dotrze na sam szczyt. W Polsce prezesami coraz większej liczby spółek – zmiana nastąpiła w ciągu ostatnich 10 lat – są osoby w wieku trzydziestu czy trzydziestu paru lat. A nawet są tacy, którzy jeszcze przed 30-tką zarządzają ogromnymi firmami z wielomilionowymi przychodami – wymienia.

Tymczasem np. na rynku niemieckim w zarządach zasiadają osoby powyżej 50. i 60. roku życia, w radach nadzorczych powyżej 70-tki, młodsi zdecydowanie rzadziej. W odniesieniu do kompetencji digitalowych, warto zaznaczyć, że nie są one związane z wiekiem, choć z pewnością młodszemu pokoleniu o nie łatwiej. Rosło z telefonem w ręku, w świecie online, w którym poruszają się szybko i intuicyjnie. Ale zdarza się też, że osoby mające 20 i 30 lat doświadczenia zawodowego posiadają silne kompetencje technologiczne.

Fot. Shutterstock

– Technologia daje nieprawdopodobne możliwości. Klucz w tym, jak się je potrafi wykorzystać. Często spotykam kandydatów, którzy są starsi, ale ich otwartość, sposób myślenia i chęć nieustannego rozwoju kompetencji dają im większe szanse niż ich młodszym kolegom w wyścigu o najatrakcyjniejsze stanowiska – wskazuje przedstawicielka Wyser Polska.

Dodaje też, że technologia nie wyklucza. Jest szansą dla kobiet wracających na rynek pracy po kilkuletnim urlopie wychowawczym, które mogą w stosunkowo krótkim czasie nabyć wymagane kompetencje technologiczne i piastować w przeciągu 2-3 lat stanowiska eksperckie bądź menedżerskie w nowych obszarach.

– Wydarzenia i trendy ostatnich miesięcy na rynku pracy wskazują, że zbliża się ekscytujący czas dla kobiet, które chcą postawić na swój rozwój zawodowy. Sprzyja im wiele czynników na obecnym rynku pracy. To trend, który jest widoczny nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, zarysowuje się także wyraźnie na innych kontynentach, m.in. w Ameryce Południowej. Digital jest więc sprzymierzeńcem tych, którzy są elastyczni i chętni do ciągłego uczenia się. Stanowi natomiast zagrożenie dla osób, którym brakuje elastyczności, otwartości na zmiany i podnoszenie kwalifikacji – podsumowuje Joanna Wyrębowska.