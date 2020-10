Rekrutacja online. Czy wolno nagrywać kandydata?

Rozmowy rekrutacyjne w dużej części przeniosły się do świata online i zapewne jeszcze długo (jeśli nie na zawsze) w nim pozostaną. Wraz z tą zmianą pojawiło się wiele wątpliwości. Czy można nagrywać rozmowę z kandydatem, skoro nie robiliśmy tego, gdy odbywała się offline? Można, ale jest to obwarowane wieloma przepisami.

Rekrutacja online to kolejny temat, który eksperci Grupy Pracuj poruszyli w Kompendium HR 2020.

W czasie pandemii rozmowy z kandydatami za pośrednictwem internetu stały się czymś powszechnym. Wszystko wskazuje na to, że wiele firm pozostanie przy tej formie rekrutacji.

Jak powinna przebiegać zdalna rekrutacja, by nie budziła prawnych wątpliwości?



Marta Karbowniczek, ekspertka Grupy Pracuj zwraca uwagę, że ostatnie miesiące przyniosły też zmiany na lepsze. Jedną z nich jest dużo lepszy dostęp do kandydatów. Zanim rozmowy kwalifikacyjne przeniosły się do wirtualnego świata, rekruterzy nieraz słyszeli od kandydatów "przykro mi, ale nie dam rady przyjechać na tą godzinę" lub "w tym dniu jestem w delegacji, nie mam jak do was przyjechać".

- Przy rekrutacji zdalnej te problemy w dużej mierze znikają, bo przecież nie trzeba ruszać się z domu. Może właśnie teraz jest dobry moment na to, by dotrzeć do kandydatów, którzy do tej pory nie szukali pracy? Wielu z nich zadaje sobie pytanie, co dalej i czy przy tak niepewnej sytuacji rynkowej nie warto się rozejrzeć za czymś nowym? - komentuje cytowana w Kompendium Karbowniczek.

Nagrywać czy nie nagrywać?

Eksperci Pracuj.pl odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie nurtują rekruterów w związku z przeprowadzania procesu online. Pierwsze z nich - czy można nagrywać rozmowę?

- Obecnie nie widzę innej podstawy prawnej do nagrywania rozmowy rekrutacyjnej niż zgoda kandydata. Pytanie, które się rodzi, to czy rzeczywiście to nagrywanie jest potrzebne? W trybie spotkań offline nie nagrywa się spotkania „live” z kandydatem, a rekruter lub menedżer sporządza tylko notatki z rozmowy. Warto zatem zastanowić się, czy takie nagranie faktycznie jest niezbędne i jak wpłynie na komfort kandydata? Być może obecność osób trzecich na spotkaniu online byłaby dla niego mniej stresująca niż sam fakt nagrywania - wyjaśnia cytowana w raporcie Agnieszka Witaszek, inspektor ochrony danych w Grupie Pracuj.

Jeśli pracodawca chce nagrywać rozmowę rekrutacyjną, powinien przede wszystkim pamiętać o poproszeniu kandydata o zgodę przed rozpoczęciem nagrywania i mieć dowód na to, że kandydat taką zgodę wyraził. Powinien umieć uzasadnić potrzebę nagrywanie rozmowy online, bo nie jest ona oczywista, skoro rozmowy offline nie są/nie były nagrywane.

fot. pixabay Warto też ustalić okres przechowywania nagrań i poinformować o tym kandydata. Klauzule informacyjne dla kandydatów (najczęściej w ogłoszeniach o pracę) nie zawierają obecnie informacji o nagrywaniu rozmowy, więc pracodawca powinien w takiej sytuacji przygotować dla kandydata dodatkową informację i przekazać mu ją jeszcze przed zapytaniem o zgodę na nagranie. Jeżeli nagrywanie ma być stałym elementem procesów rekrutacyjnych, pracodawca powinien zaktualizować swoją klauzulę informacyjną dla kandydatów, jaką zamieszcza m.in. w ogłoszeniach o pracę lub w systemach do zarządzania rekrutacjami. - Kandydat zawsze może cofnąć zgodę, zażądać usunięcia nagrania. Nagranie trzeba też odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych oraz mieć narzędzia do trwałego usuwania nagrań, gdy upłynie ustalony okres przechowywania lub kandydat zgłosi żądanie usunięcia,

do czego ma prawo - podkreśla Witaszek. Eksperci przypominają też, że decydując się na nagrywanie rozmów, warto zapoznać się też z przepisami prawa autorskiego. - W przypadku korzystania z narzędzi do prowadzenia rekrutacji online i chęci nagrywania rozmów (audio, wideo) z kandydatami, pracodawcy powinni zastanowić się każdorazowo, w jaki sposób chcieliby później te nagrania wykorzystywać i podchodzić do tego ostrożnością. Pewnym rozwiązaniem, które może ochronić pracodawcę przed naruszeniem wspomnianych regulacji, jest uzyskanie zgody kandydata na wykorzystanie jego wizerunku i głosu. Z treści zgody powinno wynikać, w jaki sposób, w jakiej formie i w jakim celu pracodawca może ten wizerunek i głos wykorzystywać oraz ewentualnie go rozpowszechniać - wyjaśnia cytowana w raporcie Karolina Zielińska, radca prawny w Grupie Pracuj. Online będzie standardem Wiedza z zakresu prawa obowiązującego przy zdalnej rekrutacji jest o tyle potrzeba, że wszystko wskazuje na to, że ta forma poszukiwania nowych pracowników zostanie z nami na dłużej. Przekonany jest o tym Wojciech Ratajczyk, prezes agencji Trenkwalder. Jego zdaniem rekrutacja online zostanie z nami na stałe, ponieważ jest to wygodna forma kontaktu dla obu stron. Do tego dochodzi aspekt bezpieczeństwa, który jest istotny w czasie pandemii. - Gdybyśmy chcieli powiedzieć w „normalnych czasach”, że kontaktujemy się tylko przez internet, albo w większości przez internet, mielibyśmy najpierw długą dyskusję, a potem silny opór przed taką zmianą. Tutaj sytuacja przymusowa pomogła tej zmianie. Dzisiaj wiemy, że naprawdę nie musimy jechać na drugi koniec Polski, żeby spotkać się z kandydatem, bo tak samo dobrze możemy to zrobić przez komunikator. I kandydaci też o tym wiedzą – ocenia Wojciech Ratajczyk. Również Renata Prys, dyrektor działu People w McDonald’s Polska uważa, że część rozwiązań wykorzystywanych w pandemii zostanie z nami na dłużej, zwłaszcza że wielu dostawców rozwija i tworzy nowe narzędzia, np. do szybkiego zbierania informacji zwrotnych, edukacji czy zdalnej rekrutacji. - W McDonald’s również bardzo szybko przenieśliśmy nasze szkolenia do wirtualnych sal szkoleniowych czy zaproponowaliśmy narzędzia do prowadzenia rozmów rekrutacyjnych online. To pozwala nam działać sprawniej, bardzo szybko przekazywać informacje do restauracji, daje nam też efekt skali – mówi Prys. O tym, kim są pracownicy HR, co należy do ich obowiązków, czy mają czas na doskonalenie się przeczytacie tutaj.

