Rekrutacja niebieskich kołnierzyków, to prawdziwe wyzwanie

Pracownicy fizyczni to jedna z najbardziej aktywnych rekrutacyjnie grup zawodowych na rynku pracy. Kluczowym atutem ofert zatrudnienia jest dla nich bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia – wynika z najnowszego raportu Pracuj.pl „Kariera okiem fachowca”. Aż 9 na 10 badanych pracowników fizycznych jest otwartych na nowe oferty pracy, a COVID-19 miał negatywny wpływ na sytuację zawodową 4 na 10 respondentów.

km

• 16 cze 2021 13:50





Pracownicy fizyczni to jedna z najbardziej aktywnych rekrutacyjnie grup zawodowych na rynku pracy (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Z raportu „Kariera okiem fachowca” jasno wynika, że pandemia COVID-19 wpłynęła na sytuację zawodową niebieskich kołnierzyków. Ponad 4 na 10 respondentów deklaruje, że ich sytuacja zawodowa uległa pogorszeniu w stosunku do okresu przed pandemią.

Badanie Pracuj.pl pokazuje, że blisko połowa przepytanych pracowników aktywnie poszukuje obecnie nowej pracy.

Chęć uzyskiwania wyższych zarobków – to czynnik motywujący do zmiany blisko połowę badanych (49 proc.) aktywnie szukających nowego miejsca zatrudnienia.

Wykwalifikowani pracownicy fizyczni należą do grup kandydatów, których rekrutacja przysparza pracodawcom największych problemów. To druga - obok IT - specjalizacja, która w minionych latach znacznie zwiększyła swój udział w puli ofert pracy dostępnych w sieci. W serwisie Pracuj.pl między styczniem i majem 2021 liczba ogłoszeń kierowanych do pracowników fizycznych wzrosła o 50 proc. w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku.

Czytaj więcej: CV nie wystarczy. Nowy typ rekrutacji odsieje wiele osób

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Blisko 2/3 fachowców uczestniczących w najnowszym badaniu Pracuj.pl uważa, że praca fizyczna jest ogólnie niedoceniana przez większość osób. To uderzająca statystyka, pokazująca, z jakimi wyzwaniami wizerunkowymi musi się mierzyć na co dzień ta niezwykle ważna grupa zawodowa. Nie sposób się nie zgodzić z badanymi, według których pandemia COVID-19 dodatkowo podkreśliła znaczenie pracy wykonywanej np. przez magazynierów, kurierów, kierowców, budowlańców czy pracowników produkcji. Minione kilkanaście miesięcy to dla nas wszystkich ważna lekcja tego, jak wiele zależy od zadań wykonywanych przez przedstawicieli tych profesji - mówi Agnieszka Bieniak, dyrektor ds. HR w Grupie Pracuj.

Pandemia zostawiła ślad

Z raportu „Kariera okiem fachowca” jasno wynika, że pandemia COVID-19 wpłynęła na sytuację zawodową niebieskich kołnierzyków. Ponad 4 na 10 respondentów deklaruje, że ich sytuacja zawodowa uległa pogorszeniu w stosunku do okresu przed pandemią – to niewiele niższy odsetek niż osób, których sytuacja nie uległa zmianie (50,5 proc.). Udział badanych deklarujących lepsze warunki zawodowe niż przed pandemią był śladowy (6,5 proc.). źródło: Pracuj.pl Co warte podkreślenia, jedynie 6 proc. wszystkich respondentów deklaruje poszukiwanie nowej pracy ze względu na utratę poprzedniej. Otwarci na nową pracę Jak pokazuje badanie Pracuj.pl, blisko połowa przepytanych pracowników aktywnie poszukuje obecnie nowej pracy. Bardzo wysoki jest także odsetek osób otwartych na przyjęcie nowych, ciekawych ofert pracy – taką deklarację składa aż 9 na 10 badanych. Taka sytuacja, co potwierdzają poprzednie badania przeprowadzone przez grupę, utrzymuje się od kliku lat. źródło: Pracuj.pl W ocenie dostępności pracy i sytuacji kadrowej na rynku, badani pracownicy fizyczni są wyraźnie podzieleni. Najwięcej, bo 41 proc. respondentów, zgadza się ze stwierdzeniem, że w swojej branży łatwo znaleźliby nową pracę. Natomiast co trzeci badany zgadza się, że w jego branży dobrzy fachowcy mogą przebierać w ofertach pracy (34 proc.) oraz że w jego branży brakuje odpowiedniej ilości dostępnych pracowników (32 proc.). Niewiele mniej respondentów przyjmuje jednak wobec tych stwierdzeń negatywną postawę (odpowiednio 37 proc., 24 proc. oraz 29 proc.). Wśród grup zawodowych zdecydowanie najczęściej przekonani o mocnej pozycji na rynku i łatwości znalezienia pracy byli kierowcy zawodowi, kurierzy i dostawcy. W ich przypadku, co pokazały badania, sytuacja zawodowa w 2020 roku nie pogorszyła się. źródło: Pracuj.pl Motor zmian? Zarobki Badania Pracuj.pl pokazują, że podobnie, jak w innych grupach zawodowych, zarobki są główną przyczyną poszukiwania nowej pracy. Fachowców wyróżnia jednak także duże znaczenie stabilizacji i bezpieczeństwa miejsca zatrudnienia, a także jeszcze wyższe niż np. wśród specjalistów oczekiwanie prezentacji widełek zarobków w ofertach pracy. Czytaj więcej: Koloryzujesz swoje CV? W tym przypadku się nie opłaci. Kłamstwo ma krótkie nogi - Mimo że połowa badanych deklaruje, że pandemia COVID-19 pogorszyła ich sytuację zawodową, to wiemy, że wciąż należą oni do grup intensywnie poszukiwanych przez pracodawców. Kluczowe w przyciągnięciu odpowiednich kandydatów jest podanie na ofercie pracy interesujących informacji. Najważniejsze jest wynagrodzenie. Otwarte i czytelne zakomunikowanie widełek zarobków nie tylko zwraca uwagę kandydata, ale też wspiera wizerunek uczciwego pracodawcy. Pracodawcy powinni eksponować w ogłoszeniach informacje o firmie: liczbie pracowników, branży czy czasie obecności na rynku. Liczby, fakty i konkrety uwiarygadniają potencjalnego pracodawcę w oczach kandydatów - wyjaśnia Małgorzata Skonieczna, ekspertka ds. badań kandydatów w Grupie Pracuj. Chęć uzyskiwania wyższych zarobków – to czynnik motywujący do zmiany blisko połowę badanych (49 proc.) aktywnie szukających nowego miejsca zatrudnienia. Na kolejnych dwóch miejscach podium znalazły się czynniki związane z rozwojem – brak możliwości awansu (33 proc.) oraz poczucie bycia niedocenionym przez pracodawcę (25 proc.). źródło: Pracuj.pl Więcej niż co piąty badany (22 proc.) szukający aktywnie pracy robi to z myślą o zmianie branży lub wykonywanego zawodu. To, jak podkreślają autorzy badania, istotna wskazówka dla pracodawców, którzy powinni podkreślać wsparcie w nabywaniu nowych kwalifikacji dla nowych pracowników. Wynagrodzenie, stabilizacja, lokalizacja W badaniu „Kariera okiem fachowca” sprawdzono także, jakie czynniki pracownicy fizyczni wymieniali najczęściej w kwestii, na które zwracają uwagę przy wyborze ofert pracy. Blisko 2/3 badanych (64 proc.) wskazało na odpowiednie wynagrodzenie. Na kolejnej pozycji znalazła się stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia – jest ono kluczową kwestią przy przeglądaniu ofert dla połowy badanych (50 proc.). Trzecim najczęściej wskazywanym atutem ofert jest łatwość dojazdu do pracy (38 proc.). Czynnik ten wyprzedził pod względem znaczenia m.in. elastyczne godziny pracy, ciekawe zadania, benefity pozapłacowe czy opinię firmy wśród znajomych i pracowników. źródło: Pracuj.pl Jawność przede wszystkim Badanie „Kariera okiem fachowca” potwierdza, że niebieskie kołnierzyki coraz częściej oczekują od pracodawców dzielenia się proponowanymi widełkami wynagrodzeń. Takie oczekiwanie wyraża blisko 3/4 respondentów (73 proc.). Analizy wewnętrznych danych Pracuj.pl dowodzą, że oferty z podanym wynagrodzeniem odnotowują wyraźny wzrost aktywności kandydatów w stosunku do tych, w których takie widełki nie są ujawniane. Jak dodaje Małgorzata Skonieczna, wygoda procesu rekrutacyjnego i jasne ustalenie oferowanych warunków przynosi w rekrutacji fachowców świetne rezultaty. - Pracownicy fizyczni to grupa szczególnie zainteresowana prostym procesem rekrutacyjnym. Łatwe aplikowanie, szybkość kontaktu i mała liczba etapów to oczekiwania kandydatów. Pracuj.pl stara się na nie odpowiadać np. możliwością zaaplikowania bez pliku CV lub bezpośrednim kontaktem telefonicznym. Kandydaci chętnie wybierają te formy aplikowania - tłumaczy.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU