Rekrutacja menedżerów w 2021. Internet i cyfryzacja nabrały znaczenia

Menedżerowie, prezesi czy dyrektorzy, przekonani o swojej niezagrożonej pozycji, nagle znaleźli się w niepewnych i dynamicznych realiach. Wielu z nich musiało zmierzyć się z koniecznością poszukiwania nowej pracy, a więc czymś, z czym niektórzy od dawna nie mieli do czynienia - o rekrutacji menedżerów w czasie pandemii mówi Sandra Bichl, wykładowca i doradca kariery w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, założycielka firmy doradczej Career Angels.

Kierunek przemiany procesu rekrutacyjnego jest oczywisty. Wszystko zmierza dziś w stronę internetu oraz cyfryzacji.

- Po pierwsze, w trakcie pandemii zdecydowanie wzrosła liczba ogłoszeń o pracę na LinkedIn, czyli biznesowym portalu społecznościowym. W szczytowym momencie, czyli w 26. tygodniu 2020 roku, na polskim LI opublikowano ponad 208 tysięcy ofert pracy - wylicza Sandra Bichl, wykładowca i doradca kariery w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, założycielka firmy doradczej Career Angels. - Po drugie zaś, na szczeblu menedżerskim coraz ważniejszą rolę odgrywa oprogramowanie służące do elektronicznej obsługi potrzeb rekrutacji, bazujące na wychwytywaniu określonych słów kluczowych, które powinny znaleźć się w CV idealnego kandydata.

Jak dodaje Bichl, takie systemy mają istotną przewagę nad weryfikacją przez pracownika nadzorującego rekrutację: eliminuje tzw. czynnik ludzki.

Czytaj więcej: Pandemia zmienia rynek pracy. Praca zdalna i cyfryzacja będą standardem

- Czysto teoretycznie, młody pracownik, weryfikujący „ręcznie” CV kandydata, może przecież nie znać pewnych sformułowań, zarezerwowanych tylko dla wąskiego grona i używanych tylko w określonej branży. Niesie to ze sobą ryzyko odrzucenia CV tylko dlatego, że sprawdzający je pracownik nie rozszyfrował nic nie mówiącego mu skrótu. Choć wydaje się to absurdalne – jest możliwe - wyjaśnia na konkretnym przykładzie.

Druga istotna korzyść to fakt, że tego typu oprogramowania dają wszystkim równe szanse. Nie ma znaczenia płeć, wiek czy nawet wygląd kandydata lub kandydatki. Ryzyko potencjalnej dyskryminacji nie istnieje. W weryfikacji przez „algorytm” liczą się tylko i wyłącznie kompetencje danego kandydata i obiektywne wymagania, które – w zależności od treści CV - można spełniać lub nie. Nie jest to jednak rozwiązanie pozbawione wad. Oprogramowanie często nie rozróżnia synonimów albo podobnie brzmiących słów i nie jest elastyczne tak, jak człowiek, który doskonale wie, że „recruiting” znaczy dokładnie to samo, co „recruitment”.

Pracownicy do testów

- Bez wątpienia kolejną istotną zmianą na polu aplikacji jest rosnąca popularność wstępnych testów. Pomagają one w pierwszym etapie procesu rekrutacji w weryfikacji kompetencji i umiejętności kandydatów. Nie zawsze takie testy są pozytywnie odbierane przez menedżerów najwyższego szczebla – jedni nigdy nie mieli z nimi do czynienia, a drudzy uważają, że już samo bogate doświadczenie zawodowe jest potwierdzeniem tych umiejętności - komentuje ekspertka ze Szkoły Biznesu PW.

Jak dodaje, patrząc z perspektywy potencjalnego pracodawcy, taki test zdecydowanie wiele ułatwia. To źródło uzupełniających informacji na temat pracownika – tego, czego nie powie o nim CV, ale i to, o czym rekrutujący często nie zdąży się przekonać w trakcie nawet najdłuższej rozmowy rekrutacyjnej. Popularność testów ma jeszcze jeden praktyczny wymiar. W dobie pandemii, ograniczeń w przemieszczaniu się i kryzysu gospodarczego dotychczasowe assessment centers, czyli sesje spotkań i cykle zadań, mające sprawdzić umiejętności kandydatów w praktyce, straciły na znaczeniu, a w niektórych przypadkach nie mają już racji bytu.

- Liczby nie pozostawiają złudzeń. Do 2015 roku skuteczność kanału ogłoszeń o pracę w stosunku do zaakceptowanych ofert pracy na najwyższym szczeblu menedżerskim stanowiła 0 proc. Pięć lat później to już 26 proc! To oznacza, że w 2020 roku co czwarty menedżer znalazł zatrudnienie, korzystając z klasycznego kanału ogłoszeń. Nietrudno powiązać to z pandemią koronawirusa, która nie oszczędziła nikogo i stała się katalizatorem poważnych przemian na rynku pracy. Menedżerowie, prezesi czy dyrektorzy, przekonani o swojej niezagrożonej pozycji, nagle znaleźli się w niepewnych i dynamicznych realiach. Wielu z nich musieli zmierzyć się z koniecznością poszukiwania nowej pracy, a więc czymś, z czym niektórzy od dawna nie mieli do czynienia - podsumowuje ekspertka.

Kompetencje menedżerów do poprawki

Badania „Priorytety rozwojowe dla kadry menedżerskiej w nowej rzeczywistości. Ogólnopolskie badanie HR” - dzieło Talent Deveploment Institute przeprowadzono w środku pandemii (na przełomie sierpnia i września 2020 roku). Wzięło w nim udział prawie 100 firm, większość z dużych i średnich organizacji reprezentujących duży zakres branż.

Jaki wniosek płynie z badania? Odwaga menedżerska, motywowanie i budowanie zaangażowania oraz odporność psychiczna to - w ocenie HR - najważniejsze kompetencje menedżerów wyższego i średniego szczebla. Jednak w kwestii kompetencji mają oni wiele do poprawy.

Okazuje się, że aktualny poziom trzech najważniejszych kompetencji u top menedżerów pozostaje - ogólnie mówiąc - średni. Tylko około 30 proc. posiada poziom kompetencji na najwyższym poziomie (8-10) i aż w około 40 proc. przypadków brakuje dwóch kluczowych kompetencji: odwagi menedżerskiej i motywowania/budowania zaangażowania ludzi (oceny 5 i poniżej).

- Jeśli na pozycjach menedżerskich mamy ludzi, którzy deklaratywnie mówią, że zaangażowanie zespołu jest najważniejsze, a sami w sobie nie są w stanie wydobyć prawdziwego zaangażowania czy pasji do tego co robią, to nigdy nie będziemy w stanie zbudować kultury organizacyjnej naprawdę pełnej pasji. Tym samym niemożliwe stanie się osiąganie celów biznesowych, szczególnie w czasach zmiany, niepewności i nowych wyzwań - wyjaśnia Ela Krokosz, master coach, dyrektor zarządzająca Talent Development Institute.