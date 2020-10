Rekrutacja i praca zdalna. Oswajamy się z nimi coraz bardziej

- Przez sześć miesięcy branża rekrutacyjna wypracowała wiele przydatnych rozwiązań odpowiadających na nową sytuację. (...) Większość kandydatów jest nastawiona pozytywnie do rekrutacji zdalnej i związanych z nią nowych form kontaktu - komentuje Agata Dzierlińska, HR business partner w Grupie Pracuj.





Autor:Katarzyna Domagała-Szymonek

• 12 paź 2020 20:00





Pół roku doświadczeń pracy zdalnej i związanych z nią zmian nie zmniejszyło pozytywnego podejścia Polaków do tej formy zatrudnienia. (Fot. Pixabay)

Mimo pół roku "nowej normalności" pracownicy i kandydaci wciąż są pozytywnie nastawieni do pracy zdalnej.

Aż 87 proc. respondentów Pracuj.pl chce kontynuować pracę w tym modelu po opanowaniu pandemii. Z kolei 3 na 10 osób wykonujących obowiązki z biura obawia się o swoje zdrowie.

Pracownicy i kandydaci wciąż są otwarci na rekrutację zdalną, coraz bardziej popularną w obliczu zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej.

W pierwszej części opublikowanego kilka dni temu raportu „Pół roku nowej normalności”, Grupa Pracuj podała dane o tym, jak pół roku pandemii koronawirusa wpłynęło na naszą sytuację zawodową. Co się okazało?

Badani posiadający pracę boją się jej utraty rzadziej niż w kwietniu. Na początku pandemii podobne obawy dręczyły 44 proc. respondentów, a we wrześniu – mniej niż co trzeciego (32 proc.). Jeszcze większą różnicę widać w przypadku obaw przed obniżką wynagrodzenia lub zmianą zasad zatrudnienia. Podczas zamrożenia gospodarki bało się ich aż 6 na 10 zatrudnionych - obecnie to 45 proc.

Mniejszym obawom pracowników towarzyszą pozytywne dane dotyczące ofert zatrudnienia. Pod koniec września 2020 na Pracuj.pl dostępnych było ok. 74 000 aktywnych ogłoszeń o pracę. Zarówno w lipcu, jak też sierpniu i wrześniu liczba ofert była też wyższa niż w tych samych miesiącach rok temu. Tylko w samym wrześniu pracodawcy zamieścili na portalu ponad 55 000 ogłoszeń... Jak zauważa Rafał Nachyna, dyrektor zarządzający Pracuj.pl, to dane budzące optymizm. Jednocześnie jednak nie powinny usypiać czujności ludzi na rynku pracy.

- W marcu 2020 roku wszyscy weszliśmy na zupełnie nową ścieżkę życia zawodowego. Niewątpliwie zarówno pracodawcy, jak i pracownicy wykazali się w ostatnich miesiącach odwagą, mobilizacją i sprawnością w obliczu "nowej normalności". Częściowa normalizacja sytuacji na rynku pracy po odmrożeniu gospodarki, stopniowy wzrost liczby ofert zatrudnienia czy sprawna adaptacja wielu firm do pracy zdalnej to w dużym stopniu ich zasługa. Optymizm należy jednak dawkować z umiarem. Jesień może okazać się kolejnym trudnym testem dla rynku pracy, na który musimy być gotowi, wspierając rekrutację i pracę zdalną - komentuje Rafał Nachyna. Praca zdalna pod lupą 12 października poznaliśmy kolejne zagadnienia, jakim przyjrzeli się eksperci z Pracuj.pl. Druga część raportu skupia się głównie na kwestiach związanych z pracą zdalną. Eksperci wskazują, że wciąż pozostaje ona bardzo popularna, mimo zniesienia obostrzeń i „oswojenia” pandemii przez wielu pracujących. Obowiązki zawodowe przynajmniej częściowo wykonuje w tym modelu 42 proc. respondentów Pracuj.pl. - mniej niż w kwietniu. Jednak ten spadek nie powinien dziwić, gdyż wtedy w Polsce obowiązywał lockdown. Na początku pandemii pracę zdalną deklarowało 60,5 proc. badanych. Grafika: raport „Pół roku nowej normalności” Z raportu Pracuj.pl wynika, że pół roku doświadczeń pracy zdalnej i związanych z nią zmian nie zmniejszyło pozytywnego podejścia Polaków do tej formy zatrudnienia. Przynajmniej częściowo zdalnie po zakończeniu pandemii chce pracować aż 87 proc. badanych, którzy wykonują obecnie w ten sposób obowiązki – zaledwie o 2 punkty procentowe mniej niż w kwietniu. Choć wciąż dominują zwolennicy modeli hybrydowych, zdecydowanie zwiększyła się liczba osób chcących pracować w pełni zdalnie lub z wyłącznie sporadycznymi wizytami w siedzibie firmy. Grafika: raport „Pół roku nowej normalności” - Trudno znaleźć eksperta rynku pracy, który w połowie marca z ręką na sercu przewidywałby aż tak dużą popularność pracy zdalnej po sześciu miesiącach pandemii. Badania Pracuj.pl pokazywały co prawda, że już w minionym roku zdecydowana większość Polaków była nastawiona pozytywnie do tego modelu wykonywania obowiązków, ale czym innym jest praca zdalna jako benefit, a czym innym - jako element codzienności, wynikający z wymuszonej rewolucji. Nasz najnowszy raport pokazuje, że wiele obaw związanych z tą zmianą rozwiało się, a pracownicy dobrze zaadaptowali się do nowej sytuacji - komentuje Konstancja Zyzik, talent acquisition & capabilities manager w Grupie Pracuj. Grafika: raport „Pół roku nowej normalności” Główni zainteresowani - pytani o odbiór tej formy pracy - w dużej części przyznają, że są równie efektywni podczas wykonywania obowiązków poza domem, jak w biurze (67 proc. badanych). Z kolei 65 proc. twierdzi, że dobrze radzi sobie z oddzieleniem czasu prywatnego i służbowego – oba wyniki są nieco wyższe niż w kwietniu. Poprawę deklarowanej jakości pracy widać także w perspektywie całych zespołów. Blisko 2/3 badanych wykonujących obowiązki poza siedzibą uważa, że praca zdalna w ich firmach została sprawnie zorganizowana. Co więcej: badani nie tylko coraz częściej uważają pracę zdalną za efektywną, ale także postrzegają ją jako coraz ważniejszą formę wykonywania obowiązków. Podobnie jak w kwietniu większość osób uważa, że pandemia przyspieszyła wzrost znaczenia pracy zdalnej na rynku. Blisko trzy czwarte twierdzi, że w najbliższej przyszłości będzie się coraz częściej wykonywać obowiązki w tym modelu. Ciekawe, że gwałtowny wzrost popularności pracy zdalnej w ostatnich miesiącach tworzy przestrzeń na dostarczanie zespołom dodatkowych benefitów. Aż 77 proc. respondentów Pracuj.pl uważa, że dofinansowanie przez firmę narzędzi do wykonywania obowiązków z domu (np. mebli biurowych, sprzętu IT) to ważny atut pracodawcy. Grafika: raport „Pół roku nowej normalności” Eksperci przyjrzeli się również sytuacji zawodowej osób pracujących w biurach. Sprawdzili skalę potencjalnych obaw, jakie mogą mieć w obliczu "nowej normalności". Jak się okazuje, wśród respondentów pracujących w biurach blisko połowa (49 proc.) nie odczuwa większego zagrożenia bezpieczeństwa niż wcześniej. Ale co trzeci badany ogólnie obawia się o swe zdrowie w związku z koronawirusem (32 proc.). Zdalna rekrutacja Kolejna kwestię, jakiej przyjrzeli się specjaliści z Pracuj.pl, jest zdalna rekrutacja. Oto zdecydowana większość kandydatów jest gotowa na udział w pełni zdalnych rekrutacjach. Co więcej - dla znaczącej grupy respondentów Pracuj.pl to wciąż istotny atut oferty. Blisko 4 na 10 respondentów (38 proc.) podaje, że jest bardziej skłonna aplikować wskutek ofert, które umożliwiają w pełni zdalny proces rekrutacyjny. To wyraźnie mniej w porównaniu do kwietnia, w którym podobne oczekiwanie wyrażała blisko połowa badanych (49 proc.). Niezmiennie natomiast marginalny pozostaje udział osób przeciwnych zdalnej rekrutacji (8 proc.). Grafika: raport „Pół roku nowej normalności” Dużo pozytywniej badani wypowiadają się też o rozmowach kwalifikacyjnych w formie wideo: dobrze odnosi się do nich 2/3 z nich. Doświadczenie pandemii nie zmieniło więc dobrego odbioru rozmów rekrutacyjnych wideo wśród badanych Polaków. Jednocześnie jednak dość wyraźnie odznacza się grono osób jednoznacznie negatywnie nastawionych do tej formuły – nie chce w niej brać udział 14 proc. respondentów. Grafika: raport „Pół roku nowej normalności” - Przez sześć miesięcy branża rekrutacyjna wypracowała wiele przydatnych rozwiązań odpowiadających na nową sytuację. Pojawiały się kolejne pomysły: od oznaczenia ofert z rekrutacją zdalną czy wsparcia dla branż dotkniętych przez kryzys, przez komunikatory i narzędzia wideo wspierające kontakt z kandydatami, aż po wdrażanie oprogramowania i narzędzi chmurowych wspierających efektywność rekrutacji. Odpowiedzi respondentów pokazują, że większość kandydatów jest pozytywnie nastawiona do rekrutacji zdalnej i związanych z nią nowych form kontaktu - komentuje Agata Dzierlińska, HR business partner w Grupie Pracuj. Grafika: raport „Pół roku nowej normalności” Badacze Pracuj.pl postanowili zapytać także o to, jakie usprawnienia chętnie znaleźliby przy przeglądanych ofertach pracy. Odpowiedzi pokazują, że nietypowe formy kontaktu i oznaczenia są ważne dla istotnej grupy kandydatów. Największym powodzeniem wśród zaproponowanych opcji cieszyła się możliwość kontaktu przez komunikator z rekruterem. Z takiej opcji – jako najszybszej i najbardziej wygodnej - chciałoby skorzystać 44 proc. badanych. Nieco mniej respondentów chciałoby móc połączyć się przez wideo z rekruterem odpowiedzialnym za dane ogłoszenie. Co trzeci badany oczekiwałby natomiast specjalnych oznaczeń ofert zatrudnienia w ramach pracy zdalnej. Jak w liczbach wyglądały rekrutacje online w czasie pandemii? W połowie maja co czwarte ogłoszenie zamieszczone w serwisie Pracuj.pl zostało oznakowane tagami „rekrutacja online” i „rekrutacja telefoniczna”. W aranżacji spotkań online rekruterzy wykorzystują powszechnie dostępne rozwiązania – m.in. Skype, WhatsApp, Facebook Messenger, Google Hangouts, Viber Messenger oraz Microsoft Teams.

