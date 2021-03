Rekrutacja 2021. Było trudno, będzie jeszcze trudniej, ale i nowocześniej

Możemy przestać się zastanawiać, czy obecny rok jest rokiem mobile. Bo mobile w rekrutacji to już nie tylko trend. To absolutny must-have dla pracodawców konkurujących na rynku o najlepszych ludzi - o zmianach, z jakimi musi oswoić się HR, opowiada Zyta Machnicka, CEO hubu edukacyjnego Lightness.

Z raportu wynika, że w 2020 roku przeważał pogląd, iż znalezienie nowych pracowników jest trudne, choć nadal łatwiejsze niż w 2018 roku. Pod tym względem w 2021 roku firmy nie spodziewają się dużej zmiany, choć można dostrzec, że największe organizacje liczą, że w najbliższej przyszłości może być im łatwiej znaleźć nowych pracowników.

Jakie problemy najczęściej muszą rozwiązywać rekruterzy? Wszystko zależy od wielkości firmy, do jakiej poszukują pracownika. Autorzy raportu wskazują, że w czasie rekrutacji do mniejszych firm zaproszeni kandydaci rezygnują ze spotkania lub po prostu nie przychodzą, problemem jest zatem dobre rozpoczynanie procesów rekrutacyjnych. W średnich i większych firmach wielu rekruterów przyznaje, że nie sięga ponownie po CV kandydatów, którzy odpowiedzieli na ofertę w przeszłości. Ten wątek jest niezwykle istotny z punktu widzenia budowania zarówno marek pracodawców, jak i realnego wykorzystania środków budżetowych firmy przeznaczonych na rekrutację.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Rekruterzy wskazują, że w 2020 roku wielu kandydatów znacznie wcześniej wycofywało się z procesów rekrutacyjnych, w największym stopniu – proporcjonalnie – dotyczyło to małych firm. Oczywiście zjawisko to występuje w dużych firmach, ale w nich znaczenia nabierają inne problemy. Duże organizacje mają problem z terminowością powracania do potencjalnych pracowników.

- Generalnie umiejętność powrotu do osób, które brały udział we wcześniejszych rekrutacjach, to ogromne wyzwanie i pole do poprawy. To również wymierny finansowo obszar kosztów, często wpływający na bilans całej firmy. Moderowanie bazy kandydatów i podtrzymywanie z nimi relacji jest ogromnym przedsięwzięciem i nie każda firma potrafi taki projekt przeprowadzić. Oczywiście w zależności od profilu poszukiwanego stanowiska powrót do osób aplikujących może być trudny. Odrzuceni kandydaci nie wyczekują przecież z utęsknieniem kolejnej komunikacji z firmy. Jeżeli jednak kandydat nie dostaje informacji o postępach procesu i musi dopytywać o status aplikacji, to firma sama sobie utrudnia pracę - wskazują autorzy badania.

Grafika: raport „Praca 2021: oczekiwania a rzeczywistość”

Kolejnym wyzwaniem do pokonania jest moderowanie bazy zatrudnianych w formule tymczasowej pracowników fizycznych, którzy są dostępni na rynku, ale ich status szybko się zmienia, bo znajdują pracę na przestrzeni dni i godzin, a nie tygodni.

Narzędzia do rekrutacji

Z kolei Zyta Machnicka, CEO hubu edukacyjnego Lightness, autorka bloga CandidateExperience.pl oraz książki „Lepszy pracodawca”, która komentuje wyniki badania LMC Polska, wskazuje na jeszcze jedną zmianę, jaka właśnie zachodzi w rekrutacji. I z pewnością zostanie z rekruterami na stałe.

- Kandydaci do pracy coraz chętniej korzystają z możliwości śledzenia ofert i aplikowania na nie przez aplikacje mobilne (w porównaniu z 2018 r. to wzrost aż o 24 punkty procentowe - dane z dwóch odsłon raportu LMC Polska). Możemy przestać się zastanawiać, czy obecny rok jest rokiem mobile. Bo mobile w rekrutacji to już nie tylko trend. To absolutny must-have dla pracodawców konkurujących na rynku o najlepszych ludzi - wskazuje ekspertka z 15-letnim doświadczeniem w branży HR.

Jej zdaniem w 2021 r. warto przyjrzeć się dotychczasowym aktywnościom z obszaru candidate experience i ich osadzeniu w mobilnej rzeczywistości. I zadać sobie pytania: Czy kanały i narzędzia komunikacji wykorzystywane w rekrutacji i onboardingu są na pewno dobrze dopasowane do naszego targetu? Czy wiemy, z jakimi wrażeniami kandydaci i nowo zatrudnieni pracownicy wychodzą z tych procesów, zwłaszcza jeśli korzystają w nich z urządzeń mobilnych? I które punkty styku z naszą marką pracodawcy online są dziś najmniej efektywne i powodują najwięcej frustracji?

(Fot. Pixabay)

- Bez przyjrzenia się realnym danym i wyciągnięcia z nich wniosków będziemy działać na oślep - przestrzega Zyta Machnicka. Podpowiada też, że rekruterzy powinni przyjrzeć się strukturze ofert pracy (i tych publikowanych na portalach, i tych wklejanych w wiadomości na portalach społecznościowych).

- Ile jest w nich wymagań wobec drugiej strony, a ile pozostałych informacji potrzebnych kandydatom, na przykład powody otwarcia rekrutacji, widełki miesięcznego wynagrodzenia, forma pracy - zdalnie, hybrydowo czy tylko offline; szczegóły dotyczące: obowiązków, odpowiedzialności, osób współpracujących, możliwości rozwojowych, konkretnych benefitów dostępnych w czasie pandemii, kolejnych etapów rekrutacji - wymienia . Liczyć się będzie również ułatwienie kandydatom złożenia aplikacji, np. zamiast zmuszania ich do wysłania CV.

Na uważniejsze spojrzenie w kierunku cyfrowych rozwiązań zwraca uwagę również Wiktor Doktór, prezes Pro Progressio, organizacji zajmującej się rozwojem sektora BSS (Business Support Services) w Polsce, który również odniósł się do wyników badania LMC Polska.

- Mnogość systemów do rekrutacji zdalnych, komunikatory internetowe, systemy VR to narzędzia, które mocno rozwinęły się w czasie pandemii i umożliwiły coś, co do tej pory było raczej rzadko używane – a mianowicie tworzenie wirtualnych zespołów. Coraz więcej podmiotów myśli o tym, aby swoje zespoły rozwijać nie tylko w miejscowości, gdzie jest siedziba firmy, lecz w innych miastach, miasteczkach i wsiach - wskazuje Doktór.

Jak dodaje, to umiejętności pracownika, a nie jego lokalizacja coraz mocniej determinują, czy znajdzie on pracę, czy nie.

- Paradoksalnie jeszcze niecałą dekadę temu do pracy trzeba było przyjeżdżać, a teraz to praca poprzez internet przychodzi do domów pracowników – jest to zjawisko nasilające się i sporo firm z branż takich jak IT, SSC czy BPO w taki właśnie sposób tworzy swoje rozproszone zespoły - podsumowuje zmiany, jakie zaszły i będą kontynuowane na rynku pracy.