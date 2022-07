Rekordowa inflacja wypycha pracowników na L4. To coraz popularniejsze

KDS

• 1 lip 2022 20:00





Bijąca kolejne rekordy inflacja wypycha pracowników na zwolnienia lekarskie. Biorą L4, by szukać lepiej płatnej pracy. Osoby pracujące w sektorach, w których nastąpił wzrost średniego wynagrodzenia, w większości nie odczuwają podwyżek, które zjada rosnąca inflacja (Fot. Pixabay)

REKLAMA

Z danych GUS wynika, że w pierwszym kwartale 2022 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6235,22 zł. Jednak ta kwota nie odnosi się do wszystkich branż.

Do tego wzrosty średniej krajowej zjada galopująca inflacja, która w czerwcu była najwyższa od ponad 25 lat i wyniosła 15,6 proc.

Z danych Conperio, firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji wynika, że niezadowoleni z wysokości pensji często dają upust frustracji i uciekają na fikcyjne L4, w trakcie którego ... szukają lepiej płatnej pracy.

W czerwcu inflacja wyniosła 15,6 proc. To najwyższy odczyt od ponad 25 lat – podał GUS. To oznacza, że realna wartość wynagrodzeń jest coraz niższa. Firmy w walce o pracowników starają się zapewnić im dodatkowe korzyści. Jednak w obliczu galopującej inflacji stają przed nie lada wyzwaniem. „Owocowe czwartki”, zniżki na karnety na siłownie, kawa z ekspresu czy opieka zdrowotna nie robią już na pracownikach takiego wrażenia jak kiedyś. Ci chcą podwyżek, by nie czuć, że ich wynagrodzenie jest coraz mniej warte.

Potwierdza to Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy i założyciel Personnel Service, którzy przyznaje, że inflacja, z którą wszyscy się mierzymy, powoduje, iż oczekiwania płacowe rosną. Jak dodaje, widać to zwłaszcza w nowych procesach rekrutacyjnych, gdzie pracownicy chcą zarobków o 5, 10 a nawet 20 proc. wyższych niż oferowane do tej pory.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W czerwcu inflacja wyniosła 15,6 proc. To najwyższy odczyt od ponad 25 lat (fot. Unsplash/Jason Wong)

- Choć wynagrodzenie zawsze było jednym z priorytetów, to w ostatnim dziesięcioleciu bywało tak, że schodziło na nieco dalszy plan. Np. w ostatnich dwóch latach, z powodu pandemii, bardzo istotna dla pracowników była możliwość pracy zdalnej. Jeszcze wcześniej mieliśmy trend na różnego rodzaju benefity. Inflacja, z którą mierzymy się od pewnego czasu, bardzo szybko zrewidowała jednak potrzeby. Obecnie zauważamy, że pieniądze dla Polaków borykających się z rosnącymi kosztami życia są priorytetowe. Nawet jeśli podwyżki płac miałyby się odbywać np. kosztem możliwości rozwoju w czasie - wyjaśnia Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes Conperio, polskiej firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowych.

Lewe "L4" na szukanie lepszej pracy

Osoby pracujące w sektorach, w których nastąpił wzrost średniego wynagrodzenia, w większości nie odczuwają podwyżek, które zjada rosnąca inflacja. Tym bardziej, że w maju po raz pierwszy wzrost inflacji był wyższy niż średni wzrost podwyżek. Inflacja wyniosła 13,9 proc. a wzrost wynagrodzeń 13,5 proc. Z danych Conperio wynika, że niezadowoleni pracownicy często dają upust swoim negatywnym emocjom i frustracji, uciekając na fikcyjne L4. W wielu przypadkach korzystają przy tym z pomocy popularnych teleporad. Kontrolerzy w ostatnich miesiącach notują silny, stale rosnący trend ewidentnych naruszeń. Co ciekawe, w przypadku nadużywania teleporad zwracają oni uwagę na zależność geograficzną, a mianowicie - odległość dzieląca pracownika pobierającego zwolnienie chorobowe, od lekarza wystawiającego "L4". - Na przeprowadzonej przez nas próbie 100 zwolnień, około 50 z nich zostało wystawionych w znaczącej odległości geograficznej od miejsca zamieszkania pracownika - często nawet powyżej 200 km. Na tej podstawie szacujemy, że około 1/3 zwolnień może być wystawiana właśnie przez popularne teleporady. Pokrywa się to zresztą z naszymi statystykami rocznymi. Na około 30 000 zwolnień chorobowych kontrolowanych rocznie, aż blisko 32 proc. z nich wykorzystywanych jest w sposób niewłaściwy - informuje Mikołaj Zając. fot. Shutterstock Jak dodaje szef Conperio, pracownicy w wielu przypadkach czas na fikcyjnym L4 poświęcają właśnie na poszukiwanie nowej, lepiej płatnej pracy. Istotne jest dla nich także to, by u nowego pracodawcy nie musieli wychodzić z pracy zmęczeni, np. poprzez wyrabianie nadgodzin. Dodatkowo, jak zauważa Mikołaj Zając, podwładni wymagają obecnie innego rodzaju udogodnień oferowanych przez pracodawców niż te popularne jeszcze nie tak dawno. - Mowa tu między innymi o darmowym transporcie do i z pracy, preferencyjnych cenach na zakładowych stołówkach, zniżkach na zakupy w sklepach firmowych itp. Jeden z pracodawców, z którym współpracujemy, umożliwia np. uzyskanie do 40 000 zł dofinansowania na dowolny cel szkoleniowy – podsumowuje Mikołaj Zając.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU