Recepta na sukces. Prześwietlili kobiety, które dotarły na zawodowy szczyt

Silne wzorce pracujących kobiet, żyłka przedsiębiorczości i wsparcie najbliższych. Później studia, praca za granicą i rozbudowane relacje z otoczeniem. To recepta na sukces kilkudziesięciu kobiet, które zajmują najwyższe stanowiska w polskich firmach.

Zespół Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach przy Akademii Leona Koźmińskiego, metodą pogłębionych wywiadów z 30 kobietami zajmujących wysokie stanowiska, postanowił sprawdzić, jakie czynniki okazały się kluczowe na ich zawodowej drodze.

Jak pokazały badania prowadzone przez prof. Dorotę Dobiję, dr Annę M. Górską, dr Kaję Prystupę-Rządcę i Zuzannę Staniszewską, jedną z głównych ról odgrywa zdobywany na przełomie całego życia kapitał społeczny.

– W tym kontekście najbardziej interesował nas wpływ kapitału społecznego na osiągnięty w biznesie sukces, czyli to, jak kobiety wykorzystywały swoje relacje społeczne i znajomości na różnych etapach życia i kariery zawodowej – podkreślają ekspertki i dodają, że istnieją dwie główne odmiany kapitału społecznego: wiążący i pomostowy. – Wiążący odnosimy do relacji osobistych oraz rodzinnych. Pomostowy dotyczy budowania relacji z nieznajomymi i jest związany np. z siecią kontaktów pozyskanych na drodze edukacji i pracy.

Dorota Dobija i Anna M. Górska, kierowniczki badań podkreślają, że w pierwszym etapie kariery zawodowej kobiety skupiają się na budowaniu kapitału wiążącego, zaniedbując budowę sieci kontaktów.

- Kapitał wiążący pozwala im na utrzymanie relacji w wewnętrznym gronie. Jednocześnie często zaniedbywany jest przez nie kapitał pomostowy, który jest ważniejszy z punktu widzenia kariery zawodowej. Katalizatorem rozwoju tego kapitału jest zazwyczaj jakieś istotne zdarzenie zewnętrzne jak np. studia MBA czy wyprowadzka za granicę. Wiele z obecnych dyrektorek podkreśla, że ich kariera mogłaby potoczyć się inaczej, gdyby wiedziały, jak ważne jest budowanie kapitału międzyludzkiego poprzez rozwijanie sieci kontaktów.

Jedną z głównych ról odgrywa zdobywany na przełomie całego życia kapitał społeczny (fot. Shutterstock)

Przykład idzie z góry

Badania pozwoliły wyróżnić także trzy etapy kariery zawodowej - dzieciństwo, edukacja (te dwa charakteryzują się rozwijaniem kapitału wiążącego) oraz praca. Rozmowy z kobietami, które osiągnęły zawodowy sukces pokazały także, jak dużą rolę odgrywają wzorce z najbliższego otoczenia.

– Są to doświadczenia, które pomagają w dłuższej perspektywie w rozwoju kariery zawodowej. Chodzi tu m.in. o kobiecy wzór do naśladowania, dorastanie w domu o równym podziale obowiązków między rodzicami oraz aktywność zawodową matek. To właśnie przykład, jaki pochodził z najbliższego otoczenia, istotnie wpłynął na ich ambicje w zawodowym życiu – podkreśla dr Kaja Prystupa-Rządca.

Potwierdza to wypowiedź jednej z przebadanych kobiet.

”W mojej rodzinie kobiety były bardziej przedsiębiorcze. Babcia zawsze prowadziła jakieś swoje interesy, jeśli to w ogóle można nazwać biznesem. Ale, jak pamiętam, prowadziła koło domu w Koszalinie piwiarnię, do której przychodziło wielu żołnierzy radzieckich, bo wówczas stacjonowały tam wojska radzieckie. Ciotka czy siostra mojej mamy też prowadziła swój biznes. Dziadek był w zasadzie na utrzymaniu”.

Jak wyjaśnia Zuzanna Staniszewska, wśród najczęściej wymienianych wartości wyniesionych z domu dominują wolność, niezależność oraz wykształcenie.

– Wydaje się, że w okresie dzieciństwa i dorastania kluczowe dla kobiet było wsparcie rodziny i społeczności lokalnej. Dlatego kapitał wiążący daje raczej wsparcie psychiczne, ale nie jest traktowany jako sposób na rozwój kariery – zaznacza Zuzanna Staniszewska.

Kapitał pomostowy trampoliną

Anna M. Górska podkreśla, że trampoliną do sukcesu i kolejnych wyższych szczebli kariery jest przede wszystkim kapitał pomostowy. Jak pokazują badania, przełomowe momenty w karierze respondentek związane były najczęściej z bardziej rozbudowanymi sieciami kontaktów. Wywiady ujawniły dwa główne punkty odniesienia w życiu menadżerek, które istotnie przyspieszyły tempo rozwoju ich karier – studia MBA oraz praca za granicą.

Jak podkreślają autorki badań „oba te doświadczenia wiązały się z budowaniem bardziej rozległego, pomostowego kapitału społecznego, który nie ograniczał się do społeczności lokalnej czy środowiska pracy kobiet”. Najcenniejszą korzyścią płynącą z tych doświadczeń było poszerzenie ich sieci kontaktów.

– Ułatwiła ona bardziej intensywny rozwój kariery badanych kobiet. Respondentki, które dotarły na szczyt i mają stabilną, silną pozycję w pracy, wykorzystują kapitał społeczny w sposób, w jaki inne kobiety tego nie robią. Zamiast szukać wsparcia, same oferują je innym. Stają się mentorkami i wspierają pracowników i pracowniczki w dążeniu do udanej kariery – zauważa Dorota Dobija.

Teorię potwierdza praktyka.

"Teraz jestem mentorką dla młodych ludzi w dwóch różnych programach dedykowanych kobietom. Moi przyjaciele ze studiów MBA wspierali mnie w ostatniej zmianie kariery. [...] Nie zaproponowali mi pracy, ale pomogli mi przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych, wybrać odpowiednią ofertę. [...] W mojej obecnej sieci kontaktów szukałam współpracowników w mojej pracy. Mam koleżankę ze studiów, z którą obecnie pracuję." – wyjaśniała jedna z przebadanych kobiet.

„Dzięki ludziom, których poznałam i kontaktom, które wykorzystałam, mogłam naprawdę rozpocząć swoją karierę zawodową. Jak teraz patrzę na swój rozwój zawodowy, to myślę, że to była bardzo duża zasługa tych kontaktów” – wspomina jedna z uczestniczek badania.

Inna zauważa: „Jeżeli jesteś prezesem dużej firmy, to nigdy nie masz problemu z kontaktami z kimkolwiek, bo jeżeli dzwonisz do drugiego prezesa dużej firmy, to zawsze jesteście w stanie się połączyć. Wystarczy tylko sięgnąć po swoją komórkę”.

Dyskryminacja i odmienne traktowanie

Uczestniczki badania zwróciły także uwagę, że mimo osiągnięcia wysokich stanowisk nadal napotykają na przeszkody w nawiązywaniu kontaktów poprzez odmienne traktowanie i dyskryminację w niektórych sytuacjach zawodowych.

„Z dyskryminacją ze względu na płeć zetknęłam się dopiero jako dorosła kobieta w korporacji. Przyszłam na nowe stanowisko z fajnymi pomysłami, a okazało się, że jak podnoszę rękę, to nikt mnie nie słucha. Nagle kolega, który siedział obok mnie, powiedział dokładnie to samo co ja, i wszyscy zaczęli bić brawo. Wtedy się zupełnie pogubiłam. Nie myślałam jeszcze o dyskryminacji, po prostu wydawało mi się, że coś jest ze mną nie tak” – mówi jedna z badanych.

Mimo osiągnięcia wysokich stanowisk, nadal napotykają na przeszkody w nawiązywaniu kontaktów poprzez odmienne traktowanie (fot. Pixabay)

Jednocześnie niektóre kobiety stwierdziły, że często zdarzało się, iż koledzy wykluczali je z działań związanych z budowaniem relacji.

„Na przykład nie zostałam zaproszona na tzw. śledzika świątecznego. Koledzy powiedzieli wówczas: "wiesz, jakie my mężczyźni robimy kawały. Nie chciałabyś w tym uczestniczyć". To była forma wykluczenia” – opowiada uczestniczka badania.

Dr Kaja Prystupa-Rządca zauważa, że zwiększenie obecności kobiet na najwyższych stanowiskach wiązać się będzie z kilkoma zmianami.

– Zwiększenie obecności kobiet w gospodarce, w tym na stanowiskach kierowniczych, w przyszłości będzie zależało nie tylko od egzekwowania prawa w zakresie równości płci i zmian kulturowych, ale także od działań awansujących kobiety na stanowiska kierownicze oraz inwestycji w infrastrukturę przyjazną rodzinie.

W badaniu przeprowadzonym przez zespół ALK wzięły udział kobiety w wieku ok. 40-50 lat. Na podstawie wywiadów badaczki oszacowały, że zbudowanie kariery zajmowało respondentkom średnio ok. 20 lat. Branże, w których pracują badane kobiety, to m.in. finanse i bankowość, FMCG, nieruchomości, telekomunikacja, media, consulting, wellness & beauty.