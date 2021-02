Rafał Brzoska o dołączeniu do grona najbogatszych Polaków: to absolutnie bez znaczenia

- Jestem zaangażowany w firmę długoterminowo i nie zamierzam sprzedawać jej akcji, a co za tym idzie materializować wirtualnej wyceny giełdowej. Dlatego podchodzę do tego bez żadnej ekscytacji i skupiam się na pracy - mówi Rafał Brzoska, szef InPostu.

Rafał Brzoska był jednym z uczestników debaty „Cyfrowa transformacja - szybciej, inaczej, mądrzej”, która odbyła się w ramach drugiego dnia konferencji EEC Trends.



Przypomnijmy, że pod koniec stycznia tego roku InPost z sukcesem zadebiutował na giełdzie w Amsterdamie.

Natomiast prezes Brzoska, z pakietem 13 proc. akcji właściciela sieci paczkomatów awansował do grona dziesięciu najbogatszych Polaków - z majątkiem szacowanym na blisko 6 mld zł.

O to, czy ten fakt ma dla niego duże znaczenie, Brzoska został zapytany podczas EEC Trends.

- Ma to dla mnie tak absurdalnie żadne znaczenie, że trudno pewnie w to uwierzyć. Należę do pokolenia przedsiębiorców, które było już w sytuacji, w której ten wirtualny majątek był wyceniany na giełdzie na kwotę „X”, a następnie na kwotę o 95 proc. od niej niższą. Dlatego proszę mi wierzyć, że nie przywiązuję do tego absolutnie żadnej uwagi. Zarówno ja, jak i mój zespół - podkreślił Brzoska.

- Inwestorzy wycenili spółkę w sposób bardzo godziwy. Przypomnę, że nasze IPO (Initial Public Offering) było największym technologicznym w historii Europy. Pozyskaliśmy z niego 3,9 mld dolarów. Nikt wcześniej ze spółek technologicznych nie zrobił większego IPO. Jesteśmy dumni, że tak wielu inwestorów zagranicznych uwierzyło w spółkę i jej strategię - dodał.

Zaznaczył przy tym, że spółka ciężko pracuje nad tym, żeby sukces InPostu został przypieczętowany również zagranicą.

- Niewiele spółek z Polski być może ma szansę, żeby taki sukces osiągnąć. My na pewno będziemy nad tym bardzo mocno pracować. Rankingi interesują mnie, jeśli dotyczą wielkości biznesu. Jeśli ranking dotyczy prywatnego majątku czy właściciela danej firmy, to kompletnie mnie to nie interesuje. Natomiast wycena biznesu, który jest w pewien sposób wizytówką Polski, jest dla mnie absolutnie kluczowa - zapewnił Brzoska.

Rafał Brzoska podczas rozmowy z Bartoszem Dylągiem, dziennikarzem WNP.PL, w trakcie EEC Trends. Fot. PTWP

Szef InPostu został również zapytany o to, jakie znaczenie w życiu mają dla niego pieniądze.

- Każdy ustawia swój próg konsumpcji na różnym poziomie. Mój uważam, że jest na absolutnie normalnym, zwyczajnym poziomie. Dlatego też pewnie zupełnie inaczej patrzę na to, jak wycenia rynek publiczny mój czy kogokolwiek pakiet akcji - powiedział.

- Jestem zaangażowany w firmę długoterminowo i nie zamierzam sprzedawać jej akcji, a co za tym idzie materializować tej wirtualnej wyceny giełdowej. Dlatego podchodzę do tego bez żadnej ekscytacji i skupiam się na pracy - podsumował Rafał Brzoska.

