Rady nadzorcze po nowemu. Jest nowy projekt zmian w Kodeksie spółek handlowych

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana pełna treść projektu reformy Kodeksu spółek handlowych. Prace nad projektem trwały nieprzerwanie od lutego 2020 r.

Opublikowany w środę (9 grudnia) projekt reformy Kodeksu spółek handlowych trafi pod obrady Rady Ministrów (Fot. Shutterstock)

W stosunku do propozycji z sierpnia 2020 r., w ocenie Piotra Rybickiego na uwagę zasługują cztery zmiany w projekcie reformy Kodeksu spółek handlowych. Pierwsza to wyłączenie z grupy spółek tych spółek zależnych, które są spółkami publicznymi.

Druga to istotne wzmocnienie pozycji akcjonariusza (udziałowca) mniejszościowego w ramach zawiązującej się grupy spółek - i obydwa te postulaty były mocno akcentowane w ramach konsultacji społecznych.

Trzecia to zabezpieczenie spółek zależnych przed ryzykiem wydawania wiążących poleceń, które mogą doprowadzić do niewypłacalności. I czwarta - wydłużenie terminu wejścia w życie zmian.

Pierwotne założenia projektu zostały poddane szerokim konsultacjom publicznym oraz międzyresortowym, które trwały 45 dni.

Konsultacje społeczne

W ich wyniku do MAP spłynęło ponad 800 stron uwag pochodzących zarówno od środowisk akademickich jak również firm, samorządów, izb handlowych oraz osób prywatnych.

- Należy cieszyć się z szerokiego zainteresowania konsultacji społecznych związanych z nowelizacją kodeksu spółek handlowych - było to ponad 800 stron uwag. Zarówno krytycznych, jak i pozytywnych. To pokazuje jak ważną rolę odgrywa prawo gospodarcze - i pokazuje też sens konsultacji. Oznaczało to również ogrom pracy nad uwagami, by finalna wersja propozycji zmian w KSH ujrzała światło dzienne - mówi Piotr Rybicki, członek zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Jak informuje MAP, wszystkie otrzymane komentarze zostały przeanalizowane. W rezultacie przeprowadzonych konsultacji do pierwotnego projektu reformy wprowadzono kilkanaście istotnych zmian. Zmienione zostały niektóre przepisy zawarte w prawie holdingowym.

Opublikowany w środę (9 grudnia) projekt trafi pod obrady Rady Ministrów.

Co zmienia nowelizacja?

Jak zauważa Piotr Rybicki, koncepcja planowanej nowelizacji KSH nie uległa zmianie. W kodeksie mają się pojawić nowe regulacje dotyczące tzw. grup spółek i im jest poświęcony nowy rozdział o takiej właśnie nazwie. Ponadto projekt zawiera też obszerną nowelizację funkcjonowania rad nadzorczych.

Piotr Rybicki, członek zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych (Fot. mat. pras.) W stosunku do propozycji z sierpnia 2020 r., poza zmianami o charakterze językowym, porządkowym czy technicznym, w ocenie Piotra Rybickiego na uwagę zasługują cztery kwestie. Pierwsza to wyłączenie z grupy spółek tych spółek zależnych, które są spółkami publicznymi. Druga to istotne wzmocnienie pozycji akcjonariusza (udziałowca) mniejszościowego w ramach zawiązującej się grupy spółek - i obydwa te postulaty były mocno akcentowane w ramach konsultacji społecznych. Trzecia to zabezpieczenie spółek zależnych przed ryzykiem wydawania wiążących poleceń, które mogą doprowadzić do niewypłacalności. I czwarta - wydłużenie terminu wejścia w życie zmian. - Z dotychczasowych proponowanych 3 miesięcy - będzie to pół roku. Da to szansę na dostosowanie się spółek do zmian - a przypomnę, że niezbędne będzie dostosowanie zarówno statutów (umów), jak i regulaminów rad nadzorczych i zarządów do nowej rzeczywistości - w ramach zwyczajnych zgromadzeń akcjonariuszy czy udziałowców - komentuje Rybicki. Piotr Rybicki podkreśla, że biznes oczekuje teraz jak najszybszego przejścia procesu legislacyjnego, czyli opublikowania ostatecznej wersji nowelizacji w Dzienniku Ustaw. - Gdyby wydarzyło to się na początku 2021 roku - to okres 6 miesięcznego vacatio legis idealnie wpisałby się w scenariusz działań korporacyjnych spółek w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym - dodaje Rybicki.

