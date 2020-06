Rady nadzorcze po nowemu. Będzie kilka rewolucyjnych zmian, które nie wszystkim się spodobają

W Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się we wtorek (2 czerwca) specjalne posiedzenie Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego pod przewodnictwem wicepremiera Jacka Sasina i wiceministra aktywów państwowych Janusza Kowalskiego, w trakcie którego przyjęto projekty zmian legislacyjnych zaproponowane przez zespoły eksperckie Komisji.

Zdaniem wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina efekty prac Komisji mają ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki, bowiem dostosowują przepisy prawa do obecnej rzeczywistości gospodarczej.

- Od 20 lat były formułowane postulaty zmian legislacyjnych w odniesieniu do funkcjonowania spółek. Wraz z ekspertami z Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego postanowiliśmy zmierzyć się z tym wyzwaniem, czego rezultatem są przyjęte dzisiaj projekty – ocenił wicepremier Sasin.

Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski wskazuje, że przyjęte projekty trafią niebawem do szerokich konsultacji społecznych.

- Liczymy, że jak najliczniejsza grupa interesariuszy weźmie udział w konsultacjach społecznych, ponieważ zależy nam, aby ostateczne projekty odpowiadały ich oczekiwaniom – podkreślił Wiceminister Kowalski.

Rady nadzorcze są mało efektywne?

Przez trzy miesiące nad zmianami w Kodeksie spółek handlowych pracowało pięć zespołów eksperckich, w skład których wchodzi ponad pięćdziesięciu ekspertów – profesorów prawa, praktyków i przedstawicieli spółek.

Jeden z nich zajmie się zwiększaniem efektywności rad nadzorczych. Jak wskazują eksperci, zasady ich funkcjonowania obrosły kurzem. Zmiany są zatem niezbędne.

- Koncepcja funkcjonowania rad nadzorczych – ta obowiązująca w Polsce – wynika z zapisów Kodeksu spółek handlowych z 2000 roku. 15 września przepis ten będzie obchodził swoje 20-lecie, co może być niejako powodem do dumy. Jednak patrząc na bardzo zmienną rzeczywistość - i nie mam na myśli sytuacji związanej z COVID-19, ale zmiany jakie zaszły w ostatnim 20-leciu – nowe przepisy w tym zakresie były nieuniknione. Z tego powodu bardzo cieszą prace i fakt, że gruntowna nowelizacja przepisów w zakresie nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych ma właśnie miejsce - mówi Piotr Rybicki, członek zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Wielokrotnie zwracano uwagę, że faktyczny nadzór nad spółkami jest utrudniony. Przeszkód w efektywnym funkcjonowaniu rad nadzorczych jest niestety wiele.

- To, co udało się wypracować i co może faktycznie wspomóc rady nadzorcze w efektywnym nadzorze, to próba likwidacji dysonansu informacyjnego, jaki był na linii zarząd – rada nadzorcza, a także na linii spółka matka – spółka córka. Nowe rady nadzorcze będą miały dużo więcej narzędzi, aby posiadać i zdobyć informacje, niezbędne do skutecznego nadzorowania działalności – ocenia Piotr Rybicki.

- Co warte podkreślenia, wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że przepisy muszą powstawać z myślą zarówno o tych dużych podmiotach o miliardowych przychodach, jak i dla średnich firm - często rodzinnych, dziś bez rady nadzorczej, ale też potrzebujących skutecznego nadzoru. I to w mojej ocenie się udało. Na ile skutecznie, czas pokaże – dodaje Rybicki.

Piotr Rybicki zwraca uwagę także na inną kwestię. Jego zdaniem nawet najlepsze przepisy nie zmienią nic, jeżeli w ślad za nimi nie pójdzie zmiana mentalności. W jego ocenie zmiany przepisów dają faktyczną szansę, aby rady przestały się kojarzyć z niepotrzebnym organem spółki, a stały się faktycznym nadzorcą działalności spółki.

Piotr Rybicki, członek zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych (Fot. mat. pras.)

Rady nadzorcze po nowemu

Piotr Rybicki w rozmowie z PulsHR.pl zaznacza, że zespół ekspercki zaproponował kilka dość rewolucyjnych zmian, które zapewne nie wszystkim się spodobają. Coś, co przez same rady nadzorcze jest traktowane jako narzędzie pracy, przez zarządy może być odbierane jako zabranie im kompetencji.

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć znaczne rozszerzenie informacji przekazywanych radzie nadzorczej przez zarząd. Rada będzie miała prawo zażądać przygotowania konkretnych informacji, a także wskazać konkretny katalog informacji obowiązkowych.

- Kolejna zmiana to obowiązek spotkania rady nadzorczej z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe, w tym prawo zadawania mu pytań. Zgodnie z nowelizacją pojawi się również możliwość powołania doradcy rady nadzorczej, który ma zbadać wskazane przez radę nadzorczą zagadnienia czy też wesprzeć wybór członka zarządu. Warto dodać, że takie powołanie może odbyć się bez wiedzy zarządu. Poszerzony zostanie katalog uzyskiwania zgód korporacyjnych, w tym również na transakcje w grupie kapitałowej – wymienia Piotr Rybicki.

- Do ciekawych zmian można zaliczyć również formalne usankcjonowanie komitetów czy zespołów w radach nadzorczych, wyspecjalizowanych w danej tematyce, np. w audycie. Zresztą trend prac w ramach komitetów jest widoczny od kilku lat w spółkach, nie tylko giełdowych - dodaje ekspert.

Zmiany te oznaczają dużo więcej pracy dla rad nadzorczych. Zdaniem Rybickiego będzie to jednak pożyteczna praca.

- Dużym wyzwaniem wydaje się, że będzie oddzielenie funkcji doradczej rady nadzorczej od funkcji kontrolnej. Obecnie, w wielu spółkach, rada nadzorcza pełni bardziej rolę doradczą. Proponowane zmiany przesuwają środek ciężkości pracy rady nadzorczej na funkcję kontrolną. To może być trudne do zaakceptowania przez wielu decydentów – komentuje Piotr Rybicki.

Warto pamiętać, że zmiany w radach nadzorczych nigdy nie następują rewolucyjnie. Tak też zapewne będzie i tym razem. Jak podkreśla Piotr Rybicki, planowany jest co najmniej 30-dniowy czas na konsultacje społeczne, następnie najprawdopodobniej 3-miesięczne vacatio legis.

- Po wejściu w życie przepisy muszą „trochę okrzepnąć” i zderzyć się z rzeczywistością. Zatem – w mojej ocenie – pierwszych faktycznych zmian możemy spodziewać się w połowie 2021 roku. I to by był dobry czas – bo ten czas też będzie czasem przygotowań dla praktyków – zaznacza ekspert.

Pensje członków rad nadzorczych

Problemem nierzadko są także niskie wynagrodzenia członków rad nadzorczych. Czy w tej kwestii coś się zmieni?

- Wynagrodzenia to bardzo wrażliwy temat. Biorąc pod uwagę skalę zmian i znacznie więcej obowiązków, a tym samym i pracy, jaką muszą poświęcić członkowie rad nadzorczych,mam nadzieję, że rynek sam ureguluje kwestie wynagrodzeń i przestaną być one albo symboliczne, albo nawet zerowe. Bycie członkiem rady nadzorczej to będzie po prostu praca. Oczywiście inna niż etatowa, ale wymagająca dużego zaangażowania i wiedzy, choćby po to, by móc być partnerem dla wszystkich, którzy mają i będą mieli do czynienia z radą nadzorczą – począwszy od pracowników spółki, a skończywszy na audytorach czy doradcach. Moim zdaniem to wymusi większy profesjonalizm rad nadzorczych – takie były i są założenia zmian w Kodeksie spółek handlowych – komentuje Piotr Rybicki.