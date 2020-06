Puste biurowce mogą zostać z nami na długo

Życie biurowe skończyło się dnia na dzień, ale eksperci wskazują, że jeszcze przed pandemią COVID-19 imperium biurowców zaczęło trząść się w posadach. Połączenie rosnących czynszów, rewolucji cyfrowej i zmieniających się pokoleniowych wymagań odnośnie elastycznej pracy spowodowały, że jego ludność zaczęła powoli zrzucać biurowe kajdany. Rozpoczęła się wielka biurowa migracja.

- W dzisiejszych czasach sama obecność pracownika w biurze nie jest gwarancją jego skuteczności. Z badań VMware wynika, że znacznie ważniejszy jest swobodny dostęp do technologii i narzędzi służących do wykonywania naszych obowiązków. Gdzie to robimy, jest sprawą drugorzędną. A technologii nam nie brakuje. Tylko dzięki samemu internetowi możemy pracować na wiele nowych sposobów – przekonuje Stanisław Bochnak, strateg biznesowy z VMware Polska.

Zauważa też, że przed pandemią już ponad połowa amerykańskiej siły roboczej miała możliwość pracy zdalnej. Prognozy mówiły odważnie, że to jest nasza służbowa przyszłość, ale przez wiele lat firmy nie decydowały się postawić mocnego kroku w stronę pracowniczej mobilności. Wystarczył jednak jeden wirus, by biura opustoszały, a ludzie przekonali się, że praca zdalna jest właśnie dla nich. Zmianę widać nawet w gronie przedstawicieli handlowych – zawodu, który do tej pory chyba w największym stopniu opierał się pracy zdalnej.

- Pracując z klientami z branży FMCG i ochrony zdrowia widzę pewność co do tego, że zmiana modelu pracy jest nieunikniona, z drugiej niepewność, w którą stronę dokładnie nastąpi zwrot. Czy wizyty przedstawicieli handlowych odwiedzających tradycyjne sklepy, czy apteki będą krótsze? Czy może wystąpi potrzeba większego, w tym zdalnego wspierania tych biznesów? Mam tu na myśli wsparcie merytoryczne, świadczone przez handlowców, a raczej docelowych doradców, którzy pomogą sklepom i aptekom rozwijać ich biznesy. To trend sygnalizowany przez Forrestera już od kilku lat, który przyspieszy dzięki pandemii. Stąd oba przypadki wystąpią, tyle że przewaga jednego nad drugim będzie zależała od branży - zwraca uwagę Marcin Pleszko, chief product officer z firmy Sagra Technology, dostarczającej rozwiązania do wsparcia sprzedaży.

Zmierzch biurowców

Takie podejście może wpłynąć na spadające zainteresowanie pracą z biura. Według badań firmy IBM 54 proc. pracowników chce już na stałe pracować z domu po zakończeniu pandemii. 75 proc. z nich chciałoby kontynuować pracę w domu przynajmniej częściowo, a 40 proc. respondentów uważa, że ich pracodawcy powinni dać pracownikom możliwość swobodnego wyboru między pracą zdalną a pracą w biurze.

- Analitycy IBM przekonują ponadto, że ludzie pracujący w domu o 22 proc. częściej przyznają, że są zadowoleni ze swojej pracy niż ich koledzy wykonujący obowiązku w biurze.

- W czasach po pandemii będziemy coraz bardziej zbliżać się do modelu, w którym po prostu pracujemy, bo praca to nie miejsce - przekonuje Stanisław Bochnak z VMware. W tym nowym świecie, który definiować będzie jeszcze większa mobilność i prawdziwa, a nie tylko postulowana elastyczność, przetrwają tylko te firmy, które do zmian podejdą dojrzale, kompleksowo i z głową - dodaje.

Przejście na pracę zdalną może przynieść korzyści nie tylko pracownikom, ale także pracodawcom. Zamiast wynajmować ogromne biura po wysokich cenach, pracodawcy mogliby zaoszczędzić pieniądze, dzierżawiąc znacznie mniejsze powierzchnie.

Mobilność. Słowo klucz

Biura mogą stracić swój blask także przez mobilność pracowników i mobilność w ogóle. Zdaniem ekspertów wraz z rozwojem pracy zdalnej, a także rozwojem rynku e-commerce, miasta mogą najzwyczajniej w świecie opustoszeć. Wielu pracowników może bowiem zdecydować się na przeprowadzkę do spokojniejszych, bezpieczniejszych i tańszych miasteczek i okolicznych wiosek.

Efekt? Czynsze za powierzchnię biurową w dużych miastach mogą zacząć spadać.

- Koszty nieruchomości bardzo mocno zależą od podaży i popytu. Kiedy jest dużo wolnych powierzchni, właściciele stają się bardziej elastyczni i obniżają czynsze, ponieważ potrzebują najemcy. W tej chwili jednak wolnych miejsc jest naprawdę dużo i może ich przybywać, dopóki nie przejdziemy przez to, co się teraz dzieje. Może się okazać z czasem, że firmy będą podnajmować swoje przestrzenie, a to zmusi właścicieli do dalszej obniżki czynszów - komentuje Jack Burns, dyrektor zarządzający w agencji nieruchomości komercyjnych Cresa.

Utrzymywanie wielkich, szklanych biurowców może z czasem okazać się gwoździem do trumny dla wynajmujących przestrzenie biurowe. Rok 2020 i kolejne lata mogą zatem położyć kres ponad 150-letniej koncepcji biurowca, która narodziła się w Nowym Jorku i Chicago pod koniec XIX wieku.

Przeczekać COVID-19

Według statystyk Cushman & Wakefield sytuacja na rynku powierzchni biurowych w I kwartale 2020 roku była analogiczna do tej z roku poprzedniego. Obecna rozwojowa sytuacja związana z pandemią COVID-19 sprawiła jednak, że wielu najemców przyjęło strategię oczekiwania, co skutkuje brakiem nowych inwestycji. Eksperci uważają, że rynek odbije sobie straty po zakończeniu pandemii, ponieważ większość firm najprawdopodobniej będzie chciała przemodelować swoje przestrzenie biurowe.

- Powrót do biur w czasach po pandemii stawia przed firmami poważne wyzwanie – jak zapewnić warunki do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego? Jeśli zachowane zostaną obecne zalecenia odnośnie dystansu: tylko 1 na 4 pracowników będzie mógł wrócić do biur - przekonuje Tuğra Gönden, partner zarządzający Cushman & Wakefield. Trwa rewolucja i firmy muszą znaleźć nowe modele działania, ale jedno jest pewne: nigdy już nie wrócimy do modelu pracy biurowej „5 dni, po 8 godzin dziennie” - dodaje.

Przykładem jest m.in. Facebook. Jego szef Mark Zuckerberg niedawno poinformował, że firma rozważa umożliwienie niektórym zatrudnionym pracy zdalnej już na stałe. Miałoby się to jednak wiązać z uzależnieniem pensji pracowników od miejsca ich zamieszkania, przez co mogłyby zostać obniżone.

Warto więc zadać sobie pytanie, czy powrót do biur jest nam rzeczywiście potrzebny. Skoro spora część ludzi chce pracować z domu, wynajmowanie biura w prestiżowej, biznesowej lokalizacji staje się powoli niewygodnym i wysokim kosztem. Wedle szacunków, firmy wydają średnio ponad 6200 zł rocznie na utrzymanie biura per pracownik. I mówimy tutaj tylko o wydatkach na kawę lub środki higieny osobistej. Wraz z rosnącą groźbą recesji firmy mogą zacząć szukać oszczędności i ciąć ogromne wydatki na wynajem pustych powierzchni biurowych.