Punkt zwrotny mamy już w Polsce za sobą. Teraz lecimy w dół

- Breaking point już nastąpił, teraz lecimy w dół - tak o sytuacji w polskiej demografii mówi w rozmowie z PulsHR.pl prawnik i ekonomista Robert Gwiazdowski.

Współczynnik dzietności w Polsce w 2021 roku wynosił 1,33, tzn., że na 1000 kobiet w wieku rozrodczym urodziło się 1330 dzieci.

W 2022 roku urodziło się 305 tys. dzieci, najmniej od zakończenia drugiej wojny światowej (spadek o 27 tys. żywych urodzeń licząc rok do roku).

"Pięć pokoleń i nie będziemy mieli rąk do pracy"

To najniższy wynik od 2016 roku, kiedy to współczynnik dzietności był równy 1,357. Gorzej było w 2003 roku, wówczas współczynnik wynosił 1,222. Według prognoz World Bank Data w 2022 roku przyjmie on w Polsce wartość 1,38.

Żeby uzyskać poziom zastępowalności pokoleń, przelicznik ten powinien zawierać się w przedziale od 2100 do 2150.

- Współczynnik dzietności na poziomie 1,3 oznacza, że statystycznie każda Polka rodzi 1,3 dziecka, czyli 100 Polek rodzi 130 dzieci. Z tego mniej więcej 65 to dziewczynki. Jeśli założymy, że każda z nich utrzyma poziom dzietności swojej mamy i każda urodzi 1,3 dziecka, poziom urodzeń spadnie do około 80, z czego połowa to będą dziewczynki. W trzecim pokoleniu trudno będzie utrzymać poziom 1,3. Z tego wynika, że pięć pokoleń i nie będziemy mieli rąk do pracy - mówi w rozmowie z PulsHR.pl prawnik i ekonomista Robert Gwiazdowski.

