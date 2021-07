PTWP wprowadza program motywacyjny dla pracowników

Grupa PTWP, notowany na NewConnect wydawca serwisów online oraz organizator eventów biznesowych, zamierza przeprowadzić program motywacyjny dla kluczowych pracowników. Maksymalna wielkość programu to 4 proc. obecnego kapitału zakładowego. Akcje zostaną zaoferowane pod warunkiem wygenerowania co najmniej 5 mln zł skonsolidowanego zysku brutto w 2021 r.

Wojciech Kuśpik, prezes i główny akcjonariusz PTWP (Fot. PTWP)

Spółka PTWP zdecydowała się na wprowadzenie programu motywacyjnego, aby dodatkowo wynagrodzić oraz zmotywować kluczowych i zasłużonych pracowników. Akcje trafią do członków organów spółki, kierowników oraz szerokiej kadry, współpracującą z grupą nie mniej niż 3 lata.

Cena jednej akcji to 11 złotych, które będą zaoferowane po zatwierdzeniu raportu rocznego za 2021 r. Łącznie spółka przeznaczy na realizację programu motywacyjnego do 58 958 walorów. Wielkość emisji to 4 proc. obecnego kapitału zakładowego i 5 proc. po umorzeniu akcji własnych (spółka posiada 293 474 akcji własnych stanowiących 19,94 proc. kapitału zakładowego). Akcje z programu zostaną wprowadzone do obrotu nie wcześniej niż w drugiej połowie 2022 r.

Warunkiem upoważniającym do zakupu akcji jest wypracowanie co najmniej 5 mln zł zysku brutto (przed opodatkowaniem) na poziomie skonsolidowanym. W pierwszym kwartale 2021 r. skonsolidowany wynik brutto wyniósł 26 tys. zł. W całym 2020 r. grupa wypracowała 1,5 mln zł zysku brutto.

Władze spółki oczekują, że realizacja programu przyczyni się do szczególnego zaangażowania pracowników w realizację strategii wzrostu grupy i wypracowanie jak najlepszego wyniku za 2021 rok.

- Wprowadzenie programu pozwoli efektywnie zmotywować kluczowych pracowników naszej firmy oraz docenić ich wkład w rozwój spółki. Liczę na to, że ta inicjatywa doprowadzi do utrzymania wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania oraz zatrzymania kluczowych pracowników i współpracowników, a w konsekwencji do wzrostu przychodów i zwiększenia wartości firmy - mówi Wojciech Kuśpik, prezes i główny akcjonariusz PTWP.

- Program zostanie uruchomiony po osiągnięciu w tym roku przez grupę PTWP skonsolidowanego zysku w wysokości minimum 5 mln zł brutto. Jesteśmy przekonani, że ten cel jest możliwy do zrealizowania z nawiązką, dlatego liczymy, że nasi pracownicy będą mogli bezpośrednio partycypować z korzyści płynących z rozwoju grupy. Cena emisyjna, którą zaproponowaliśmy ma także podkreślić motywacyjny charakter oferty - dodaje Kuśpik.

Obecnie we wszystkich spółkach grupy PTWP pracuje ponad 150 osób. Do grupy należą m.in. portale: PulsHR.pl, WNP.pl, Portalsamorzadowy.pl, Rynekzdrowia.pl, Dlahandlu.pl, PropertyNews.pl.

