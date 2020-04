Przywództwo w dobie koronawirusa. Jaki lider wyciągnie firmę z kryzysu?

Kiedy organizacja działa w sytuacji tak głębokiej niepewności jak teraz, rośnie rola lidera, na którego patrzą zdezorientowani i pełni obaw pracownicy.

- Lider musi szybko i bez wahania podjąć wiele trudnych decyzji, które czasem są konieczne, by firma przetrwała. Często spotykają się one, np. cięcia budżetowe, z niezadowoleniem zespołu. Potrzeba więc do tego sporej odwagi. Ważne, by szef informował pracowników o zmianach – mówi prof. Paweł Korzyński, kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Akademii Leona Koźmińskiego (ALK).

Z drugiej strony, kiedy pojawia się niepewność, spada motywacja pracowników. Lider musi więc pracować nad zaangażowaniem załogi.

- Nie jest to łatwe, zwłaszcza w dobie pracy zdalnej, kiedy mamy ograniczony kontakt. Warto więc inicjować spotkania nie tylko jeden na jeden, ale także całego zespołu – dodaje Korzyński.

W ostatnich latach sporo mówiło się o turkusowych organizacjach. Płaska struktura, brak menedżerów, zbędnej biurokracji, hierarchii wewnętrznej i systemu motywacyjnego – to niektóre elementy charakteryzujące tego typu firmy. Czy jednak model ten sprawdzi się w czasie kryzysu, a współzarządzanie uratuje spółkę przed upadkiem?

- Turkusowe organizacje postrzegam jako skrajną koncepcję, która w dłuższej perspektywie nie przynosi pozytywnych efektów dla firmy, wręcz przeciwnie. Rozmycie odpowiedzialności, brak jasnego podziału obowiązków i w rezultacie brak realizacji celów to niektóre z negatywnych skutków turkusowego zarządzania – wskazuje Paweł Korzyński.

Ekspert Akademii Leona Koźmińskiego zaznacza, że w obecnych czasach nie sprawdzi się również autokratyczny (czerwony) szef.

- Teoria normatywnego przywództwa (która bierze pod uwagę autokratyczny, konsultacyjny i partycypacyjny styl przywództwa) mówi, że liderzy powinny dopasować swój styl do czynników zewnętrznych: czasu, jakości decyzji oraz zaangażowania pracowników. W czasie niepewności, kryzysu lub zmiany zaangażowanie pracowników pełni ważną rolę w funkcjonowaniu organizacji. Menedżerowie nie mogą więc stawiać na zarządzania autokratyczne, ponieważ obniżą motywację zespołu. Jeśli lider tylko i wyłącznie wydaje rozkazy, wówczas pracownicy nie utożsamiają się z decyzjami, które zostają podjęte – komentuje Korzyński.

Według Korzyńskiego dużo bardziej efektywna będzie równowaga między skrajnymi podejściami. Trzeba znaleźć „złoty środek”, znajdujący się pomiędzy autokratycznym i demokratycznym zarządzaniem. To najlepsze rozwiązanie.

W podobnym tonie wypowiada się Bruno Żółtowski, psycholog i coach. Jego zdaniem turkusowe zarządzanie to nie jest koncepcja na czasy kryzysu.

- Wyobraźmy sobie turkusowego generała na wojnie. Raczej nie skończyłaby się ona dobrze dla zarządzanego przez niego wojska - mówi Bruno Żółtowski.

- Czerwony, bardzo wymagający, surowy lider też może się nie sprawdzić. Jeśli szef będzie tylko wydawał rozkazy, mówił o oczekiwaniach i podawał liczby, to długofalowo nie utrzyma zaangażowania. Może przez jakiś czas, kiedy będzie działała adrenalina i stres. Zarządzanie dziś musi być mocno wyważone - dodaje.

Lider powinien być wsparciem i wzorem do naśladowania. (Fot. Shutterstock)

Przywódca z wizją

Bruno Żółtowski wskazuje, że w czasie kryzysu potrzebny jest lider zdecydowany, nadający kierunek, potrafiący przekazać zespołowi komunikat: „mam pomysł, wiem, jak wyjść z tej sytuacji, damy radę”. Jednocześnie powinien on być wsparciem dla pracowników, poszukującym rozwiązań w tym trudnym czasie.

- Miałem nie tak dawno sesję online z prezesem firmy i menedżerką, która w trakcie tej sesji była mocno „eksploatowana” przez swoje dzieci. To była sesja szkoleniowa, rozmawialiśmy o jej zespole, któremu spadła wydajność podczas home office. Prezes uważał, że sytuacja jest niedopuszczalna. W trakcie spotkania mieliśmy żywy obraz warunków pracy tej menedżerki. To pomogło szefowi przyjąć inną perspektywę w spojrzeniu na wydajność pracy tego zespołu – wskazuje Bruno Żółtkowski.

W podobnym tonie wypowiada się Paweł Korzyński. Jego zdaniem w czasach zmiany najlepiej sprawdzi się przywództwo transformacyjne. Badania związane z tym zagadnieniem wskazują na cztery aspekty, które powinien wziąć pod uwagę lider, jeśli chce być skuteczny. Nie ma znaczenia, czy stoi on na czele korporacji czy firmy rodzinnej.

- Pierwsza rzecz to inspirująca motywacja. Chodzi o to, aby szef przedstawił zespołowi ambitną i szczerą wizję organizacji. Musi mieć plan, jak firma będzie teraz funkcjonować, na czym skoncentruje swoje działania, czy będzie oferować te same produkty itd. Zaobserwowałem, że część spółek czeka aż minie epidemia. Inne z kolei starają się dopasować do sytuacji. To, jak zareaguje spółka, zależy od tego, czy lider jest w stanie przedstawić wizję, jak firma ma w obecnej sytuacji funkcjonować – mówi Korzyński.

Drugi aspekt to intelektualna stymulacja. Jak wyjaśnia Korzyński, polega ona na tym, że lider nie mówi załodze, co ma robić. Wskazuje wyzwania stojące przed organizacją i wspólnie z zespołem zastanawia się, jak im sprostać. Bardzo często jest tak, że pracownicy, posiadający wiedzę w konkretnych obszarach, wiedzą lepiej od szefa, jakie rozwiązania warto zastosować. Rolą lidera jest pobudzenie kreatywności i zachęcenie załogi do rozmów.

Trzeci aspekt to indywidualne podejście do pracownika. - Chodzi o to, żeby lider wykazał zainteresowanie każdym członkiem zespołu, poświęcił mu czas i znalazł rozwiązania dopasowane do potrzeb konkretnej osoby. Przykładowo, szef może zaproponować elastyczne godziny pracy osobie, która współdzieli obowiązki rodzinne podczas pracy zdalnej – komentuje Korzyński.

Czwarty aspekt to dawanie wzoru do naśladowania. To bardzo ważne, szczególnie w przypadku cięć budżetowych.

- Jeśli sytuacja zmusiła firmę do zmniejszenia wynagrodzeń, to lider nie powinien być wyjątkiem. Co więcej, jego powinno obowiązywać to w pierwszej kolejności. Podobnie jest w przypadku innych zasad – muszą dotyczyć wszystkich – mówi Paweł Korzyński.

Lider z okienka

Warto także zwrócić uwagę, że w tej chwili przywództwo przenosi się do świata wirtualnego. W takim przypadku, jak wskazują przeprowadzone przez Pawła Korzyńskiego badania, im bardziej styl zarządzania jest dyrektywny, tym gorsze przyniesie efekty.

- Liderzy muszą więc znaleźć narzędzia, które umożliwią pracownikom uczestniczenie w procesie decyzyjnym. Warto też przeanalizować, z jakich komunikatorów pracownicy lubią korzystać. Szef może narzucić kanał komunikacji, który jemu odpowiada, niestety nie zadziała to dobrze. Wyobraźmy sobie, że szef zdecydował się na użycie wewnętrznej platformy społecznościowej. Pracownicy natomiast chętniej rozmawiają ze sobą na Facebooku czy LinkedIn. Jeśli lidera tam nie ma, to ma ograniczony wpływ na pracę swojego zespołu – wyjaśnia Paweł Korzyński.

Jeśli chodzi o e-przywództwo, to w obecnej sytuacji korporacjom łatwiej i szybciej jest się przestawić na pracę zdalną ze względu na narzędzia komunikacyjne, które posiada, niż na przykład firmom rodzinnym.

- Oczywiście na rynku mamy szeroki wachlarz rozwiązań, po które mogą sięgnąć inne organizacje. Potrzeba jednak szybkich decyzji liderów o przestawieniu firmy na tryb pracy zdalnej – mówi Paweł Korzyński. - Z drugiej strony korporacjom, ze względu na dużą liczbę pracowników, trudniej koordynować home office. Im bardziej centralne zarządzenia, tym jest to większe wyzwanie – dodaje.