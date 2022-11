Przywódca, który umie słuchać. Oto zestaw cech, po których poznasz prawdziwego lidera

Ponadto źle zarządzającego menedżera możemy poznać także po podejściu „to ja mam rację”, podczas gdy w zarządzaniu ludźmi i biznesem nie chodzi o to, kto ma rację, ale o to, aby efektywnie współpracować w celu dostarczenia wyników.

Czytaj też: Podwyżka przestaje działać. Przyczyna jest prostsza, niż myślicie

- Kompetencje menedżerskie są łatwiejsze do nauki. Na przykład w planowaniu pracy może pomóc aplikacja informatyczna, w której osoba na kierowniczym stanowisku określi czas trwania zadań, osoby odpowiedzialne oraz zasoby. Umiejętności przywódcze trenuje się latami. Na przykład kompetencje wizjonerskie łączą w sobie umiejętności związane z pracą z zespołem, pobudzania do kreatywnego myślenia, łączenia pomysłów, a także umiejętności prezentowania i przemawiania. Jeśli organizacja chce utrzymać status quo, kompetencje menedżerskie w krótkim okresie może wystarczą. Jeśli natomiast zależy jej na rozwoju, to będą potrzebne kompetencje liderskie - podkreśla Paweł Korzyński.

Cechy niezbędne w roli menedżera to z jednej strony konsekwencja w działaniu, a z drugiej uważność na otoczenie i ludzi (Fot. Shutterstock)

Według Izabeli Strożek, trenera i coach w Lee Hecht Harrison Polska, menedżer powinien umiejętnie stosować klasyczne kompetencje, takie jak delegowanie, udzielanie informacji zwrotnej, budowanie zaangażowania i samodzielności w działaniu, stawiania i monitorowania celów oraz wspierania pracowników w rozwoju.

- Ta ostatnia cecha nie dla wszystkich jest oczywista, a przecież to podstawa pracy menedżera z człowiekiem - podkreśla Izabela Strożek. - Zdecydowanie warto je uzupełnić o budowanie współpracy czy pozyskiwanie sojuszników bez formalnego „przełożenia”, ponieważ silosowość nie sprzyja rozwojowi biznesu, coraz częściej pracujemy międzyobszarowo i do tego potrzebny jest umiejętnie budowany networking w organizacji i poza nią - dodaje.

Czytaj też: Sprawdź, czy twój szef to psychopata. Oto najważniejsze cechy

Niezbędna jest kompetencja umiejętnego zarządzania sobą i zespołem w zmianie. Zdaniem Izabeli Strożek także umiejętność strategicznego myślenia, elastyczność i adaptacja do zmieniających się warunków niezmiennie są wpisane w stanowisko menedżera.

- Również odwaga w eksperymentowaniu i testowaniu nowych podejść, wyciąganiu wniosków z błędów jest ważna. Dochodzą nam umiejętności zarządzania zespołami hybrydowymi i zdalnymi - mówi Izabela Strożek.

- Cechy niezbędne w roli menedżera to z jednej strony konsekwencja w działaniu, a z drugiej zwracanie uwagi na otoczenie i ludzi. Dobry menedżer zawsze znajdzie czas dla swoich ludzi, dzięki temu ich zna i wie, kogo przygotować do roli menedżerskiej czy sukcesji - dodaje.

Umiejętności polskich liderów pozostawiają wiele do życzenia

Daniel Idźkowski, country director w GoodHabitz, europejskiej platformie oferującej szkolenia online, zwraca uwagę na umiejętność przywództwa, której jego zdaniem nie może zabraknąć na stanowisku menedżerskim.

- Osoba zarządzająca zespołem musi mieć zdolności liderskie, prowadzić swoich pracowników przez zadania i wyzwania, z jakimi borykają się w tych nieprzewidywalnych czasach, w których przyszło nam pracować. Niestety, jak wynika z badania „Zarządzanie hybrydowe dziś i jutro”, które przeprowadziliśmy we współpracy z agencją badawczą Markteffect, obecne umiejętności polskich liderów, w tym przywództwo, nie są oceniane zbyt dobrze. Pracownicy wśród najczęściej brakujących kompetencji u swoich liderów wymieniali umiejętności komunikacji (25 proc.), organizacyjne (25 proc.), budowania ducha zespołu (25 proc.), słuchania (23 proc.) oraz właśnie empatycznego przywództwa (20 proc.). I tu ponownie – brak wymienionych umiejętności okazuje się być szczególnie dotkliwy dla zespołu podczas pracy zdalnej lub hybrydowej - komentuje Daniel Idźkowski.

Daniel Idźkowski wyjaśnia, że kompetencje przywódcze i interpersonalne często odgrywają bardziej istotną rolę niż te twarde, a ich opanowanie staje się warunkiem rozwoju organizacji i skutecznego rekrutowania oraz zatrzymywania talentów.

- Firmy identyfikujące te problemy w swoich zespołach powinny jak najszybciej zająć się stworzeniem strategii rozwoju dla swoich pracowników i te kompetencje uzupełniać. Podnoszenie kwalifikacji w zakresie przywództwa wpisuje się doskonale w potrzeby dzisiejszego rynku pracy. Skuteczny lider jest najlepszą gwarancją na właściwą komunikację w zespole, umiejętne zbudowanie relacji i regulację napięć pomiędzy pracownikami, a także przekazywanie wartości firmy i wytyczenie zespołom mierzalnych celów do osiągnięcia. Odpowiednie działania lidera przekładają się na poczucie sensu z wykonywanej pracy, motywację i lojalność, dzięki której pracownicy będą chcieli związać się z danym pracodawcą na dłużej - ocenia Idźkowski.

Kompetencje przywódcze i interpersonalne często odgrywają bardziej istotną rolę niż te twarde (Fot. Shutterstock)

Braki kompetencyjne należy uzupełnić

Według Daniela Idźkowskiego wsparcie kadry zarządzającej pod kątem zapewnienia odpowiednich szkoleń z zakresu przywództwa i umiejętności interpersonalnych jest dzisiaj nieodzownym elementem świadomej strategii zarządzania talentami w organizacji.

- Kompetencje liderskie przydają się niezależnie od szczebla – potrzebują ich zarówno prezesi, jak i mid-level menedżerowie. Wszyscy, którzy zarządzają zespołem, choćby złożonym z kliku osób, podejmują dużą odpowiedzialność i warto ich w tym jak najlepiej wesprzeć - dodaje Idźkowski.

Niektóre firmy regularnie dbają o poziom zarządzania, organizując programy rozwojowe dla menedżerów na różnych szczeblach zarządzania.

- Podczas warsztatów słyszymy często, jak ważne jest to, aby wspólnie zastanowić się nad sprawami związanymi z zarządzaniem ludźmi, odnajdywać różne sposoby na prowadzenie trudnych rozmów, a także - co jest bezcenne - dzielenie się własnymi doświadczeniami. W dojrzałych grupach sporo mówi się o potknięciach, porażkach - aby wyciągnąć wnioski na przyszłość. Tacy menedżerowie nie obawiają się utraty wizerunku dobrego szefa. I to świadczy o ich głębokiej autorefleksji, gotowości do nauki i ciągłego doskonalenia się w roli szefa - wyjaśnia Izabela Strożek.

Menedżerowie powinni także znaleźć czas na autorefleksję.

- Może to zabrzmi banalnie i dla niektórych osób wciąż jeszcze mało biznesowo, jednak podstawą funkcjonowania dobrego menedżera - szczególnie w pozycji senioralnej - jest czas na autorefleksję. Sesje strategiczne z samym sobą, dotyczące nie tylko budowania współpracy ze wszystkimi interesariuszami w biznesie, ale także sprawdzanie „aktualizacji własnego oprogramowania menedżerskiego”. Na ile potrafię rozmawiać z różnymi pokoleniami? Na ile opieram się na faktach i czy może zdarza mi się iść na skróty, czyli przyjmując założenia, oceniać jakieś zachowania i wyniki - mówi Strożek.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl