Przyszłość w rękach młodych. Europejskie Forum Młodych Liderów po raz drugi w Katowicach

Europejskie Forum Młodych Liderów będzie wyjątkową okazją do spotkania aktywnych działaczy młodzieżowych. To trzy dni sesji plenarnych, debat i interakcji w strefie dialogu, w gronie tych, którzy w swoich rękach mają przyszłość Europy.

– Zeszłoroczna edycja forum, która okazała się ogromnym sukcesem, potwierdziła, że inwestowanie w młodych to najlepsza droga rozwoju. W tym roku, w Europejskim Forum Młodych Liderów weźmie udział 250. młodych aktywistów z całej Europy. Pokolenie Y i Z stanowi siłę napędową naszego społeczeństwa. To oni mają realny wpływ na los zarówno małych społeczności, jak i całego świata. Chcemy stwarzać okazje do otwartych dyskusji między aspirującymi liderami, stawiając na pragmatyczne rozmowy dotyczące m. in. kompetencji zawodowych i rozwoju kariery – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

– Postanowiliśmy w jednym miejscu, podczas jednej prestiżowej imprezy sprowadzić wszystkie nasze dotychczasowe działania do jednego mianownika. Tym samym powstała międzynarodowa platforma dla młodych liderów z Polski i Europy w ramach której młodzi mogą się spotkać, poznać, porozmawiać, debatować. Dzięki takiej formule mamy niepowtarzalną okazję dowiedzieć się – bezpośrednio od młodego pokolenia – jakie tematy ich interesują, co ich martwi, jakie mają problemy, jak identyfikują różne wyzwania. Dialog ten pozwala na wypracowanie wspólnych rozwiązań oraz mechanizmów wsparcia. Nasze doświadczenie pokazuje, że jest to jedna z najlepszych form komunikacji. Jeśli wejdzie się w środowisko młodych, wysłucha ich z uwagą, zaoferuje ciekawe rozwiązania i pomysły, to oni się w pełni angażują. Takiego efektu nie da się uzyskać tam, gdzie brak bezpośredniej rozmowy i oferty. Europejskie Forum Młodych Liderów jest zwieńczeniem licznych wcześniejszych warsztatów, spotkań, sympozjów i konferencji adresowanych do młodych ludzi. Podczas jednego z takich spotkań udało się wypracować rekomendacje, które Komisja Europejska wykorzystała do budowania swojej polityki młodzieżowej – podkreśla dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wśród prelegentów pojawią się na forum m.in. Max Fras specjalizujący się w polityce społeczeństwa obywatelskiego, edukacji i młodzieży z London School of Economics and Political Science, Radek Czahajda - badacz w obszarze efektywnej nauki, autor, jeden z 15 kluczowych influencerów edukacji dorosłych w Europie, Dominika Guzik – przewodnicząca Erasmus Student Network Polska, Mateusz Konieczny – socjolog, job-coach, doradca zawodowy, mentor w programach rozwojowych dla młodzieży i dorosłych, wykładowca akademicki, Robert Bednarz dyrektor HR Poland & CSEE; członek zarządu w Rockwell Automation, Kewin Lewicki – przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz członek Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Aktywni działacze z krajów europejskich podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą na temat rynku pracy (Fot. PTWP)

Zaangażowanie w edukację kluczem do budowania kapitału społecznego

Tematyka sesji inauguracyjnej forum będzie odpowiedzią na ustanowienie przez Komisję Europejską 2023. rokiem umiejętności zawodowych. Aktywni działacze z krajów europejskich podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą na temat rynku pracy. Świadome wybory, chęć aktywnego kreowania swojej ścieżki zawodowej, zawody przyszłości czy warunki rozwoju kapitału społecznego to główne kwestie, które zostaną poruszone przez młodych ekspertów i inspirujących liderów.

W trakcie sesji inaugurującej nie zabraknie również odniesienia do EuroSkills Gdańsk 2023, europejskich igrzysk zawodów branżowych, czyli największego europejskiego, niesportowego wydarzenia roku 2023, którego głównym organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Międzynarodowy dialog dotyczący przyszłości młodych

Sesje podejmujące tematykę edukacji i rozwoju, zawodów przyszłości i zaangażowania społecznego będą okazją do międzynarodowego dialogu dotyczącego przyszłości. Czy AI i nowoczesne technologie mają pozytywny wpływ na efektywność produkcji i środowisko? Jaki wpływ na rozwój kariery zawodowej ma zaangażowanie w organizacje studenckie? Dlaczego warto wyjechać za granicę? Czy doświadczenie i przygoda to nowoczesne formy zdobywania kluczowych kompetencji? Jak będzie wyglądać przyszłość młodych w czasach sztucznej inteligencji?

Odpowiedzi na te pytania będą szukali młodzi aktywiści, członkowie organizacji studenckich, ambasadorzy projektów, prezesi instytutów, eksperci i wiele innych osób, dla których istotna jest teraźniejszość i przyszłość młodych ludzi.

Poprawa konkurencyjności, bogactwo pokolenia Z i potrzeby rynku pracy

Sesje plenarne, prowadzone również w formie debat, będą podejmowały tematykę aktualnych realiów rynku pracy w szerokim ujęciu. W rozmowach ujęta zostanie również socjologiczna perspektywa, badanie EY i model młodego przedsiębiorcy, a dodatkowo wady i zalety etatowców i giggerów, czyli nowych modeli pracy.

O tym, jak wzmocnić europejskie atuty, poprawić konkurencyjność i rozwijać talenty, rozmawiać będą młodzi liderzy i eksperci. Synergia kompetencji miękkich i społecznych oraz ich wpływ na rozwój pracownika uzupełnią informacje o inwestycjach w szkolenie i edukację.

Podczas sesji poświęconej sieci Eurodesk głos oddany zostanie tym, którzy już skorzystali z informacji dotyczących projektów międzynarodowych. To osoby, które brały udział w różnego rodzaju szkoleniach, wymianach młodzieżowych i organizowały projekty dla lokalnych społeczności. Opowiedzą inspirujące historie, podzielą się doświadczeniem i doradzą, z jakich programów warto skorzystać.

O tym, jak wzmocnić europejskie atuty, poprawić konkurencyjność i rozwijać talenty, rozmawiać będą młodzi liderzy i eksperci (Fot. PTWP)

Więcej po godzinach, czyli wydarzenia towarzyszące EFML

Przed rozpoczęciem sesji tematycznych, pierwszego dnia wydarzenia, odbędzie się gra terenowa połączona ze zwiedzaniem szlaku katowickiej Moderny oraz Muzeum Historii Komputerów i Informatyki.

W ramach wydarzenia funkcjonować będzie również strefa DIY – TRY TO SKILL. Jest to inicjatywa WS, będąca zaproszeniem na EuroSkills 2023 Gdańsk, czyli największe wydarzenie w Europie związane z doskonaleniem kompetencji zawodowych.

Organizatorami Europejskiego Forum Młodych Liderów są: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, trzydniowy cykl blisko 170. debat oraz spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych przedstawicieli świata polityki, biznesu, nauki, ekonomii, samorządu. Uczestnicy spotkają się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, a debaty będzie można śledzić również w Internecie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl