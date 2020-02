Przyszłość pracy to wielofunkcyjne biurowce i pracownicy oblepieni czujnikami

Wizja przyszłości może być ekscytująca i otwierać wiele możliwości przed organizacją - mówi Isao Noji, prezes i dyrektor zarządzający Brother International Europe.

Jak sądzą twórcy raportu, praca zdalna, choć upowszechnia się, niebawem osiągnie szczyt popularności. Twierdzą, że ten tryb od początku miał stanowić wyłącznie alternatywę dla pracy w biurze.

By odpowiedzieć oczekiwaniom pracujących, pojawią się kompleksy łączące budynki biurowe, przestrzeń rozrywkową i hotelową.

W lutym ukazał się raport „Miejsce pracy przyszłości.” Przygotowała go firma Brother International zajmująca się technologiami biurowymi. W raporcie analizuje się trzy główne zagadnienia - ewolucję kulturową pracy w stronę kreatywności i współpracy, trwającą rewolucję technologiczną oraz koncept, projekt i środowisko - bezproblemowe miejsce pracy jutra.

Każda sekcja raportu zawiera wskazówki dotyczące wdrożeń, które pomogą firmom w podejmowaniu świadomych decyzji, aby nadchodzące zmiany przyniosły im korzyści we wszystkich obszarach transformacji.

Raport to 44 strony, na jakich zawarto obszerna diagnozę i prognozę zmian na rynku pracy. (źródło: brother.eu)

Jak akcentuje w komentarzu do raportu Isao Noji, prezes i dyrektor zarządzający Brother International Europe, kultura organizacji, technologia i innowacje w firmie wpływają nie tylko na to, jak pracujemy - zmieniają one całe DNA miejsca pracy. - Wizja przyszłości może być ekscytująca i otwierać wiele możliwości przed organizacją, jednak jeśli nie przygotuje się ona na nadchodzące zmiany, może mieć to negatywny wpływ na jej rozwój w przyszłości. Starając się wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, zespół Brothera opracował raport, który pokazuje jak będzie wyglądać miejsce pracy w przyszłości - dodał.

- Brother skupia się na pracownikach biurowych - ciągle bada ewolucję ich nawyków, preferencji w zakresie pracy z dokumentami oraz potrzeb biznesowych i organizacyjnych - komentuje Piotr Baca, country manager w Brother Polska. - Biorąc jednak pod uwagę tempo zmian w tym sektorze, wizualizacja przyszłości jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego też naszym celem jest podzielenie się z liderami biznesowymi spostrzeżeniami na temat przyszłości i skonsolidowanie ich w formie jasnej i użytecznej porady biznesowej.

Praca zdalna

Po pierwsze obecnie dla pracowników elastyczność pracy jest istotną kwestią. Analitycy Brothera ostrzegają jednak, że w kontekście pracy zdalnej elastyczność może zadziałać jak miecz obosieczny. Jeśli warunki będą niewystarczająco elastyczne, ludzie nie znajdą równowagi między obowiązkami zawodowymi a życiem prywatnym. Z kolei nadmiar elastyczności grozi izolacją pracowników, która stanowi przeszkodę na drodze do kreatywności i współpracy. (źródło: brother.eu) "Pragnęliśmy elastyczności i możliwości wyboru, co doprowadziło do udoskonalenia struktur zatrudnienia, przepisów prawa pracy i, rzecz jasna, technologii - wszystkie te zmiany poskutkowały z kolei wzrostem popularności pracy w elastycznym trybie" czytamy w raporcie, w sekcji poświęconej pracy zdalnej. Czytaj też: Popyt na biura jest tak duży, że trzeba na nie czekać W nadchodzących latach wskaźnik pracy zdalnej osiągnie jednak swój naturalny limit, dodają analizujący przyszłość pracy. Sądzą, że ten tryb od początku miał stanowić wyłącznie alternatywę, nie zaś jedyny dostępny styl pracy. Nie wykluczają jej sformalizowania. Po czym podają wynik takiego rozwiązania. Przydział jednego dnia w tygodniu na pracę w tym trybie, niesie ze sobą korzyści związane z produktywnością. Młodzi, dojrzali i starsi, pod jednym dachem Po czym podkreśla się, że niebawem obok młodych, zorientowanych na myślenie cyfrowe pracowników o radykalnej mentalności start-upów pojawią się siedemdziesięciolatkowie. Miejsca pracy zgromadzą pięć pokoleń i trzeba się na to przygotować. W takich warunkach dbanie o sprawną współpracę międzypokoleniową będzie mieć szczególne znaczenie. Czytaj też: Lokalizacja i wygląd biura nabierają na znaczeniu Choć równowaga płciowa i różnorodność we współczesnym miejscu pracy są na coraz wyższym poziomie, to środowisko biurowe niewiele się zmieniło. W efekcie słabo odzwierciedla tendencje zrównania roli kobiet i mężczyzn. "Likwidowanie barier związanych z płcią, jak również odchodzenie od stygmatyzowania niepełnosprawności to działania, które niosą ze sobą ogromne możliwości" podkreśla się w raporcie. (źródło: brother.eu) Jak więc będzie wyglądać przyszły biurowiec? Przyszłość zwiastuje nowe podejście do pracy. Pojawią się kompleksy łączące budynki biurowe, przestrzeń rozrywkową i hotelową - wielofunkcyjne miejsca pracy, które nie będą służyć wyłącznie celom służbowym, a także mieszkaniowym i rozrywkowym. Przez powrót do połączenia pracy z zaspokajaniem instynktu społeczności budynki zbliżą do siebie ludzi przebywających w przestrzeni miejskiej dopasowanej do ich potrzeb. W efekcie pojawią się grupy przyjaciół, a praca zacznie wzmacniać więzi międzyludzkie. Działania na rzecz poprawy samopoczucia w miejscu pracy doprowadzą do wyposażenia biur w najróżniejsze udogodnienia, od biurek do pracy na stojąco po siłownie. Zmieni się też ubranie i otoczenie W raporcie podkreśla się, że zmieni się też sposób, w jaki się ubieramy. Wysiłki na rzecz optymalizacji wydajności pracowników w końcu zyskają wsparcie w postaci zaawansowanego technologicznie i usieciowionego systemu technologii ubieralnych. "Pracownicy pozostaną na tym samym poziomie wydajności i możliwości dzięki urządzeniom monitorującym ich puls, ciśnienie, poziom cukru we krwi, nawodnienie, natlenienie, odżywienie, a nawet stres - dosłownie wszystko" piszą analitycy Brother. Dodatkowo będą oddane pracownikom przestrzenie dla poprawy dyspozycji psychicznej i cyfrowego odwyku. Do biura wejdzie też zieleń. Przez następne dziesięciolecia do biur zawita coraz więcej roślin i innych elementów przyrody, takich jak ozdobne rezerwuary z wodą. Podkreśla się też, że na pewno nie dojdzie do stworzenia ani przyjęcia tylko jednej, konkretnej technologii, która otworzyłaby nowe możliwości pracy. Będziemy raczej świadkami coraz większej zbieżności i ściślejszej integracji wielu różnych pomysłów i rozwiązań. Raport prognozuje, że te trendy pozwolą na duże korzyści dla firm. Im bardziej angażujące jest miejsce pracy, tym większy firma ma dostęp do zdolnych pracowników i to właśnie biuro oraz rozwiązania dla pracowników będą kluczowe w budowaniu przewagi, i w kontaktach z klientami i w rekrutacji.