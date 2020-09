Przyszłość pracy to nie tylko technologia - ważne jest coś jeszcze

Nie ma znaczenia, jak bardzo zautomatyzowany jest twój biznes, umiejętności miękkie, takie jak przywództwo, komunikacja i kreatywność zawsze będą kluczowe. Zgodnie z wynikami badania LinkedIn przeprowadzonego na początku roku, najważniejsze umiejętności pracowników obejmują przywództwo i zarządzanie, kreatywne rozwiązywanie problemów, myślenie projektowe oraz zdolności komunikacyjne.

Same technologie to za mało, by stworzyć nowoczesne miejsce pracy (fot. Shutterstock)

Żeby zrozumieć z czego wynika gwałtowny zwrot ku umiejętnościom miękkim, musimy spojrzeć wstecz i zrozumieć, jaki wpływ automatyzacja wywarła na pracowników na przestrzeni lat.

Historia automatyzacji

Jak możemy zauważyć istnieje i zawsze istniał pewien strach przed powierzeniem pracy maszynom. Wynika to przede wszystkim z obawy o utrzymanie miejsc pracy. Taką sytuację obserwujemy już od lat dwudziestych XX wieku, kiedy to wprowadzono zaawansowane maszyny i technologie, które miały przyspieszyć wiele procesów. Historia pokazuje jednak, że niepokój był nieuzasadniony – miejsc pracy nie ubyło, jedynie zmieniły one swój kształt.



Automatyzacja staje się coraz bardziej powszechna na całym świecie i „uwalnia” pracowników od żmudnych, rutynowych zajęć na rzecz tych wymagających ludzkiej inteligencji. Bez wątpienia „człowiek” jest tu nadal kluczowy. Dlaczego? Ludzki pierwiastek jest wręcz synonimem miękkich umiejętności, których nie można zastąpić nawet przez najbardziej zaawansowane technologie. To właśnie kreatywność, wnikliwość, przywództwo i inteligencja emocjonalna będą stanowiły kluczowy aspekt przewagi konkurencyjnej w zautomatyzowanej przyszłości.

Mówiąc o umiejętnościach miękkich, nie możemy zapomnieć o innej kompetencji, która z dnia na dzień nabiera większego znaczenia – jest nią adaptacyjność. W dynamicznym środowisku, firmy które chcą coś znaczyć na rynku muszą szybko dostosowywać się do zmiennych warunków, wdrażając nowe systemy i wprowadzając nowe technologie. Cecha adaptacyjności, zarówno w kontekście umiejętności pracowników jak i narzędzi firmy musi być zawsze wysoko rozwinięta, aby móc łatwo i szybko przystosowywać się do otaczającego środowiska.

Pandemia Covid-19

Innym czynnikiem, który wpłynął na środowisko pracy na całym świecie jest pandemia Covid-19. Elastyczność w miejscu pracy już od pewnego czasu była bardzo istotna w biznesie, jednak to pandemia znacznie zwiększyła nacisk na nią. Wiele firm z dnia na dzień musiało przejść na tryb pracy zdalnej, a nie wszystkie były na to przygotowane. Przed wybuchem pandemii COVID-19 z trybu home office korzystał niewielki ułamek społeczeństwa. W UE w 2018 roku było to zaledwie 8 proc. wszystkich pracowników, a w Polsce 4,6 proc. Choć w najbliższym czasie biura na nowo będą się otwierać, to nie ulega wątpliwości, że praca zdalna będzie stanowić podstawę kultury biurowej w przyszłości.

Jak pokazują badania Ricoha, wielu wierzyło, że hybrydowy model pozwalający na elastyczne łączenie pracy z domu i biura będzie obowiązującym standardem w przyszłości. Przed wybuchem pandemii takiego zdania było 74 proc. europejskich pracowników. Koronowirus przyspieszył zmiany w tym zakresie i wiele firm zostało zmuszonych do szybkiego dostosowania się do pracy w trybie zdalnym.

Dla pracowników oznacza to nowe wyzwanie: nie tylko muszą doskonalić swoje umiejętności miękkie, ale także muszą to robić zdalnie. W konsekwencji pracy z domu bądź z każdego innego miejsca na świecie, rozproszone zespoły muszą znaleźć sposób jak komunikować się pomimo tych trudności.

- 2020 rok to moment graniczny, w którym praca zdalna stała się niemal powszechnym doświadczeniem wśród pracowników biurowych. Jak każda nagła i wymuszona sytuacją zmiana, ta również wiązała się i nadal wiąże z ogromnym wysiłkiem ze strony firm. Dla wielu z nich konieczne stało się zredefiniowanie dotychczasowego stylu pracy, szukanie i wdrożenie odpowiednich narzędzi. Na szczęście z pomocą przychodzi tu nowoczesna technologia. To bardzo ważne, żeby w tym szczególnym okresie dobrze wykorzystać jej potencjał - powiedział David Mills, szef Ricoh Europe.



Barier do pokonania jest wiele, a wraz z wyzwaniami pojawiają się nowe pytania: Jak menedżerowie mogą zdalnie pielęgnować talenty? W jaki sposób można odtworzyć kreatywność i spontaniczność zespołu poprzez rozmowę online? W jaki sposób firmy mogą utrzymać motywację, entuzjazm i zaangażowanie pracowników w rozwój organizacji, gdy wielu z nich pracuje w domu?

Dziś transformacja to nie tylko kwestia technologii - to także ludzie. Bez wątpienia największy sukces odniosą te firmy, które oprócz technologii zainwestują także w swojego pracownika.



Przyszłość pracy oznacza rozwój zarówno umiejętności miękkich, jak i twardych.

Do czasu pojawienia się pandemii wiele uwagi poświęcano temu, w jaki sposób wzrost sztucznej inteligencji i automatyzacji zwiększył potrzebę rozwoju umiejętności miękkich. W obliczu pandemii i wynikającej z niej pracy zdalnej, patrzymy na to z innej perspektywy – podobnie jak przyszłość pracy zależy od stopnia wykorzystania sztucznej inteligencji jako wsparcia dla pracy personelu, tak samo przywództwo i kultura, wydajność i konkurencyjność organizacji zależą od rozwijania umiejętności miękkich.

Według opublikowanej z początkiem roku LinkedIn Learning Survey - do najbardziej istotnych umiejętności, których pracownicy muszą się nauczyć w 2020 r. należą: przywództwo i zarządzanie, kreatywne rozwiązywanie problemów, myślenie projektowe, komunikacja.

- Podczas wprowadzania nowych rozwiązań kluczowe znaczenie ma odpowiednia komunikacja. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy pracujemy w rozproszeniu. Pracownicy muszą mieć poczucie, że ich zdanie jest brane pod uwagę i stanowią część tego procesu - stwierdził David Mills.

Kiedy mówimy o przyszłości pracy, ona dzieje się na naszych oczach. Każda firma potrzebuje pracowników, którzy poza posiadaniem odpowiednich twardych umiejętności potrafią zakwestionować status quo i myśleć nieszablonowo, w sposób jaki technologia nie jest w stanie. Bez inwestowania w umiejętności miękkie firmy mogą zatrzymać swój rozwój.

Umiejętności miękkie uzupełniają wykorzystanie technologii w pracy.



Połączenie wykorzystania sztucznej inteligencji i wysoko rozwiniętych umiejętności miękkich, stanowi o zwiększeniu produktywności personelu.

Kreatywne rozwiązywanie problemów i myślenie projektowe - nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe automatyzują wiele zadań administracyjnych, pozostawiając pracownikom możliwość wykorzystania kreatywnego myślenia do realizacji celów firmy. Z tego powodu kreatywność jest ważną umiejętnością dla organizacji, które chcą rozwijać się w przyszłości.

W badaniu Priming a New Era of Digital Wellness 90 proc. przepytanych pracowników potwierdziło, że dostęp do „dobrej technologii” powoduje, że są oni bardziej produktywni.

"Dobra technologia” powinna być przede wszystkim prosta. Dla 84 proc. badanych oznacza ona korzystanie z intuicyjnych i łatwych w użyciu aplikacji.

Trzy na cztery osoby twierdzą, że technologia powinna eliminować stres i frustrację oraz automatyzować powtarzalne zadania. Wszystko po to, by móc skupić się na kluczowych aspektach pracy.

Technologie rewolucjonizują biznes w szybkim tempie, więc posiadanie zdolnych do adaptacji pracowników jest konieczne. Potrzebne są zespoły, które potrafią się dostosować i rozwijać wraz z szybko zmieniającym się środowiskiem biznesowym.

Wykorzystanie umiejętności miękkich jest istotne w hybrydowym środowisku pracy.



Podczas pandemii nauczyliśmy się jak wykonywać codzienne, zawodowe obowiązki zdalnie. Co za tym idzie pozyskaliśmy umiejętności dzięki którym w przyszłości będziemy mogli stworzyć hybrydowe środowisko pracy – łączące pracowników z biura oraz zdalnych.



Przywództwo i zarządzanie, Inteligencja emocjonalna, współpraca - Transformacja cyfrowa polega na tworzeniu bardziej złożonych i globalnych projektów, co sprawia, że współpraca staje się niezbędnym narzędziem sukcesu. Pracownicy muszą być w stanie pracować w środowisku pracy zespołowej, zarówno w biurze jak i ze zdalnymi członkami zespołu.

Perswazja - Posiadanie świetnego produktu lub świetnego pomysłu to jedynie początek. Na dalszym etapie jest pozyskanie klientów, którzy zechcą go kupić. Perswazja to cenne narzędzie sprzedaży, dzięki któremu nasze produkty stają się interesujące z pozycji konsumenta.



Praca i sposób, w jaki się zmienia

Przyszłość pracy wymaga od nas stałego dokształcania się i poszerzania naszych umiejętności interpersonalnych, niezależnie od miejsca w którym pracujemy.



W momencie cyfrowej transformacji, charakter pracy zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Musimy być przygotowani na to, że z biegiem czasu wymagania i umiejętności techniczne będą się zmieniać. Jednak poszerzając nasze kompetencje, nie możemy zapomnieć o konieczności rozwijania naszych umiejętności miękkich. Jednym słowem - jako firmy i pracownicy musimy być elastyczni.

W badaniu Priming a New Era of Digital Wellness na pytanie o uszeregowanie czynników miejsca pracy, które pozwalają im działać najefektywniej, respondenci postawili na trzecim miejscu elastyczność, tuż za wynagrodzeniem i odpowiednim zarządzaniem oraz przed dostępem do właściwych rozwiązań IT. Dodatkowo ponad 75 proc. badanych uważa, że większa elastyczność w pracy pomoże im wprowadzać innowacje i być bardziej kreatywnymi.

- Satysfakcja z pracy ma zasadnicze znaczenie dla realizacji kluczowych celów biznesowych organizacji: od skutecznego przyciągania i zatrzymywania wartościowych pracowników po zwiększanie satysfakcji klientów, lojalności wobec marki i ostatecznie jej przychodów - tłumaczy Donna Kimmel, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny Citrix.

Jest to ważne nie tylko ze względu na sposób w jaki pracujemy, ale także z punktu widzenia kultury organizacyjnej firmy.