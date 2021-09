Przychodzisz do firmy, odchodzisz od szefa. Co może pójść nie tak

Mamy dobre wiadomości dla szefów. Jak wynika z badania firmy doradztwa personalnego Hays Poland, ponad 3/4 pracowników biorących udział w badaniu pozytywnie oceniło swój kontakt z bezpośrednim przełożonym, a 16 proc. określiło go jako neutralny. Jedynie 8 proc. uznało, że jest on negatywny.

Firma doradztwa personalnego Hays Poland przeprowadziła badanie na temat relacji z przełożonymi oraz cech, które zdaniem pracowników są wyróżnikami dobrego menedżera. W sondażu przeprowadzonym w okresie od czerwca do sierpnia 2021 roku wzięło udział blisko 1.800 respondentów. Wyniki pokazały, jak ogromne znaczenie mają relacje na linii pracownik-szef.

Zacznijmy jednak od pokazania konsekwencji, gdy te nie są zadowalające. Z badania Hays Poland opublikowanego na łamach „Raportu płacowego 2021” wynika, że najważniejszym powodem rozważania zmiany pracy niezmiennie jest poziom wynagrodzenia. Na drugim miejscu uplasowały się niewystarczające możliwości rozwoju, natomiast niemal co drugi pracownik (18 proc.) jako ważny powód zmiany wskazał właśnie bezpośredniego przełożonego. To pokazuje, że zasada "przychodzisz do firmy, a odchodzisz od szefa" jest aktualna.

Obok aspektów ekonomicznych w podejmowanych decyzjach zawodowych znaczenie ma więc również to, jaką pracę wykonujemy i czy dobrze czujemy się w firmie. Na to z kolei ogromny wpływ mają relacje z menedżerem oraz poziom kompetencji kierowniczych. Bezpośredni przełożony jest bowiem osobą, od której wiele zależy – atmosfera i relacje w zespole, ocena indywidualnych wyników, możliwości rozwoju oraz perspektywa uzyskania podwyżki i awansu. Nie dziwi zatem fakt, iż pracownicy tak wysoko umiejscawiają ten aspekt na liście czynników branych pod uwagę w podejmowanych decyzjach zawodowych.

Wróćmy do kwestii relacji między szefem a pracownikami. Ja wynika z badania Hays, ponad 3/4 respondentów pozytywnie oceniło swój kontakt z bezpośrednim przełożonym, a 16 proc. określiło go jako neutralny. O czym to świadczy? Zdaniem autorów badania między innymi o rozwoju kompetencji menedżerskich wśród osób pełniących role kierownicze. Chociaż pandemia i wysoka dynamika towarzyszących jej zmian organizacyjnych unaoczniła braki kompetencji u niektórych menedżerów, to w wielu przypadkach wypromowała odpowiedzialne przywództwo, skoncentrowane na pracowniku i jego potrzebach. Okazuje się, iż są to zmiany dostrzegane przez zatrudnionych.

W ostatnim czasie kompetencjami decydującymi o skuteczności menedżerów stały się zdolności komunikacyjne oraz empatia wobec podwładnych i okoliczności, w jakich obecnie się znajdują. Szefowie zespołów bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zwracali uwagę na samopoczucie członków swoich zespołów, starali się zrozumieć czego potrzebują i co wzbudza ich największe obawy. Dzięki temu byli w stanie udzielić pracownikom wsparcia dopasowanego do nowej sytuacji, motywować ich do dalszej pracy oraz wskazać kierunek działań, a co najważniejsze – odpowiednio go uargumentować.

Respondenci zapytani o to, czy ich przełożony sprostał wyzwaniom związanym z pandemią, najczęściej udzielali odpowiedzi twierdzącej. Odpowiedź „tak” zaznaczyło 43 proc. respondentów, a „raczej tak” kolejne 29 proc. Zaledwie 12 proc. profesjonalistów negatywnie oceniło skuteczność przełożonych w czasie pandemii.

Zwolnić się czy nie?

Atmosfera w pracy wpływa na satysfakcję pracowników z życia zawodowego, może również ich motywować lub zniechęcać do podejmowania dalszych kroków związanych z samorozwojem. Aż 66 proc. respondentów sondażu Hays potwierdziło, że jakość relacji z przełożonym wpływa na ich plany zawodowe. Dokładniejsza analiza wyników pokazuje, iż odsetek osób potwierdzających tę zależność jest wysoki zarówno wśród osób pozytywnie, jak i negatywnie oceniających swoje relacje z przełożonym (kolejno 64 i 76 proc.).

fot. Unsplash.pl

Pozytywne relacje z szefem dla wielu pracowników są dodatkowym argumentem za pozostaniem w firmie. Natomiast jeśli przełożony jest dla swojego podwładnego mentorem i okazuje wsparcie w zdobywaniu nowych umiejętności, to takie działania przyczyniają się do ogólnego rozwoju zawodowego pracownika i docelowo mogą prowadzić również do poszukiwania nowych wyzwań w innej firmie. W przypadku, gdy relacje z przełożonym są złe, to najczęściej jest to jeden z głównych powodów dążenia do zmiany miejsca pracy.

Już kilka lat temu w rozmowie z PulsHR.pl zwracał na to uwagę dr Michał Kaźmierski, dyrektor generalny Gilead Sciences na Polskę oraz Kraje Bałtyckie, wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa i Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.

- Dziś wiemy już, że nieumiejętne zarządzanie zespołem jest jedną z ważniejszych przyczyn niskiego zaangażowania pracowników. Instytut Gallupa od kilkunastu lat bada przyczyny braku zaangażowania i powodów odejść z firmy. Szef od zawsze znajdował się na czele zestawienia. Obecnie praktycznie co drugi pracownik podaje zachowanie szefa jako przyczynę odejścia z firmy (...) Wynika to z ewolucji, jaka ma miejsce na rynku pracy. Oczekiwania pracowników zmieniają się. Rynek pracy jest bardziej otwarty. Na karierę nie patrzy się tak jak jeszcze kilkanaście lat temu – jedna firma na całe życie. Ludzie są bardziej mobilni, zmieniają częściej pracę, są skłonni do przekwalifikowania się, firmy również coraz częściej oferują różne alternatywy dla swoich pracowników. Złym szefom już jest trudno, a będzie jeszcze trudniej utrzymać pracowników - podkreślał nasz rozmówca.

O tym, jak ważny dla pracownika jest dobry menedżer i jego styl zarządzania oraz jak wielki wpływ na satysfakcję z pracy ma dopasowanie na tym polu, rekruterzy słyszą na niemal każdej rozmowie rekrutacyjnej. Kandydaci często mówią o udanych, ale czasem również o nie najlepszych relacjach z przełożonymi. Zawsze jednak mają nadzieję na zbudowanie pozytywnej relacji w nowym miejscu pracy. Pracownicy często podkreślają, że nie byliby w stanie zrealizować wielu wymagających zadań lub przezwyciężyć wyzwań zawodowych, bez odpowiedniego wsparcia. Wspólna praca całego zespołu oraz szef wspierający w trudnych momentach i motywujący do wysiłku to fundament wielu indywidualnych i biznesowych sukcesów.

– Pełnienie funkcji menedżerskiej to praca na rzecz swojego zespołu i całej organizacji. Ta rola nie polega na wydawaniu rozkazów, lecz prowadzeniu stałej konwersacji w sposób zrozumiały i podparty faktami. Dobry menedżer ma do tego odpowiednie predyspozycje. Jeżeli jest empatyczny, godny zaufania i nastawiony na potrzeby innych – może zbudować naprawdę zgrany zespół i skutecznie nim zarządzać, również w czasach kryzysu – podsumowuje Aleksandra Tyszkiewicz, dyrektor wykonawcza w Hays Poland.

Jaki jest dobry menedżer?

Jak wynika z badania Hays Poland, zdaniem pracowników dobry menedżer powinien posiadać cechy związane zarówno ze sprawczością i skutecznością w biznesie, jak i budowaniem poczucia wspólnoty. Ankietowani twierdzą, że dobry przełożony powinien wykazywać się wysoką merytoryką i wiedzą, konsekwencją w działaniu oraz odpowiedzialnością za podejmowane decyzje. Wśród kompetencji miękkich menedżerów respondenci jako najważniejsze najczęściej wymieniali otwartość, komunikatywność, umiejętność aktywnego słuchania i motywowania. Często pojawiały się również odpowiedzi związane z empatią i szacunkiem do innych, nierzadko formułowane jako tzw. „bycie człowiekiem”, okazywanie ludzkiej twarzy w relacjach zawodowych.

Zdaniem ekspertów rynku pracy u podstaw dobrych relacji z zespołem leży przede wszystkim otwartość menedżera na potrzeby swoich współpracowników. Menedżerowie powinni stawiać na jasną komunikację, przedstawiać konkretny plan działania oraz strategię. W rezultacie członkowie zespołu zyskują poczucie dążenia do wspólnego celu, co przekłada się na wzrost zaangażowania. Jeśli firma przechodzi transformację lub znajduje się w trudnej sytuacji, to warto informować współpracowników o zachodzących zmianach, jednocześnie zapewniając ich, że jako menedżer robimy wszystko, aby zadbać o ich interes.

fot. Shutterstock

– Sprawowanie funkcji liderskiej jest tak naprawdę działaniem na rzecz innych. Od osoby, która po raz pierwszy obejmuje funkcję kierowniczą, wymaga to zmiany myślenia, ponieważ od tej pory na polu zawodowym przestaje być indywidualną jednostką, a staje się „głową” całego zespołu, za który odpowiada. Przy czym ta odpowiedzialność dotyczy nie tylko wyników, ale też satysfakcji i ogólnego dobrostanu pracowników. Jeśli menedżer jest tego świadomy, to ma to ogromny, pozytywny wpływ na relacje. Podwładni bardzo doceniają taką postawę – komentuje Aleksandra Tyszkiewicz, dyrektor wykonawcza w Hays Poland.

Dbanie o członków zarządzanego zespołu nie jest jednak równoznaczne z ignorowaniem własnych potrzeb.

– W wielu sytuacjach menedżerowie muszą zrezygnować z myślenia o sobie – swoich preferencjach i potrzebach – i postawić na to, co jest dobre dla zespołu i firmy. Natomiast każda osoba pełniąca funkcję kierowniczą musi też dbać o siebie. Nie może być tak, że menedżer zawsze stawia zespół nad swoim dobrem i przykładowo permanentnie bierze na siebie ciężar obowiązków innych – dodaje Aleksandra Tyszkiewicz.

Każdy menedżer powinien mieć swój sposób na odpoczynek i rozładowanie emocji. Na co dzień może to być chociażby sport czy pasja, a kilka razy w roku – urlop bez służbowego telefonu. Czasem jest to trudne, natomiast szefowie powinni mieć świadomość i zaufać, że zespół poradzi sobie pod ich nieobecność. Nie zawsze będzie możliwe rozwiązanie wszystkich problemów bez wsparcia przełożonych, ale w większości przypadków są to zagadnienia, które mogą poczekać na ich powrót z wakacji.

O ogromnych plusach posiadania hobby nie tylko przez szefów, ale przez wszystkich pracowników przekonany jest Paweł Duda, rekruter z firmy Globetek, który po pracy układa klocki Lego, znany również jako "Brodaty Geek".

- Kiedy poświęcamy się pasji tak samo jak pracy, nie mamy czasu, by się zniechęcać do jednej czy do drugiej rzeczy. Wtedy lepiej organizujemy sobie czas, staramy się być bardziej dokładni, zależy nam na tym, by starczyło go na każdą z tych rzeczy. Co więcej, wtedy nie mamy kiedy narzekać, a malkontenctwo jest domeną narodową Polaków. Gdyby wprowadzić narzekanie na igrzyska olimpijskie, to zdobywalibyśmy złoty medal nawet bez kwalifikacji... - opowiada w rozmowie z PulsHR.pl Paweł Duda.