Przybywa pracowników z zagranicy, a na budowach robi się niebezpiecznie

Jak wynika z ostatnio opublikowanych danych GUS, branża budowlana ma się nie najlepiej pod względem finansowym, co skłania pracodawców do poszukiwania oszczędności. Część z nich dokonuje ich kosztem bezpieczeństwa pracowników.

Tylko w 2022 roku w sektorze budowlanym odnotowano 3 703 wypadki przy pracy, w tym 41 śmiertelnych, co jest najwyższym wskaźnikiem w porównaniu z innymi branżami. Średnia liczba dni niezdolności do pracy dla jednej osoby wyniosła 47,6, co świadczy o wysokich kosztach społecznych związanych z wypadkami w tej branży. Biorąc pod uwagę minimalną pensję (ustaloną na poziomie 3 600 zł brutto), całkowity koszt wypadków dla sektora budowlanego wyniósł 14,46 mln złotych.

GUS opublikował dane dotyczące stanu gospodarki w maju 2023 roku w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach. Branża budowlana ma koniunkturę na poziomie -11,4, co skłania pracodawców do poszukiwania oszczędności w codziennej działalności operacyjnej. Te działania znajdują odzwierciedlenie w liczbie wypadków przy pracy.

W ciągu ostatnich dwóch lat zaobserwowano znaczący wzrost liczby cudzoziemców zatrudnionych w branży budowlanej. Wiele osób jest zatrudnianych przez agencje pośrednictwa pracy, które rekrutują pracowników z Azji Wschodniej.

Bariera językowa to jeden z problemów. Kolejny to inne podejście do bezpieczeństwa

Jak uważa Łukasz Wawrzyniak z W&W Consulting, słaba znajomość języka czy różnice w podejściu do kwestii bezpieczeństwa są czynnikami, przez które osoby z zagranicy pracujące na budowach w Polsce są padają ofiarami wypadków w pracy. Jak dodaje, ze strony pracodawców brakuje odpowiedniej edukacji zatrudnianych osób i zaangażowania w proces tłumaczy mówiących w językach ojczystych pracowników. Ponadto nie tworzą jasnych zasad bezpieczeństwa, brakuje też wyraźnego i bezpośredniego nadzoru nad osobami wykonującymi pracę.

- Dodatkowym problemem jest powszechne angażowanie firm podwykonawczych oferujących niskie stawki za wykonanie prac w branży budowlanej, co prowadzi do niedostatecznego wyposażenia pracowników w odpowiednie i bezpieczne narzędzia pracy, środki ochrony indywidualnej oraz braku odpowiedniego przeszkolenia – ocenia Wawrzyniak.

Pod uwagę trzeba wziąć jeszcze fakt, że ofiarami wypadków często padają osoby z krótszym stażem pracy. W 2021 r., zgodnie z danymi GUS-u, osoby z krótszym stażem stanowiły w Polsce 29,9 proc. poszkodowanych. Ta kategoria obejmuje też pracowników sezonowych.Pracownicy zatrudniani na krótki okres często posiadają mniejsze doświadczenie, co sprawia, że są mniej świadomi możliwych zagrożeń w miejscu pracy, szczególnie podczas wykonywania prac fizycznych.

Pracodawca powinien zadbać o to, żeby jego pracownicy mieli niezbędne zabezpieczenia (fot. Ascel Kadhem/Unsplash)

Często pracownicy firm zajmujących się lokalnymi projektami budowlanymi, takimi jak drogi czy mniejsze obiekty techniczne, nie otrzymują niezbędnych środków ochrony osobistej, jak rękawice, gogle, kaski czy odpowiednia odzież robocza. To poważne zaniechanie ze strony pracodawców, które przekłada się na bezpieczeństwo pracowników.

Paradoksalnie im bardziej niebezpieczna praca, tym bardziej bezpieczne zachowania

Mimo że można by oczekiwać największej liczby wypadków w miejscach pracy w szczególnie niebezpiecznych zawodach, badania pokazują, że wypadki są bardziej prawdopodobne w środowiskach pracy o umiarkowanym stopniu niebezpieczeństwa.

- Ludzie mają tendencję do bezpiecznych zachowań w ekstremalnie niebezpiecznych środowiskach, co rekompensuje prawdopodobieństwo wypadku – ocenił dr James Beck, profesor psychologii University of Waterloo w swoim badaniu opublikowanym w kwartalniku akademickim "Personnel Psychology".

Jak dodał, w środowiskach pracy, które są umiarkowanie niebezpieczne, większość zatrudnionych osób nie jest na tyle ostrożna, aby zapobiec wypadkom. Autorzy przeprowadzili cztery badania – dwa na podstawie analizy historycznych danych dotyczących urazów w miejscu pracy, a pozostałe dwa jako eksperymenty z symulowanymi zadaniami zawodowymi.

Uczestników poinformowano o ryzyku i zasadach bezpieczeństwa przed przystąpieniem do eksperymentów. Wyniki wskazały, że pracownicy zbyt mało uwagi i wysiłku poświęcali na zapewnienie bezpieczeństwa w umiarkowanie niebezpiecznych środowiskach pracy pomimo świadomości potencjalnych zagrożeń.

- Moim zdaniem jedynym rozwiązaniem, które będzie miało pozytywny efekt, jest prowadzenie cyklicznych audytów bezpieczeństwa na budowach przez osoby zajmujące się BHP, wskazanie czynnika bezpieczeństwa jako jednego z czołowych kryteriów wyboru firm wykonawczych, ale także edukacja osób kierujących firmami budowlanymi w zakresie ich obowiązków i konsekwencji społecznych zaniedbań – dodaje Łukasz Wawrzyniak.

Pamiętać też trzeba, że kodeks pracy określa przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników, niezależnie od rodzaju zatrudnienia. Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z tymi przepisami. Dotyczy to również osób zatrudnionych na innych umowach, np. cywilnoprawnych, zgodnie z artykułem 304 kodeksu pracy.

Odpowiedź na problemy w branży budowlanej może tkwić w ESG

ESG (Environmental, Social and Governance – Środowisko, Społeczeństwo i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu oraz Ład korporacyjny) koncentruje się na trwałym rozwoju, trosce o środowisko, zaangażowaniu społecznym i odpowiednim zarządzaniu. Chociaż początkowo związane było głównie z sektorem finansowym, obecnie odgrywa coraz większą rolę w różnych branżach, w tym w budownictwie.

- Po analizie okazuje się, że podejście ESG może mieć pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa, w tym w budownictwie. Po pierwsze skoncentrowanie się na aspektach środowiskowych może prowadzić do lepszych standardów bezpieczeństwa – np. wdrażania ekologicznych praktyk, takich jak minimalizacja odpadów. Choć może to wymagać wprowadzenia nowych procedur i zasad, to jednak ich dokładna analiza i racjonalne wdrożenie mogą wpłynąć na bezpieczeństwo pracowników na placach budowy. Po drugie aspekt społeczny ESG podkreśla znaczenie troski o pracowników i społeczność lokalną. Zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy oraz budowanie świadomości w tym zakresie są kluczowe dla realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu – twierdzi Magdalena Włastowska z W&W Consulting.

Jak uzupełnia, cele biznesowe i cele społeczne powinny mieć taką samą wartość. Przedsiębiorstwa, które inwestują w edukację z zakresu bezpieczeństwa, zapewniają odpowiednie środki ochrony i odzież oraz promują kulturę bezpieczeństwa, tworząc tym samym lepsze warunki dla swoich pracowników.

- W efekcie poprawa warunków pracy przekłada się na zmniejszenie ryzyka wypadków w branży budowlanej. Zarządzanie, które jest trzecim filarem ESG, również odgrywa istotną rolę w poprawie bezpieczeństwa w budownictwie – chodzi głównie o monitorowanie, analizę ryzyka, audyty dotyczące przestrzegania przepisów BHP oraz odpowiednie raportowanie – wyjaśnia Włastowska.

Bezpieczeństwo jest ważnym elementem ESG, który w rezultacie prowadzi do obniżenia kosztów i minimalizacji ryzyka biznesowego, a poprawa bezpieczeństwa ma bezpośredni wpływ na efektywność operacyjną i rentowność każdej działalności.

