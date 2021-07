Przez pandemię świat się skurczył. Oni skorzystali i zaczęli bić kolejne rekordy

Ostatnie kwartały przyniosły silne przetasowania na warszawskim parkiecie. Producenci sprzętu medycznego, branża recyklingowa, biotechnologia i deweloperzy gier komputerowych to branże GPW, które najmocniej urosły na pandemii. Reklama, marketing, odzieżówka, turystyka i rekreacja to z kolei branże poturbowane najmocniej - tak wynika z raportu Grant Thornton "Wpływ pandemii na branże polskiej gospodarki".

W pierwszych miesiącach pandemii - wiosną 2020 roku - koronawirus wydawał się demonem, który potężnie uderzy w polską gospodarkę. Wielu ekonomistów czy przedsiębiorców obawiało się, że strach konsumentów i przedłużający się lockdown spowodują gwałtowny spadek popytu, zerwanie łańcuchów dostaw czy bezpowrotne zniszczenie części bazy wytwórczej (upadek fabryk), a ze skutkami tego kryzysu gospodarka będzie zmagać się przez lata, jeśli nie dekady. Tak się jednak nie stało.

- Zakłócenia procesów ekonomicznych wynikające z wybuchu pandemii koronawirusa doprowadziły do wyraźnego ograniczenia wzrostu gospodarczego na całym świecie. Najbardziej poszkodowanymi sektorami gospodarki były branże turystyczna i hotelarska, transportowa i logistyczna, restauracyjna i spożywcza. Negatywne konsekwencje ekonomiczne odczuły także sektor kulturalny oraz branża rozrywkowa - mówi Dariusz Gałązka, partner Grant Thornton.

Jak dodaje, pandemia przyniosła trwałe zmiany, ale nie tylko te negatywne. Odnaleźć można bowiem obszary gospodarki, które wygrały z pandemią, a nawet - brutalnie mówiąc - wykorzystały jej szanse i możliwości.

- Pandemia spowodowała, że globalizacja nabrała innego wymiaru. Świat istotnie się skurczył, a odległość przestała mieć znaczenie, ponieważ wiele sektorów gospodarki zaczęło działać zdalnie i wirtualnie, widząc, że prowadzona działalność funkcjonuje w zbliżony (a po okresie adaptacji - niezakłócony) sposób - dodaje.

Jak pokazują raporty finansowe spółek notowanych na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, problemy były jedynie przejściowe i wskaźniki finansowe statystycznej spółki GPW są już na poziomach wyższych niż przed pandemią.

Przychody i zysk netto spółek notowanych na GPW (Źródło: Raport Grant Thornton)

- Wszyscy obawialiśmy się wtedy nie tylko o PKB, wyniki poszczególnych krajów czy zerwane łańcuchy dostaw, ale przede wszystkim obawialiśmy się o nasze życie i zdrowie. W efekcie panującego strachu, w marcu ubiegłego roku na giełdach na całym świecie obserwowaliśmy gwałtowne spadki. Inwestorzy obawiali się, że w związku z pandemią koronawirusa wyniki wielu spółek gwałtownie się pogorszą. Jednakże już po kilku tygodniach, pod koniec marca, mogliśmy obserwować gwałtowną hossę i odbicie. Wzrosty te w zasadzie trwają na większości spółek i indeksów aż do dzisiaj - mówi Przemysław Gerschmann, doradca zarządu GPW.

Jak wynika z raportu "Wpływ pandemii na branże gospodarki", przychody spółek GPW w I kwartale 2021 roku wyniosły 582 mld zł, czyli najwięcej w historii i o 47 mld zł więcej niż w III kwartale 2020 roku, będącym pod tym względem punktem kulminacyjnym pandemii. Podobnie widzieli to w swoich wycenach inwestorzy. Kapitalizacja spółek GPW na koniec pierwszego kwartału 2021 roku wyniosła 399 mld zł, czyli o 138 mld zł więcej, niż w szczycie pandemii i o 64 mld zł więcej, niż na koniec IV kwartału 2019, a więc ostatniego przedpandemicznego kwartału.

Kierunki zmian wyniku zysku netto pomiędzy 2019 i 2020 (Źródło: Raport Grant Thornton)

Należy jednak mieć świadomość, że jest to uśredniony obraz GPW jako całości, natomiast zupełnie inaczej rysuje się ta historia, kiedy rozbijemy ją na poszczególne branże spółek wchodzących w skład warszawskiej giełdy. O ile dla niektórych branż pandemia przyniosła potężne straty, które do tej pory się kumulują i powrót do przedpandemicznych poziomów wydaje się obecnie bardzo odległy, o tyle pewne branże są w zupełnie przeciwnej sytuacji - pandemia była dla nich okazją do gwałtownego rozwoju. Jak wyliczają eksperci Grant Thornton, w 2020 roku sytuacja finansowa aż 78 spółek odwróciła się. 44 z nich zamieniło w minionym roku zysk na stratę, a 34 ze straty przeszło w zysk.

Pandemiczne koło fortuny

Najlepszym przykładem branży, dla której pandemia w najkorzystniejszy możliwy sposób zakręciła kołem fortuny, były spółki biotechnologiczne. Wynik EBITDA (skumulowany z ostatnich czterech kwartałów) w tej branży na koniec IV kwartału 2020 roku i I kwartału 2021 roku kształtuje się na poziomie 0,5 mld zł i od IV kwartału 2019 roku wzrósł o 5602 proc. Kapitalizacja tych spółek między I kwartałem 2020 i 2021 roku wzrosła o 36 proc. Wiele spółek podpisało umowy ze szpitalami na sprzedaż swoich produktów, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących leków wspomagających leczenie koronawirusa, a także produkcji szczepionki. Niektóre spółki, jak Biomed Lublin, zawarły umowy z Centrami Krwiodawstwa na dostawę osocza zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2. Sektor obejmuje również spółki, które rozpoczęły produkcję specjalistycznych maseczek, jak Nanogroup.

Wynik EBITDA spółek z branży biotechnologia notowanych na GPW (Źródło: Raport Grant Thornton)

Wydawać by się mogło, że los uśmiechnął się w podobny sposób również do branży producentów sprzętu medycznego. Jeśli spojrzeć na branżę jako całość, rzeczywiście tak jest. Przez rok spółki te niemal potroiły przychody (z 1 mld zł do 2,7 mld zł) i zwiększyły wynik EBITDA o 1457 proc. (z 0,1 do 1,4 mld zł). Należy jednak zwrócić uwagę, że pandemia podzieliła branżę na dwie grupy - na spółki, które silnie skorzystały na pandemii oraz te, które na niej straciły, ponieważ walka z koronawirusem spowodowała spadek zainteresowania pacjentów i placówek medycznych innymi usługami medycznymi.

Przychody i kapitalizacja (Źródło: Raport Grant Thornton)

Wzrost w segmencie odnotowały spółki zajmujące się m.in. sprzedażą środków ochrony indywidualnej, gdzie gwałtowny wzrost cen rynkowych w świetle niezaspokojonego popytu globalnego na rękawice jednorazowe doprowadził do realizacji dużych wzrostów. Pozycje utrzymały również podmioty zajmujące się świadczeniem usług medycznych związanych z pandemią COVID-19. Spółki, które osiągnęły istotne wzrosty w 2020 roku, posiadały marżę EBITDA na poziomie 53,5 proc., co stanowiło wzrost o 42,6 pkt proc. w ujęciu rok do roku.

W przypadku tych spółek wydatki inwestycyjne wzrosły o 3,3 mln zł w porównaniu do 2019 roku. Pozostałe spółki z tego segmentu odnotowały ujemną marżę na poziomie EBITDA, wynoszącą -35,9 proc., co stanowiło spadek o blisko 31 pkt proc. rok do roku.

Lockodwn za miliardy złotych

Dla wielu branż pandemia okazała się jednak prawdziwym dramatem, którego nie dało się przewidzieć w żadnych modelach finansowych. Z pewnością do tej grupy należy branża reklamowa. Ogólne spowolnienie życia kulturalnego i restrykcje wprowadzane w ramach kolejnych lockdownów, tj. wstrzymanie ruchu lotniczego, odwołanie imprez masowych, nieczynne galerie handlowe, kina oraz restauracje wpłynęły na spadek popytu w branży.

Ponadto, w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej i niepewnością dotyczącą przyszłości, wiele firm zdecydowało się na wprowadzenie oszczędności i cięć budżetowych środków przeznaczonych na reklamę. Skutkiem tego zjawiska było kolejne zmniejszenie liczby zleceń. Efekt był taki, że w 2020 roku przychody spółek GPW z branży reklamowej spadły z 0,9 do 0,5 mld zł, a rentowność, która już przed pandemią balansowała wokół zera, spadła do wyraźnych ujemnych poziomów.

Drugą branżą najmocniej dotkniętą pandemią były spółki zajmujące się rekreacją i wypoczynkiem. Zamknięcie obiektów sportowych, hoteli, ograniczenia w podróżowaniu związane z koniecznością odbycia kwarantanny, a także ograniczenia branży gastronomicznej przyczyniły się do spadku przychodów oraz wyników finansowych. Część podmiotów ze względu na wyłączenia kolejnych obiektów z działalności była zmuszona do rozpoznania trwałej utraty wartości posiadanych aktywów oraz podjęcia decyzji o całkowitym zamknięciu obiektów.

Najwięksi wygrani pandemii (Źródło: Raport Grant Thornton)

Spółki z branży podjęły szereg działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej, w tym złożenie wniosków o pomoc z Polskiego Funduszu Rozwoju, dofinansowanie do wynagrodzeń, renegocjacje umów kredytowych, w tym zabezpieczenie zróżnicowanych źródeł finansowania, monitorowanie spłat należności, wydłużanie terminów płatności zobowiązań czy ograniczenie inwestycji. Niektóre podmioty podjęły działania w zakresie reorganizacji przychodów i kosztów poprzez rozwój oferty online, sieci franczyzowych ograniczających wydatki inwestycyjne, minimalizację kosztów ogólnych czy działania naprawcze w wybranych obiektach. Podmioty, które już przed pandemią nie znajdowały się w najlepszej kondycji finansowej, zostały zmuszone do otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych.

- Sytuacja, która dla jednych podmiotów stała się szansą na rozwój, dla innych była dużym wyzwaniem. Dynamicznie zmieniające się realia gospodarcze oraz prawne i kolejne zamknięcia gospodarki uniemożliwiły funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. W ciągu ostatniego roku podmioty z branży gastronomicznej czy hotelowej mogły działać przez zaledwie kilka miesięcy. W jeszcze trudniejszej sytuacji znalazły się podmioty z branży rozrywkowej oraz fitness, których możliwości prowadzenia działalności zostały praktycznie zamrożone wraz z rozpoczęciem pandemii - ocenia Małgorzata Kaczmarczyk-Białecka, senior manager w zespole corporate finance w Grant Thornton.

- Pomimo przeciwności losu, każdy z przedsiębiorców starał się wykorzystać możliwości, aby przetrwać ten trudny okres. Z pewnością przed spółkami jeszcze szereg wyzwań, a jednym z największych z nich jest niepewność, jak długo jeszcze potrwa stan epidemii i związane z nią ograniczenia - dodaje.