Przez koronawirusa stracili pracę w Polsce. Rozważają wyjazd za granicę

Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 6,1 proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 1026,5 tys. W maju 2020 ich liczba - po 14 miesiącach - wróciła do poziomu powyżej 1 mln.

- W całej Europie widoczne jest wyższe bezrobocie i spadek PKB, gospodarka jednak ożywa, co skutkuje wzrostem zapotrzebowania na pracowników, w tym z Polski. Zainteresowanie wyjazdem w celach zarobkowych utrzymuje się na wysokim poziomie, co ułatwia rekrutacje. Przed epidemią dostępność pracowników w niektórych zawodach była niewielka, obecnie łatwiej ich pozyskać - komentuje Iwona Szmitkowska, prezes Work Service.

Odsetek osób, które biorą pod uwagę podjęcie pracy poza granicami kraju, pozostaje na tym samym poziomie na przestrzeni ostatnich kilku lat. W lutym 2020 roku było to 11,6 proc., we wrześniu 2019 roku 8,6 proc., w marcu 2018 – 11,8 proc.. W lipcu 2020 było to 9,9 proc. To rośnie liczba osób niezdecydowanych i maleje tych, które stanowczo nie zamierzają podejmować takich kroków.

- Wśród rozważających wyjazd są osoby, które straciły pracę, szukają lepszego zajęcia oraz te, które wraz ze spowolnieniem gospodarczym przyjechały do kraju i myślą o ponownym wyjeździe za granicę, gdzie zarobki w wielu sektorach są dużo wyższe. Istotnym argumentem oprócz finansowego jest możliwość zdobycia doświadczenia lub sprawdzenie swoich umiejętności. Osoby, które nie chcą rozstawać się z rodziną na dłużej, wybierają pracę sezonową - komentuje Iwona Szmitkowska.

Z Barometru wynika, że bardziej przekonani do wyjazdu są mężczyźni, osoby mające wykształcenie średnie i zawodowe, rzadziej te z wykształceniem wyższym. Częściej to osoby bezrobotne. Chętniej wyjechaliby mieszkańcy regionu zachodniego - aż co piąty pytany. Mniej zainteresowani tą możliwością są mieszkańcy regionu południowo-zachodniego (16 proc.), wschodniego (10 proc.), centralnego i południowego (tylko 4 proc.). Z badania wynika, że wielkość miejscowości nie ma wpływu na decyzję o planowanym wyjeździe.

Natomiast znaczenie ma wiek respondentów. Zdecydowanie najczęściej bierze pod uwagę emigrację zarobkową pokolenie Y (25-36 latkowie). Pokolenie X (37-59) najczęściej deklaruje, że nie bierze takiej perspektywy pod uwagę, za to pokolenie Z (18-24) jest najbardziej niepewne takiej decyzji.

Dokąd za pracą?

Z badania WS wynika, że Polacy najchętniej wyjechaliby do pracy do Niemiec (33 proc. badanych), Holandii (21,5 proc.), Wielkiej Brytanii (12 proc.) i Belgii (8,3 proc.). Przy czym najbardziej otwartym rynkiem pozostają Niemcy, które nie zamknęły granic dla pracowników z Unii Europejskiej w czasie epidemii. Chcąc przyciągnąć pracowników z Polski, niemieckie firmy proponowały im dodatki do wynagrodzenia na pokrycie kosztu noclegów i wyżywienia po niemieckiej stronie. O pracę trudniej we Francji, Hiszpanii i we Włoszech.

Także wyniki badania Promedica 24 wskazują na podobne kierunki emigracji zarobkowej, jakie rozważają kobiety, w które pandemia uderzyła dużo mocniej, niż w mężczyzn. Konsekwencje koronawirusa wpłynęły na sytuację zawodową dwóch na trzech Polek. 12 proc. respondentek straciło pracę, 15 proc. część etatu.

Na chęć wyjazdu za naszą zachodnią granicę wskazało 43 proc. zapytanych kobiet, przy czym aż 54 proc. w wieku 25-34 lata. Kolejne, często wskazywane kierunki to: Holandia (42 proc.), Wielka Brytania (41 proc.), Szwajcaria (38 proc.) i Norwegia (37 proc.).

- Wybór Niemiec, jako podstawowego kierunku emigracji zarobkowej, nie dziwi z kilku powodów. Po pierwsze, jest to państwo sąsiadujące z Polską, przez co staje się naturalnym kierunkiem, zwłaszcza dla osób mieszkających w zachodniej części naszego kraju, w tym pracowników transgranicznych. Po drugie, Niemcy to państwo o wciąż bardzo chłonnym rynku pracy, z potencjałem przyjmowania nowych pracowników w niektórych branżach, takich jak choćby usługi medyczne i opiekuńcze. Po trzecie wreszcie, dla wielu pracowników wyjazd do pracy w Niemczech wiąże się ze znacznie bardziej atrakcyjnym wynagrodzeniem. Warto przypomnieć, że płaca minimalna brutto w Niemczech wciąż jest trzykrotnie wyższa niż w Polsce - mówi Dariusz Siedlecki, dyrektor ds. rekrutacji w Promedica24.

W jakich branżach?

Z danych Work Service wynika, że pracownicy są potrzebni w pierwszej kolejności w branży budowlanej, produkcji oraz w logistyce (FMCG) i handlu detalicznym. Duże zapotrzebowanie cały czas zgłasza sektor medyczny, w którym pandemia pogłębiła braki kadrowe. Szacuje się, że tylko na rynku niemieckim brakuje ok. 17 tys. pielęgniarek i 3,5 tys. lekarzy. Nadal potrzebne są opiekunki osób starszych, które wiosną tego roku często rezygnowały z pracy.

Na pracowników nadal czekają też rolnicy i sadownicy - co roku tylko niemieckie rolnictwo zgłasza zapotrzebowanie na około 300 tys. pracowników sezonowych. Jesienią dużymi zleceniodawcami są właściciele winnic. Pozostałe branże zgłaszające zapotrzebowanie to nadal farmacja oraz IT, w którym na koniec 2019 roku w samych tylko Niemczech było 129 tys. nieobsadzonych miejsc pracy.

Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć obecnie pracownicy sezonowi? Z danych Work Service wynika, że płace pozostają na tym samym poziomie. W Niemczech stawka godzinowa to średnio to 10 euro (44 zł) dla prostych prac produkcyjnych i logistycznych, więcej w przypadku zawodów specjalistycznych. W zdecydowanej większości nie ma presji na obniżanie wynagrodzenia. Pracownicy mogą też liczyć na wyższy pułap dodatków płacowych zwolnionych z podatku dochodowego, ale to wszystko. W najbliższym czasie wynagrodzenia nie powinny rosnąć, co związane jest z pogorszeniem sytuacji ekonomicznej.